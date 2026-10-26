Όμιλος Μουσαμά: Στα 18,77 εκατ. ευρώ ο τζίρος – Ανακαινίσεις σε Holiday Inn και Crowne Plaza

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Με αύξηση του κύκλου εργασιών, έκλεισε το 2025 για την «Αντώνης Α. Μουσαμάς Α.Ε.», η οποία διαχειρίζεται τρεις ξενοδοχειακές μονάδες στην Αττική: το Crowne Plaza Athens, το Holiday Inn Attica Avenue και το Holiday Suites. Παράλληλα, η εταιρεία δρομολογεί πρόγραμμα ανακαινίσεων στα δύο μεγαλύτερα ξενοδοχεία της, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027 και το 2028.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 18,77 εκατ. ευρώ, έναντι 17,66 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένος κατά 6,3%. Η επίδοση αυτή προήλθε κυρίως από το Holiday Inn, το οποίο ενίσχυσε τα έσοδά του κατά 10,4%, στα 9,19 εκατ. ευρώ από 8,33 εκατ. ευρώ.

Το Crowne Plaza, επί της οδού Μιχαλακοπούλου, κατέγραψε έσοδα 8,54 εκατ. ευρώ, από 8,29 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3%. Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν οι εισπράξεις του Holiday Suites, στην οδό Άρνης, στα 1,035 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1970, με πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου την Ελένη Μουσαμά και διευθύνοντα σύμβουλο τον Απόστολο Μουσαμά, το 2025 εξυπηρέτησε περισσότερους από 161.000 πελάτες και κατέγραψε περίπου 112.700 διανυκτερεύσεις. Η στρατηγική της στηρίζεται στη λειτουργία τριών διαφορετικών ξενοδοχειακών προϊόντων, από τη φιλοξενία στην πρωτεύουσα έως την εξυπηρέτηση ταξιδιωτών στην Αττική Οδό.

Πίεση στην κερδοφορία

Παρά τη διεύρυνση των εσόδων, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 3,64 εκατ. ευρώ από 4,65 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση 21,8%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση των καθαρών κερδών, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 2,77 εκατ. ευρώ έναντι 3,96 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 30,1%.

Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε σε 10,36 εκατ. ευρώ από 9,13 εκατ. ευρώ, ενώ τα μικτά κέρδη περιορίστηκαν σε 8,41 εκατ. ευρώ από 8,52 εκατ. ευρώ. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν επίσης, περιορίζοντας τα λειτουργικά περιθώρια.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 16,97 εκατ. ευρώ, έναντι 15,97 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν σε 9,49 εκατ. ευρώ από 10,68 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις έφτασαν τα 7,35 εκατ. ευρώ, από 5,17 εκατ. ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει διανομή μερίσματος 3,24 εκατ. ευρώ, έναντι 3,96 εκατ. ευρώ για την προηγούμενη χρήση.

Το επενδυτικό πρόγραμμα

Το βάρος της επόμενης περιόδου πέφτει στον εκσυγχρονισμό του Holiday Inn και του Crowne Plaza. Η διοίκηση αναφέρει ότι οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, με το πρώτο ξενοδοχείο να προβλέπεται ότι θα ολοκληρώσει την ανακαίνισή του μέσα στο 2027 και το δεύτερο το 2028.

Στο τέλος του 2025 είχαν ήδη καταγραφεί έργα υπό κατασκευή ύψους περίπου 401.000 ευρώ για το Holiday Inn.

Για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι υπέγραψε δύο συμβάσεις ομολογιακών δανείων με τη Eurobank και το Ελληνικό Δημόσιο. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, πάντως, οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις της εμφανίζονταν μηδενικές, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 4,46 εκατ. ευρώ.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά μέσο όρο σε 189 από 185, με συνολικές δαπάνες προσωπικού 5,68 εκατ. ευρώ.