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ΓΣΕΕ: Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan δεν θα πληρώσουν τον λογαριασμό της φοροδιαφυγής

Η ΓΣΕΕ απαιτεί να καταβληθούν άμεσα και στο ακέραιο οι μισθοί, όλα τα δεδουλευμένα και οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε εργαζόμενου από την εργοδοσία της Pizza Fan

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 26.10.2026, 14:34
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ΓΣΕΕ: Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan δεν θα πληρώσουν τον λογαριασμό της φοροδιαφυγής
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Να καταβληθούν άμεσα και στο ακέραιο οι μισθοί, όλα τα δεδουλευμένα και οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε εργαζόμενου από τον εργοδότη του, είτε αυτός είναι η κεντρική εταιρεία είτε τα επιμέρους καταστήματα του δικτύου απειτεί η ΓΣΕΕ για τους εργαζόμενους στην Pizza Fan.

Η ΓΣΕΕ σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή της, ότι οι εξελίξεις στην επιχείρηση «δεν είναι ούτε θεομηνία ούτε “τεχνικό πρόβλημα”». «Είναι η συνέπεια επιλογών της εργοδοσίας, και το κόστος του δεν μπορεί να μεταφερθεί στις πλάτες εκείνων που δούλευαν δωδεκάωρα για να βγάζουν άλλοι αυτά τα κέρδη».

Αναλυτική η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ:

Από την περασμένη εβδομάδα περίπου 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan, διανομείς, ψήστες, μάγειρες και υπάλληλοι σε περισσότερα από εκατό καταστήματα σε όλη τη χώρα, βρέθηκαν από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς δουλειά και χωρίς καμία ενημέρωση. Αιτία είναι ότι όσοι διοικούσαν την επιχείρηση κατηγορούνται πως επί χρόνια έκρυβαν από το Δημόσιο εκατομμύρια ευρώ. Ας είμαστε ξεκάθαροι: καμία δημόσια αρχή δεν διέταξε το κλείσιμο των καταστημάτων. Οι αρχές κατάσχεσαν το τηλεφωνικό κέντρο και το λογισμικό της εταιρείας, επειδή αυτά ήταν, κατά την κατηγορία, το ίδιο το εργαλείο της απάτης.

Αυτό που συνέβη, επομένως, δεν είναι ούτε θεομηνία ούτε «τεχνικό πρόβλημα». Είναι η συνέπεια επιλογών της εργοδοσίας, και το κόστος του δεν μπορεί να μεταφερθεί στις πλάτες εκείνων που δούλευαν δωδεκάωρα για να βγάζουν άλλοι αυτά τα κέρδη.

Οι συμβάσεις εργασίας είναι ζωντανές, και ο νόμος είναι απολύτως σαφής. Κατά τον Αστικό Κώδικα, όταν ο εργαζόμενος είναι διαθέσιμος να δουλέψει και ο εργοδότης δεν του δίνει δουλειά, ο εργοδότης οφείλει ολόκληρο τον μισθό. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσεται μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, δηλαδή ενός γεγονότος απρόβλεπτου και ξένου προς τον ίδιο, που δεν μπορούσε να αποτραπεί με κανέναν τρόπο.

Τα δικαστήρια το έχουν κρίνει πάγια: ό,τι προκύπτει από τη δραστηριότητα και τις επιλογές της ίδιας της επιχείρησης βαραίνει την επιχείρηση. Και τίποτα δεν είναι λιγότερο «απρόβλεπτο» για έναν εργοδότη από τις συνέπειες των δικών του πράξεων. Όποιος ετοιμάζεται να επικαλεστεί «ανωτέρα βία» για να μην πληρώσει, να ξέρει ότι θα μας βρει απέναντι.

Η ΓΣΕΕ απαιτεί να καταβληθούν άμεσα και στο ακέραιο οι μισθοί, όλα τα δεδουλευμένα και οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε εργαζόμενου από τον εργοδότη του, είτε αυτός είναι η κεντρική εταιρεία είτε τα επιμέρους καταστήματα του δικτύου.

Απαιτεί επίσης να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας και να μη γίνει καμία απόλυση, ενώ κανείς εργαζόμενος δεν πρέπει να πιεστεί να παραιτηθεί και να χάσει έτσι τα δικαιώματά του.

Καλούμε την εργοδοσία να μη διανοηθεί να χρησιμοποιήσει την κατάσταση που η ίδια δημιούργησε για να ξεφορτωθεί προσωπικό ή να γλιτώσει από τις υποχρεώσεις της.

Καλούμε την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι, σε κάθε κατάσχεση ή δέσμευση περιουσίας, οι μισθοί και τα ένσημα των εργαζομένων θα πληρωθούν πρώτοι, και να σταθεί έμπρακτα δίπλα στους εργαζόμενους.

Η ΓΣΕΕ στηρίζει τους εργαζόμενους της Pizza Fan και τα σωματεία τους και θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο, συνδικαλιστικό και νομικό, για να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από όσα τους ανήκουν.

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