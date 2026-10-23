Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

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Στην ανάγκη στήριξης της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης και της συγκράτησης των τιμών των εισιτηρίων απέναντι στις πιέσεις που προκαλούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, στις προοπτικές ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας μέσα από τη ναυτιλία, στις εξελίξεις σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και στην κρίση στο ελληνικό μπάσκετ αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Για τη στήριξη της ακτοπλοΐας, ο κ. Κικίλιας, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στον ΣΚΑΪ τόνισε: «Έχω κάνει την εισήγησή μου στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στο Υπουργείο Οικονομικών και χαίρομαι που με βάση την εισήγηση αυτή- ακούσατε τις δηλώσεις του κύριου Πρωθυπουργού- η ακτοπλοΐα, δηλαδή η διασύνδεση των νησιών μας, η διακίνηση των προϊόντων και οι άνθρωποι που πρέπει να πηγαίνουν και να έρχονται το χειμώνα που είναι σχετικώς άδεια τα πλοία, πρέπει να στηριχθούν. Πρέπει να στηριχθεί η ακτοπλοΐα. Πιστεύω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν και οι ανάλογες θεσμικές συναντήσεις με τον κλάδο, προκειμένου να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο τρόπος. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία και σε μια πάρα πολύ δύσκολη δημοσιονομικά εποχή, βλέπετε ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια».

Απευθυνόμενος παράλληλα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, σημείωσε: «Από την Ευρώπη και από αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν, δεν θα ξεφύγουμε δημοσιονομικά, συμφωνώ, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια ενσυναίσθηση αναφορικά με την κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε. Να δοθεί δυνατότητα στα κράτη – μέλη και στις κυβερνήσεις να φροντίσουν τους συμπολίτες τους και τους πολλούς».

Υπενθύμισε, δε, ότι ούτε το 2025 ανέβηκαν οι τιμές στα ακτοπλοΐκά εισιτήρια, παρότι ο κλάδος είχε ανακοινώσει αυξήσεις της τάξης του 15%, ενώ σταθερές έμειναν οι τιμές και το 2026, εν μέσω πολέμου στη Μ. Ανατολή, με ενίσχυση 60 εκ. ευρώ μετά από εισήγηση του ίδιου και απόφαση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. «Για τις άγονες γραμμές, για τα μικρά νησιά μας κλπ. θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να στηρίξουμε πάλι την ακτοπλοΐα. Αυτή είναι η θέση μου» είπε χαρακτηριστικά.

Για τις επαφές σε Ιαπωνία και Κίνα

Αναφερόμενος στο πρόσφατο ταξίδι του στην Ιαπωνία και την Κίνα, όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ο Υπουργός επισήμανε: «Είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη και αυτό μετράει στις αγορές της Ανατολής. Και σε πολύ μεγάλες χώρες, οι ναυπηγήσεις ελληνόκτητων πλοίων έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικά στην Κίνα είναι στο 68%. Στις συναντήσεις που πραγματοποίησα, ζήτησα- ανταποδοτικά σε αυτό- ελληνικές εταιρίες ναυτιλιακού εξοπλισμού, να είναι αυτές οι οποίες θα προτιμούνται για τα τα πλοία που θα ναυπηγηθούν. Ζήτησα πιο στενές σχέσεις. Είναι κάτι το οποίο το ακούει η κινέζικη κυβέρνηση και ζήτησα αυτό να είναι πολλαπλασιαστής στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία».

«Δηλαδή από τη στιγμή που έχουμε ένα κλάδο πολύ ισχυρό, να πάμε να τον εκμεταλλευτούμε, έτσι ώστε να έχουμε ανταποδοτικά οφέλη σε όλο το cluster της ελληνικής οικονομίας. Αυτός είναι ένας από τους σημαντικούς ρόλους του Υπουργείου Ναυτιλίας, που είναι ένα παραγωγικό και αναπτυξιακό Υπουργείο. Δεν είναι σημαντικά μόνο η ακτοπλοΐα, το μεταναστευτικό και η αστυνόμευση των θαλάσσιων συνόρων, αλλά και οι λιμενικές υποδομές, η ανάπτυξη των λιμανιών μας που θα ενισχύσουν τον τουρισμό, το yachting και η κρουαζιέρα. Και με αυτό τον τρόπο θα στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες και οι πολλοί».

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Για τις εξελίξεις σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Κικίλιας δήλωσε: «Καταρχάς δεν πρόεκυψε τώρα το τουρκολιβυκό ψευτομνημόνιο, αλλά το Νοέμβριο του 2019. Τότε είχε υπογραφεί παρανόμως από την κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης και από τότε ήταν ένα πρόβλημα για εμάς. Τώρα κυρώθηκε από τη Βουλή τους, μάλιστα, ξηλώθηκε και ο πρόεδρος των αντιπροσώπων και είναι εμφανές ότι είχε στηθεί και χτιστεί ένας μηχανισμός επιρροής από την Τουρκία στη Λιβύη».

Και πρόσθεσε: «Εγώ δεν πιστεύω ότι χάνει κανείς την εξωτερική πολιτική μέσα μια μέρα ή κερδίζει μέσα μια μέρα. Είναι μια αέναη μάχη και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Προφανώς δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, αλλά δεν κρίνει τα πάντα μία στιγμή. Αντιθέτως, εδώ απαιτούνται σοβαρές πολιτικές, ξεκάθαρη και επαγγελματική προσέγγιση, απαιτείται να μιλάνε αυτοί που ξέρουν. Για μία ακόμη φορά θα πω ότι αυτοί που δεν κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προφανώς δεν έχουν όλη την εικόνα. Την έχουν αυτοί οι οποίοι διαπραγματεύονται», ξεκαθαρίζοντας ότι «σε κάθε περίπτωση ως μέλος αυτής της κυβέρνησης έχω πει πολλές φορές, ως προς την Τουρκία, γιατί φαίνεται καθαρά εδώ η επιρροή της σε μια διαλυμένη χώρα όπως είναι η Λιβύη, ότι για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, εμείς δεν δεχόμαστε να κάνουμε ούτε βήμα πίσω».

Για το ελληνικό μπάσκετ

Τέλος, ερωτηθείς για τις αποκαλύψεις σχετικά με το ελληνικό μπάσκετ, ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής χαρακτήρισε όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας «ντροπή».

«Εγώ δεν θα βιαστώ να κατηγορήσω τον τάδε ή τον δείνα. Θα ήθελα η δικαιοσύνη να κάνει μεθοδικά τη δουλειά της και, προφανώς, να καταλήξει κάπου. Και βέβαιως, υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Ξέρω, όμως, τη χαρά του αθλητισμού που έχουν τα παιδιά. Αυτά τα παιδάκια, λοιπόν, σε έναν αγώνα μπορεί να κερδίσουν, μπορεί να χάσουν και πάλι να φύγουν με το κεφάλι ψηλά. Δεν μπορεί να προσβάλλεται η αξιοπρέπειά τους και να χάνουν την εμπιστοσύνη στους κανόνες του παιχνιδιού. Γιατί εμείς ξέραμε ότι όταν μπαίνει κάποιος στις τέσσερις γραμμές, εκεί μέσα φαίνεται αν αξίζει ή όχι. Εδώ λοιπόν υπάρχει σοβαρό, δομικό πρόβλημα, για κάτι το οποίο θα έπρεπε να αποπνέει υγεία. Θα έπρεπε οι γονείς να πηγαίνουν τα παιδάκια τους στα γήπεδα και να έχουν εμπιστοσύνη στους παράγοντες, στο σύστημα. Με αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει. Και θα ήθελα -και μπράβο στον αθλητικό δικαστή και σε αυτούς οι οποίοι έκαναν την έρευνα- να φτάσει η έρευνα αυτή μέχρι τέλους και να δούμε ποιοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται, αν εμπλέκονται, σε ένα τέτοιο κύκλωμα», τόνισε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Δεν είναι καλά αυτά τα μηνύματα που μπορεί να οδηγούν στην τοξικότητα και στην αίσθηση που υπάρχει ότι είστε όλοι ίδιοι, κάνετε όλοι τα ίδια, είστε όλοι βρώμικοι κλπ. Δεν συμφωνώ με αυτό, δεν το δέχομαι και θέλω να πω ότι όλοι ίσοι ναι, όλοι ίδιοι όχι. Οπότε, πίσω από τη σημαία της Ομοσπονδίας, πίσω από τη σημαία ενός κόμματος, μιας παρατάξεως, πίσω από έναν οργανισμό δεν έχει καμία σημασία. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το οτιδήποτε, πρέπει να ερευνάται και από τη δικαιοσύνη. Όχι χάβρα και λαϊκά δικαστήρια. Η Δικαιοσύνη».