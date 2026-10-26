Deals: Tα funds ξαναγράφουν τον χάρτη της αγοράς

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Κόντρα στο ρεύμα εξακολουθούν να κινούνται εγχώριοι και ξένοι επενδυτές, συνεχίζοντας με αμείωτη ένταση τα επενδυτικά χτυπήματα στην ελληνική αγορά. Παρότι η Ευρώπη μετρά αναταράξεις και η διεθνής αβεβαιότητα δεν λέει να κοπάσει, μια σειρά από funds κλείνουν νέα deals με δυναμικές ελληνικές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν περιθώρια ανάπτυξης εντός και εκτός συνόρων.

Σε μια οικονομία που αναζητεί περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις και ανταγωνιστικότερες επιχειρήσεις, οι κινήσεις αυτές όπως παρατηρούν έμπειροι αναλυτές αρχίζουν να αλλάζουν τις ισορροπίες σε ολόκληρους κλάδους από τα τρόφιμα έως την υγεία.

«Τα κεφάλαια αυτά λειτουργούν ως τονωτική ένεση πέρα από τον τραπεζικό δανεισμό και τα ευρωπαϊκά προγράμματα που τρέχουν» σημειώνουν, προσθέτοντας πως για εταιρείες που διαθέτουν ισχυρά brands και αποτύπωμα μπορούν να επιταχύνουν τη μετάβαση σε άλλη πίστα.

«Ολοι μιλούν με όλους»

Η αίσθηση που υπάρχει είναι πως θα ακολουθήσουν και άλλες εξαγορές τους επόμενους μήνες, αφού ήδη σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν σε εξέλιξη μια σειρά από συζητήσεις.

«Ολοι συζητούν με όλους» λένε στο «Βήμα» καλά πληροφορημένες πηγές, επισημαίνοντας πως η ανάγκη για μεγαλύτερα σχήματα θα οδηγήσει ακόμη και παραδοσιακούς παίκτες να αναζητήσουν χείρα βοηθείας. Οι ιδιοκτήτες, τονίζουν, εμφανίζονται πλέον περισσότερο διατεθειμένοι να μοιραστούν τον έλεγχο και να λάβουν την αντίστοιχη τεχνογνωσία, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στην παρούσα φάση, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, είναι πως οι επενδυτές σήμερα δεν αγοράζουν απλώς πωλήσεις, ούτε έρχονται να καρπωθούν απλά και μόνο τις αποδόσεις που προσφέρονται.

Aντιθέτως, αναζητούν περιθώριο βελτίωσης, διοίκηση που μπορεί να μεγαλώσει την επιχείρηση και προϊόν που ταξιδεύει. Το στοίχημα είναι να μετατρέψουν μια καλή ελληνική εταιρεία σε περιφερειακό παίκτη, με παραγωγή που αντέχει και σήμα που αναγνωρίζεται.

Εργοστάσια και αγορές

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η «Ροδούλα». Στις 20 Οκτωβρίου η Halcyon Equity Partners ανακοίνωσε επένδυση στην εταιρεία κατεψυγμένης ζύμης, γλυκών και αρτοσκευασμάτων, χωρίς να δημοσιοποιήσει ποσοστό ή τίμημα.

Η« Ροδούλα» εξάγει σε περισσότερες από 30 χώρες, με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν περίπου στο 20% των εσόδων του 2025, και εξυπηρετεί πάνω από 3.500 σημεία πώλησης. Το σχέδιο περιλαμβάνει νέο εργοστάσιο 32.000 τετραγωνικών μέτρων στις Αχαρνές, που θα ενισχύσει την παραγωγή, την ανάπτυξη προϊόντων και την εξαγωγική παρουσία. Για τη Halcyon, είναι επένδυση σε παραγωγική πλατφόρμα με περιθώριο νέων κωδικών και εξαγωγών.

Προηγουμένως, η Elikonos 3 ανακοίνωσε επένδυση στην Α. Βεζύρογλου, παραγωγό baby leaf λαχανικών. Ελέγχει την αλυσίδα από τη σπορά έως τη διανομή, με παραγωγή άνω των 3.000 τόνων ετησίως. Διαθέτει νέα μονάδα 7.000 τετραγωνικών μέτρων, επένδυση άνω των 12 εκατ. ευρώ, και σχεδιάζει θερμοκήπια και γραμμές για έτοιμες σαλάτες και κομμένα λαχανικά.

Η είσοδος του fund χρηματοδοτεί την επόμενη φάση, αξιοποιώντας υποδομή που ήδη λειτουργεί. Η Elikonos είχε επενδύσει τον περασμένο Ιούλιο στην κρητική αρτοβιομηχανία «Το Μάννα Ν. Τσατσαρωνάκης» και τον Απρίλιο στη Vamvalis Foods, παραγωγό ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων και μπαρών δημητριακών. Η τελευταία εξάγει σε περισσότερες από 35 χώρες. Οι κινήσεις χτίζουν χαρτοφυλάκιο με παραγωγή, ιδιωτική ετικέτα και επώνυμα προϊόντα.

Παγωτό και street food

Η Halcyon έχει τοποθετηθεί και στην Kayak, με τα σήματα Kayak, Chillbox και Goatit. Διαθέτει πάνω από 80 ιδιόκτητα και franchise καταστήματα, καθώς και παρουσία σε περισσότερα από 2.000 σημεία εστίασης. Η επένδυση συνδέεται με διεθνή επέκταση, νέα προϊόντα και πιθανές εξαγορές. Τον Ιούνιο ακολούθησε η Mailo’s, το concept φρέσκων ζυμαρικών με 50 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Λίβανο και Καναδά. Και στις δύο περιπτώσεις το fund ποντάρει σε σήματα που αναπτύσσονται με εταιρικά και franchise καταστήματα.

Επιπλέον, η Golden Age Capital έχει αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στην αλυσίδα «Ο Πρόεδρος». Το fund, με κεφάλαια 250 εκατ. ευρώ, σχεδιάζει 10 έως 12 επενδύσεις, μέσης αξίας 20-25 εκατ. ευρώ, σε τρόφιμα, υγεία και υπηρεσίες.

Στον «Πρόεδρο», το EBITDA έχει αυξηθεί από 5 σε 7 εκατ. ευρώ, με μεσοπρόθεσμο στόχο τα 25 εκατ. Το δίκτυο σχεδιάζεται να διπλασιαστεί, από 30 σε 60 καταστήματα, ενώ στο πλάνο περιλαμβάνεται επέκταση στη Μέση Ανατολή. Δύο ή τρεις ακόμη κινήσεις αναμένονται έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με το fund.

Συμφωνία για το 100%

Στα deals που έκαναν αίσθηση ήταν και η συμφωνία για την Evergood. Η Vivartia υπέγραψε στις 14 Οκτωβρίου συμφωνία πώλησης του 100% της εταιρείας στην καναδική Recipe Unlimited του Prem Watsa. Η Evergood διαχειρίζεται πάνω από 575 σημεία σε πέντε σήματα, μεταξύ των οποίων Goody’s, Everest, Flocafe και La Pasteria. Για τη CVC, που ελέγχει τη Vivartia, είναι αποεπένδυση από μεγάλο κομμάτι της ελληνικής εστίασης ενώ για τον αγοραστή, αφετηρία διεθνούς ανάπτυξης.

Παρότι το ακριβές τελικό ποσό δεν ανακοινώθηκε επίσημα στο δελτίο Τύπου, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι απαιτήσεις του CVC κινούνταν στην περιοχή των 300 εκατ. ευρώ.

Το μέγεθος μετράει

Την αναγκαιότητα δημιουργίας μεγαλύτερων σχημάτων αναγνωρίζει και η κυβέρνηση, η οποία προωθεί νέο πλέγμα κινήτρων που θα διευκολύνουν τη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της IDEAL προανήγγειλε νέα κίνητρα για συγχωνεύσεις, μετά τις δύο προηγούμενες παρεμβάσεις, συνδέοντας τη μεγαλύτερη κλίμακα με την ανταγωνιστικότητα και την επέκταση στο εξωτερικό.

«Το μέγεθος μετράει» υπογράμμισε, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που συναντά αυτή η κατεύθυνση σε μια οικονομία πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Τα deals που στόχο έχουν την ανάπτυξη, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, προφανώς και δεν εξαφανίζουν το ενεργειακό κόστος ούτε απομονώνουν την Ελλάδα από την αναταραχή στη Γαλλία και την πίεση στο κόστος χρήματος. Μπορούν όμως, όπως λένε, να αλλάξουν την αντοχή μιας εταιρείας, να της προσφέρουν κεφάλαια, εξοπλισμό, δίκτυο και χρόνο για να περάσει τον δύσκολο κύκλο.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ