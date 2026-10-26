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Κικίλιας: Σύμβαση για 7 νέα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ύψους 23,8 εκατ.

Πρέπει να μπορούμε να αστυνομεύουμε επαρκώς τα σύνορά μας, να λειτουργούμε με αυτοπεποίθηση, να υπηρετούμε το δόγμα μας, τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Ναυτιλία 26.10.2026, 14:23
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Κικίλιας: Σύμβαση για 7 νέα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ύψους 23,8 εκατ.
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Σύμβαση για την προμήθεια επτά νέων ταχύπλοων περιπολικών σκαφών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνολικού ύψους 23,8 εκατ. ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. Τα νέα σκάφη θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Λιμενικού Σώματος στην επιτήρηση των ελληνικών θαλασσών, στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων, στον έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας, στην αντιμετώπιση της παράνομης δραστηριότητας και στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Πρόκειται για επτά σκάφη τύπου «MAGNAR 1950», μήκους 21,29 μέτρων, τα οποία θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα από την εταιρεία VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT HELLAS, που ανέλαβε την προμήθεια. Η σύμβαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης έως και επτά επιπλέον όμοιων σκαφών στο μέλλον.

Κικίλιας: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι

Στην ομιλία του, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στις αυξημένες απαιτήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το Λιμενικό σε μια δύσκολη εποχή, τονίζοντας την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης των ανθρώπων του Σώματος με σύγχρονα μέσα. «Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, σε γεωπολιτική αστάθεια. Οι υποχρεώσεις που έχουμε ως Υπουργείο και ως Λιμενικό Σώμα είναι πολύ αυξημένες και η προμήθεια των 7 νέων ταχύπλοων σκαφών αποτελεί ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, έτσι ώστε να επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, έχοντας στη διάθεσή τους τα πιο σύγχρονα μέσα. Να κάνουμε τη δουλειά τους πιο εύκολη, απέναντι στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο», επισήμανε ο Υπουργός, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους να τηρήσουν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα, ώστε σε διάστημα 6 έως 12 μηνών από σήμερα να παραδίδεται το ένα σκάφος μετά το άλλο.

Σχετικά με την κατασκευή των νέων περιπολικών σκαφών που θα γίνει στην Ελλάδα και στη σημασία της ενίσχυσης της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, ο κ Κικίλιας σημείωσε: «Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τόνισα ότι η επιχειρησιακή ικανότητα και η δυνατότητα να ενισχυόμαστε μόνιμα και να φτάσουμε κάποια στιγμή να είμαστε αυτάρκεις, η δυνατότητά μας να μπορούμε να παράγουμε, άρα και να έχουμε ισχυρά ναυπηγεία και ναυπηγική βιομηχανία, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη σε αυτή την προσπάθεια. Φαίνεται πλέον ότι τα ελληνικά ναυπηγεία και οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο γίνονται όλο και πιο ισχυρές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, επίσης, στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με βάση και την προσωπική του εμπειρία από τις επισκέψεις του σε νησιά και τις περιπολίες με σκάφη του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. «Όλο αυτό το διάστημα, κατά τις επισκέψεις μου στα νησιά μας, μικρά και μεγάλα, είχα την ευκαιρία να βρεθώ σε πολλούς και διαφορετικούς τύπους σκαφών του Λιμενικού Σώματος και να διαπιστώσω από κοντά – και το αναγνωρίζω με πολύ μεγάλη περηφάνια – την ικανότητα, τον επαγγελματισμό και τον πατριωτισμό των στελεχών μας, των λιμενικών μας», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τον ευρύτερο σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος και τις προτεραιότητες της αποστολής του, ο Υπουργός επισήμανε: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς ότι, στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε και να χτίσουμε ένα σύγχρονο, ισχυρό Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τρέχοντας διαγωνισμούς για τεχνητή νοημοσύνη, για το νέο ΚΕΠΙΧ, για το ΕΣΟΘΕ, για το VTMS, για drones, για αισθητήρες, για ό,τι απαιτείται στη σύγχρονη εποχή για να στηρίξουμε τους ανθρώπους μας, θα έχουμε και τα μέσα τα οποία χρειαζόμαστε. Εμείς πρέπει να μπορούμε να αστυνομεύουμε επαρκώς τα σύνορά μας, να λειτουργούμε με αυτοπεποίθηση, να υπηρετούμε το δόγμα μας. Είμαστε μια χώρα η οποία ό,τι εξαγγέλλει πρέπει να μπορεί να το εφαρμόζει στην πράξη».

Κλείνοντας, απευθυνόμενος στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος ο Υπουργός τόνισε: «Θέλω να κινείστε με αυτοπεποίθηση και με επίγνωση, όμως, του καθήκοντος και των δυσκολιών. Θέλω να σέβεστε τον κόσμο και την κοινωνία, τους νησιώτες μας, τους ανθρώπους μας, τις θάλασσές μας, γιατί η θάλασσα θέλει σεβασμό και προσοχή. Και η ιεράρχηση είναι αυτή: πάνω απ’ όλα η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και φυσικά των θαλάσσιων συνόρων μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να είμαστε οργανωμένοι και να είμαστε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο».

Τα νέα περιπολικά θα μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητα τουλάχιστον 50 κόμβων και να καλύπτουν αποστάσεις τουλάχιστον 320 ναυτικών μιλίων. Θα διαθέτουν εξαμελές πλήρωμα, συνολική μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 30 ατόμων και σύγχρονα συστήματα πλοήγησης και επικοινωνίας, καθώς και κατάλληλο εξοπλισμό για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Γεωργιάδης: Ξεκινάει ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και το Λιμενικό Σώμα

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, Ιωάννης Γεωργιάδης δήλωσε:

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για τη Viking Ελλάδος, για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και για την ελληνική ναυπηγική και βιομηχανική δραστηριότητα. Με την υπογραφή της Σύμβασης για την κατασκευή 7 σύγχρονων ταχύπλοων περιπολικών σκαφών τύπου Magnar, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμη 7, ξεκινάει ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και το Λιμενικό Σώμα.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλειο Κικίλια, προς τη Διοίκηση και τα Στελέχη του Υπουργείου, καθώς και προς το Λιμενικό Σώμα για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην εταιρεία μας. Η εμπιστοσύνη αυτή μας τιμά ιδιαίτερα, αλλά ταυτόχρονα μας δημιουργεί και μεγάλη ευθύνη. Δεσμευόμαστε να παραδώσουμε σκάφη υψηλών επιχειρησιακών δυνατοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιαστικά την αποστολή του Λιμενικού Σώματος στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων, της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και της εθνικής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα σκάφη αυτά θα κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, σε εγκαταστάσεις μας στη Θήβα. Πρόκειται για μια επένδυση στην ελληνική βιομηχανία στην ελληνική τεχνογνωσία και στους Έλληνες εργαζόμενους. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα δημιουργούνται θέσεις εργασίες, αναπτύσσονται νέες δεξιότητες και ενισχύεται η παραγωγική βάση της χώρας μας.

Η Viking είναι ένας διεθνής οργανισμός με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες. Στόχος μας είναι να συνδυάζουμε την διεθνή εμπειρία και τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας με την ελληνική παραγωγή και καινοτομία. Το σημερινό έργο αποτελεί ίσως το καλύτερο παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω την δέσμευσή μας ότι θα εργαστούμε με επαγγελματισμό, συνέπεια και αφοσίωση ώστε να παραδώσουμε ένα αποτέλεσμα αντάξιο των προσδοκιών της πολιτείας και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος που θα επιχειρούν καθημερινά με αυτά τα σκάφη. Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη σας και ανυπομονούμε να δούμε τα πρώτα ελληνικά κατασκευασμένα Magnar να επιχειρούν σύντομα στις ελληνικές θάλασσες».

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021–2027». Η σύμβαση προβλέπει, επίσης, εγγυημένη λειτουργία των σκαφών για τέσσερα χρόνια ή 6.000 ώρες λειτουργίας των κύριων μηχανών, όποιο συμπληρωθεί πρώτο, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Λιμενικού Σώματος για τις εργασίες που καλύπτονται από την εγγύηση.

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