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Φυσικό αέριο: Υψηλό τετραετίας στα 97 ευρώ, φόβοι ενόψει του ευρωπαϊκού χειμώνα

Οι traders αναμένουν αύξηση της ζήτησης σε φυσικό αέριο για θέρμανση τις επόμενες ημέρες, καθώς προβλέπεται πτώση των θερμοκρασιών σε ολόκληρη την ήπειρο

Φυσικό αέριο 26.10.2026, 17:42
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Φυσικό αέριο: Υψηλό τετραετίας στα 97 ευρώ, φόβοι ενόψει του ευρωπαϊκού χειμώνα
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Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο ξεπέρασε για λίγο τα 97 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά από το 2022, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ευάλωτη ισορροπία εφοδιασμού της περιοχής αυτόν τον χειμώνα και για τις προοπτικές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι προσδοκίες ότι η αγορά θα μπορούσε να ηρεμήσει σύντομα εξασθενίζουν, εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών και των διαταραχών στην προσφορά στον Περσικό Κόλπο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς σημείωσαν άνοδο έως και 4% τη Δευτέρα, προτού περιορίσουν εν μέρει τα κέρδη τους. Οι επενδυτές αναμένουν αύξηση της ζήτησης για θέρμανση τις επόμενες ημέρες, καθώς προβλέπεται πτώση των θερμοκρασιών σε ολόκληρη την ήπειρο. Αυτό θα συμπέσει με την περιορισμένη παγκόσμια προσφορά φυσικού αερίου και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανταγωνισμό προσφορών με άλλους αγοραστές, όπως η Ασία.

Οι προσδοκίες ότι η αγορά θα μπορούσε να ηρεμήσει σύντομα εξασθενίζουν, εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών και των διαταραχών στην προσφορά στον Περσικό Κόλπο. Το Ιράν προετοιμάζεται για μια νέα εκστρατεία βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ γύρω από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και ετοιμάζεται να ανταποδώσει τα πυρά σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Bloomberg News. Οι επενδυτές παρακολουθούν τις συνομιλίες της Δευτέρας μεταξύ Ιράν, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, αναζητώντας ενδείξεις για πιθανές προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εντάσεων. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πλησιάζει η απόφαση για το αν θα συνάψει συμφωνία με το Ιράν ή θα ξαναρχίσει τις επιθέσεις.

Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη στα υψηλότερα επίπεδα από τέλη 2022

Η Ευρώπη έχει αναπτύξει μεγάλη εξάρτηση από τις παγκόσμιες ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την ενεργειακή κρίση του 2022, όταν η Ρωσία περιόρισε τις παραδόσεις μέσω αγωγών. Αυτό την έχει καταστήσει ευάλωτη σε διαταραχές στη Μέση Ανατολή και αλλού, καθώς η ήπειρος εισέρχεται στην περίοδο αιχμής της ζήτησης με ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα καυσίμων.

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεμάτες κατά περίπου 75%, το χαμηλότερο ποσοστό για την εποχή σύμφωνα με τα αρχεία που χρονολογούνται από το 2009, ενώ εκείνες στη Γερμανία βρίσκονται σε ποσοστό λίγο πάνω από το 61%. Μέχρι στιγμής τον Οκτώβριο, οι εισαγωγές LNG της Ευρώπης υστερούν σε σχέση με τα επίπεδα του περασμένου έτους, παρά το γεγονός ότι συνήθως σημειώνουν άνοδο αυτή την εποχή του χρόνου. Οι διακοπές εφοδιασμού στη Νορβηγία έχουν επίσης εντείνει τις ανησυχίες για την προσφορά και έχουν στηρίξει τις τιμές.

Αν και οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου παραμένουν αρκετά κάτω από τα υψηλά επίπεδα της τελευταίας ενεργειακής κρίσης, η πρόσφατη άνοδος ενέχει τον κίνδυνο να πυροδοτήσει τον πληθωρισμό και να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα. Ο λογαριασμός της Ευρώπης για το LNG αναμένεται να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 12 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 18%, φέτος, σύμφωνα με αναλυτές της Rystad Energy, ακόμη και αν οι αγορές έχουν μειωθεί.

«Οι τιμές ενδέχεται να δοκιμάσουν νέα υψηλά, φτάνοντας πιθανώς τα 100 ευρώ, “εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν δείξει σημάδια βελτίωσης πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ”», δήλωσε ο Tom Marzec-Manser, διευθυντής του τμήματος φυσικού αερίου και LNG για την Ευρώπη στη Wood Mackenzie.

Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του επόμενου μήνα, που αποτελούν το σημείο αναφοράς για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, διαπραγματεύονταν 1,1% υψηλότερα στα 94,90 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις 2:03 μ.μ. στο Άμστερνταμ. Ως αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών του φυσικού αερίου, τα γαλλικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενός μήνα ξεπέρασαν τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2023.

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