 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(8) "Politics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε σε σνυντεύξή του στις πιέσεις από την αύξηση των καυσίμων, στη ναυτιλία και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ναυτιλία 23.10.2026, 15:17
Σχολιάστε
Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην ανάγκη στήριξης της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης και της συγκράτησης των τιμών των εισιτηρίων απέναντι στις πιέσεις που προκαλούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, στις προοπτικές ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας μέσα από τη ναυτιλία, στις εξελίξεις σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και στην κρίση στο ελληνικό μπάσκετ αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Για τη στήριξη της ακτοπλοΐας, ο κ. Κικίλιας, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στον ΣΚΑΪ τόνισε: «Έχω κάνει την εισήγησή μου στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στο Υπουργείο Οικονομικών και χαίρομαι που με βάση την εισήγηση αυτή- ακούσατε τις δηλώσεις του κύριου Πρωθυπουργού- η ακτοπλοΐα, δηλαδή η διασύνδεση των νησιών μας, η διακίνηση των προϊόντων και οι άνθρωποι που πρέπει να πηγαίνουν και να έρχονται το χειμώνα που είναι σχετικώς άδεια τα πλοία, πρέπει να στηριχθούν. Πρέπει να στηριχθεί η ακτοπλοΐα. Πιστεύω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν και οι ανάλογες θεσμικές συναντήσεις με τον κλάδο, προκειμένου να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο τρόπος. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία και σε μια πάρα πολύ δύσκολη δημοσιονομικά εποχή, βλέπετε ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια».

Απευθυνόμενος παράλληλα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, σημείωσε: «Από την Ευρώπη και από αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν, δεν θα ξεφύγουμε δημοσιονομικά, συμφωνώ, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια ενσυναίσθηση αναφορικά με την κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε. Να δοθεί δυνατότητα στα κράτη – μέλη και στις κυβερνήσεις να φροντίσουν τους συμπολίτες τους και τους πολλούς».

Υπενθύμισε, δε, ότι ούτε το 2025 ανέβηκαν οι τιμές στα ακτοπλοΐκά εισιτήρια, παρότι ο κλάδος είχε ανακοινώσει αυξήσεις της τάξης του 15%, ενώ σταθερές έμειναν οι τιμές και το 2026, εν μέσω πολέμου στη Μ. Ανατολή, με ενίσχυση 60 εκ. ευρώ μετά από εισήγηση του ίδιου και απόφαση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. «Για τις άγονες γραμμές, για τα μικρά νησιά μας κλπ. θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να στηρίξουμε πάλι την ακτοπλοΐα. Αυτή είναι η θέση μου» είπε χαρακτηριστικά.

Για τις επαφές σε Ιαπωνία και Κίνα

Αναφερόμενος στο πρόσφατο ταξίδι του στην Ιαπωνία και την Κίνα, όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ο Υπουργός επισήμανε: «Είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη και αυτό μετράει στις αγορές της Ανατολής. Και σε πολύ μεγάλες χώρες, οι ναυπηγήσεις ελληνόκτητων πλοίων έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικά στην Κίνα είναι στο 68%. Στις συναντήσεις που πραγματοποίησα, ζήτησα- ανταποδοτικά σε αυτό- ελληνικές εταιρίες ναυτιλιακού εξοπλισμού, να είναι αυτές οι οποίες θα προτιμούνται για τα τα πλοία που θα ναυπηγηθούν. Ζήτησα πιο στενές σχέσεις. Είναι κάτι το οποίο το ακούει η κινέζικη κυβέρνηση και ζήτησα αυτό να είναι πολλαπλασιαστής στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία».

«Δηλαδή από τη στιγμή που έχουμε ένα κλάδο πολύ ισχυρό, να πάμε να τον εκμεταλλευτούμε, έτσι ώστε να έχουμε ανταποδοτικά οφέλη σε όλο το cluster της ελληνικής οικονομίας. Αυτός είναι ένας από τους σημαντικούς ρόλους του Υπουργείου Ναυτιλίας, που είναι ένα παραγωγικό και αναπτυξιακό Υπουργείο. Δεν είναι σημαντικά μόνο η ακτοπλοΐα, το μεταναστευτικό και η αστυνόμευση των θαλάσσιων συνόρων, αλλά και οι λιμενικές υποδομές, η ανάπτυξη των λιμανιών μας που θα ενισχύσουν τον τουρισμό, το yachting και η κρουαζιέρα. Και με αυτό τον τρόπο θα στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες και οι πολλοί».

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Για τις εξελίξεις σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Κικίλιας δήλωσε: «Καταρχάς δεν πρόεκυψε τώρα το τουρκολιβυκό ψευτομνημόνιο, αλλά το Νοέμβριο του 2019. Τότε είχε υπογραφεί παρανόμως από την κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης και από τότε ήταν ένα πρόβλημα για εμάς. Τώρα κυρώθηκε από τη Βουλή τους, μάλιστα, ξηλώθηκε και ο πρόεδρος των αντιπροσώπων και είναι εμφανές ότι είχε στηθεί και χτιστεί ένας μηχανισμός επιρροής από την Τουρκία στη Λιβύη».

Και πρόσθεσε: «Εγώ δεν πιστεύω ότι χάνει κανείς την εξωτερική πολιτική μέσα μια μέρα ή κερδίζει μέσα μια μέρα. Είναι μια αέναη μάχη και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Προφανώς δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, αλλά δεν κρίνει τα πάντα μία στιγμή. Αντιθέτως, εδώ απαιτούνται σοβαρές πολιτικές, ξεκάθαρη και επαγγελματική προσέγγιση, απαιτείται να μιλάνε αυτοί που ξέρουν. Για μία ακόμη φορά θα πω ότι αυτοί που δεν κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προφανώς δεν έχουν όλη την εικόνα. Την έχουν αυτοί οι οποίοι διαπραγματεύονται», ξεκαθαρίζοντας ότι «σε κάθε περίπτωση ως μέλος αυτής της κυβέρνησης έχω πει πολλές φορές, ως προς την Τουρκία, γιατί φαίνεται καθαρά εδώ η επιρροή της σε μια διαλυμένη χώρα όπως είναι η Λιβύη, ότι για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, εμείς δεν δεχόμαστε να κάνουμε ούτε βήμα πίσω».

Για το ελληνικό μπάσκετ

Τέλος, ερωτηθείς για τις αποκαλύψεις σχετικά με το ελληνικό μπάσκετ, ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής χαρακτήρισε όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας «ντροπή».

«Εγώ δεν θα βιαστώ να κατηγορήσω τον τάδε ή τον δείνα. Θα ήθελα η δικαιοσύνη να κάνει μεθοδικά τη δουλειά της και, προφανώς, να καταλήξει κάπου. Και βέβαιως, υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Ξέρω, όμως, τη χαρά του αθλητισμού που έχουν τα παιδιά. Αυτά τα παιδάκια, λοιπόν, σε έναν αγώνα μπορεί να κερδίσουν, μπορεί να χάσουν και πάλι να φύγουν με το κεφάλι ψηλά. Δεν μπορεί να προσβάλλεται η αξιοπρέπειά τους και να χάνουν την εμπιστοσύνη στους κανόνες του παιχνιδιού. Γιατί εμείς ξέραμε ότι όταν μπαίνει κάποιος στις τέσσερις γραμμές, εκεί μέσα φαίνεται αν αξίζει ή όχι. Εδώ λοιπόν υπάρχει σοβαρό, δομικό πρόβλημα, για κάτι το οποίο θα έπρεπε να αποπνέει υγεία. Θα έπρεπε οι γονείς να πηγαίνουν τα παιδάκια τους στα γήπεδα και να έχουν εμπιστοσύνη στους παράγοντες, στο σύστημα. Με αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει. Και θα ήθελα -και μπράβο στον αθλητικό δικαστή και σε αυτούς οι οποίοι έκαναν την έρευνα- να φτάσει η έρευνα αυτή μέχρι τέλους και να δούμε ποιοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται, αν εμπλέκονται, σε ένα τέτοιο κύκλωμα», τόνισε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Δεν είναι καλά αυτά τα μηνύματα που μπορεί να οδηγούν στην τοξικότητα και στην αίσθηση που υπάρχει ότι είστε όλοι ίδιοι, κάνετε όλοι τα ίδια, είστε όλοι βρώμικοι κλπ. Δεν συμφωνώ με αυτό, δεν το δέχομαι και θέλω να πω ότι όλοι ίσοι ναι, όλοι ίδιοι όχι. Οπότε, πίσω από τη σημαία της Ομοσπονδίας, πίσω από τη σημαία ενός κόμματος, μιας παρατάξεως, πίσω από έναν οργανισμό δεν έχει καμία σημασία. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το οτιδήποτε, πρέπει να ερευνάται και από τη δικαιοσύνη. Όχι χάβρα και λαϊκά δικαστήρια. Η Δικαιοσύνη».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe
Business

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe
Holcim: Άλμα 11,8% στα λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο
World

Holcim: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών στο γ’ τρίμηνο
Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ναυτιλία

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ντε Κος: Επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ – Ακολουθεί ο Κλάας Νοτ
World

Ποιος είναι επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ
EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus
Business

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus
Θεοδωρικάκος: 17 εκατ. ευρώ για συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στην Αττική
Economy

Γέφυρες Καινοτομίας: 17 εκατ. ευρώ για έρευνα, ΜμΕ και νέες θέσεις εργασίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Οι δεσμεύσεις Ανδρουλάκη και η μονιμοποίηση της παροχής των 400 ευρώ από τον Χατζηδάκη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η πρώτη προεκλογική κόντρα για τις συντάξεις

Τι ειπώθηκε για τις συντάξεις σε εκδήλωση για τα 20 χρόνια της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Τράπεζα της Ελλάδος: Για ποιους κλάδους χτυπά καμπανάκι για τον κίνδυνο επισφαλειών
Τράπεζες

Καμπανάκι ΤτΕ για έξι κλάδους - Απειλούνται με επισφάλειες

Μέσω της Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η Τράπεζα της Ελλάδος προειδοποιεί για τις έμμεσες συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Αγης Μάρκου
Αρκτική: Η ΕΕ μπαίνει στη ναυτιλιακή κούρσα απέναντι σε Ρωσία και Κίνα – Γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες λένε «όχι»
Ποντοπόρος

Η ΕΕ στη ναυτιλιακή κούρσα για την Αρκτική - Διαφωνούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες

Η αυξανόμενη κίνηση δεν έχει μεταβάλει τη στάση των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ναυτιλιακών ομίλων στην Αρκτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνικές τράπεζες: Η ευρωπαϊκή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές τους
Economy

Τράπεζες: Το στοίχημα των 43 δισ. στη σκιά της Γαλλίας

Οι ελληνικές τράπεζες και η γαλλική κρίση - Ποιες είναι οι πραγματικές απειλές για τα τραπεζικά κεφάλαια και ποια η προστασία από τις διακυμάνσεις των αγορών

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΔΕΔΔΗΕ: Δέκα έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται το λεπτό
Ηλεκτρισμός

ΔΕΔΔΗΕ: Δέκα έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται το λεπτό

Πάνω από 2 εκατ. έξυπνοι μετρητές έχουν εγκατασταθεί. Υποχωρούν οι απώλειες από ρευματοκλοπές -στα 400 εκατ. ευρώ το όφελος. Ταχύτερες συνδέσεις έργων ΑΠΕ και διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος 1 GW για αποθήκευση στο δίκτυό του

Μάχη Τράτσα
Η περιουσία των νοικοκυριών, το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε
Economy

Η περιουσία των Ελλήνων: το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε

Στα 87.600 ευρώ ο καθαρός πλούτος ανά κάτοικο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος — Ακίνητα και μετοχές εξηγούν το 78% της αύξησης, ενώ ο πληθωρισμός απορροφά την ονομαστική ενίσχυση του εισοδήματος

Αθανασία Ακρίβου
Πελέ: Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου που μετέτρεψε το ταλέντο σε παγκόσμια οικονομική δύναμη
Business of Sport

Πελέ: Ο βασιλιάς των γκολ που άλλαξε το ποδόσφαιρο

Από τη φτώχεια στη Βραζιλία και τα τρία Παγκόσμια Κύπελλα έως το συμβόλαιο εκατομμυρίων στη Νέα Υόρκη, ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, ο Πελέ, άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μείωση τιμών: Παράταση έως το τέλος του 2026 και έως 1.000 κωδικοί
Τρόφιμα – ποτά

Τι αλλάζει στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών - Οι νέες εκπτώσεις

Η πρωτοβουλία παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου, με τις νέες μειώσεις να διαμορφώνονται κυρίως στο 5%. Σε εξέλιξη η συγκέντρωση προϊόντων, ενώ σχεδιάζεται και το χριστουγεννιάτικο καλάθι 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Ναυτιλία
Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ναυτιλία

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε σε σνυντεύξή του στις πιέσεις από την αύξηση των καυσίμων, στη ναυτιλία και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ακτοπλοΐα: Σχέδιο διάσωσης από το ενεργειακό σοκ – Επιδότηση έως 70% εξετάζει η κυβέρνηση
Ακτοπλοΐα

Σχέδιο διάσωσης της ακτοπλοΐας από το ενεργειακό σοκ

Tο ράλι των ναυτιλιακών καυσίμων δοκιμάζει τις αντοχές των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων

Λάμπρος Καραγεώργος
IMO: «Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το LNG από τη μια μέρα στην άλλη»
Ναυτιλία

IMO: Δεν εγκαταλείπεται το LNG από τη μια μέρα στην άλλη

Το μήνυμα του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO)

Λάμπρος Καραγεώργος
Kικίλιας: Οι προκλήσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας αντιμετωπίζονται μόνο με διεθνή συνεργασία
Ναυτιλία

Kικίλιας: Οι προκλήσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας αντιμετωπίζονται μόνο με διεθνή συνεργασία

«Χρειαζόμαστε μία εφικτή και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας που να υποστηρίζεται από τεχνολογική καινοτομία και επαρκείς υποδομές και επενδύσεις», τόνισε κ. Κικίλιας

Yachting: Πάνω από το 20% της διεθνούς αγοράς στην Ελλάδα
Ναυτιλία

Yachting: Πάνω από το 20% της διεθνούς αγοράς στην Ελλάδα

Η στροφή στις κρατήσεις τελευταίας στιγμής - Η ελληνική αγορά παρουσίασε σταθεροποίηση στον αριθμό των ναυλώσεων σε σύγκριση με το 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Neptune Lines: Το «NIKOS TRAVLOS» εντάχθηκε στον στόλο
Ναυτιλία

Neptune Lines: Το «NIKOS TRAVLOS» εντάχθηκε στον στόλο

Ιδιαίτερη συμβολική σημασία έχει η επιλογή του ονόματος «NIKOS TRAVLOS», προς τιμήν του ιδρυτή της εταιρείας

Λάμπρος Καραγεώργος
Δεξαμενόπλοια: Μειώνονται τα φορτία ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων αλλά αυξάνονται οι ναύλοι
Ναυτιλία

Εκρηκτική άνοδος των ναύλων παρά τη μείωση του εμπορίου

Πρωτοφανή επίπεδα για ναύλους - Σε ορισμένες διαδρομές οι ημερήσιες απολαβές των πλοίων αυξήθηκαν ακόμη και κατά 414% - Το παράδοξο της αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe
Business

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe

H Circet Europe είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου και η παρουσία της στην Ελλάδα περιορίζεται στην Circet Hellas

Holcim: Άλμα 11,8% στα λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο
World

Holcim: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών στο γ’ τρίμηνο

Οι καθαρές πωλήσεις της Holcim διαμορφώθηκαν σε 12,586 δισ. ελβετικά φράγκα, με οργανική αύξηση 5,2%

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ναυτιλία

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε σε σνυντεύξή του στις πιέσεις από την αύξηση των καυσίμων, στη ναυτιλία και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ντε Κος: Επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ – Ακολουθεί ο Κλάας Νοτ
World

Ποιος είναι επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα έρευνας σε οικονομολόγους για την διαδοχή στην ΕΚΤ

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus
Business

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus

Το νέο κτήριο στεγάζει τα γραφεία της STHENOS AI και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.)

Θεοδωρικάκος: 17 εκατ. ευρώ για συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στην Αττική
Economy

Γέφυρες Καινοτομίας: 17 εκατ. ευρώ για έρευνα, ΜμΕ και νέες θέσεις εργασίας

Η κοινή δράση Υπουργείου Ανάπτυξης και Περιφέρειας Αττικής στοχεύει στη σύνδεση έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες το Χρηματιστήριο

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπαθανάσης: 2,3 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
Economy

Παπαθανάσης: 2,3 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων δημοτικών κτιρίων της Δ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Commodities

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο

Η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου ασκεί πίεση στις διεθνείς αγορές

Οικοδομικά υλικά: Αύξηση 5,6% στις τιμές τον Σεπτέμβριο
Ακίνητα

Ακόμη πιο ακριβή η οικοδομή - Ποια υλικά αυξήθηκαν

Ασταμάτητες οι ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά - Ανοδικά το κόστος κατασκευής

Deloitte: Προοπτικές ανάπτυξης στις κατασκευές έως το 2030 – Οι προκλήσεις και το «κλειδί» της διαφοροποίησης
Κατασκευές

Κατασκευές: Ποιες είναι οι προοπτικές ως το 2030 - Η πρόκληση της αστικοποίησης

Σύμφωνα με την Global Powers of Construction της Deloitte, οι 100 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως κατέγραψαν έσοδα περίπου 1,972 τρισ. δολαρίων το 2025

28η Οκτωβρίου: Πώς θα αμειφθούν οι εργαζόμενοι
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου - Ποιοι δικαιούνται προσαύξηση 75%

Η 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες - Τι ισχύει για μισθωτούς και ημερομίσθιους

Pizza Fan: Πώς γλίτωναν ασφαλιστικές εισφορές – Το λογισμικό και οι παραγγελίες χωρίς αποδείξεις
Κοινωνία

Pizza Fan: Πώς γλίτωναν τις ασφαλιστικές εισφορές

Καταγγελία για εργαζομένους σε καταστήματα Pizza Fan που δηλώνονταν για λιγότερες ώρες εργασίας από όσες πραγματοποιούσαν, αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας των αρμόδιων αρχών

Αναστασία Σταματοπούλου
ΔΕΗ: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου
Εταιρική ευθύνη

ΔΕΗ: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου

Eγκαινιάστηκε η έκθεση «Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2» στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο

Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας
World

Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας

Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (Composite PMI) υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο 51,9 από 53,1 πμι

Ενεργειακή μετάβαση: Ανέτοιμοι οι επαγγελματίες – Ελλιπείς δεξιότητες
Green

Οι επαγγελματίες χρειάζονται νέες δεξιότητες ενόψει της ενεργειακής μετάβασης

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής αναδεικνύεται σε κορυφαία προτεραιότητα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για τη θωράκιση των υποδομών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies