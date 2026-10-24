 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Travel"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(6) "Travel"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Τουρισμός: Το στοίχημα της επόμενης ημέρας πέρα από τα ρεκόρ

Ο τουρισμός και η ανταγωνιστικότητα - Τι δείχνει μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ

Τουρισμός 24.10.2026, 20:00
Σχολιάστε
Τουρισμός: Το στοίχημα της επόμενης ημέρας πέρα από τα ρεκόρ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μια νέα φάση ωριμότητας έχει περάσει ο ελληνικός τουρισμός. Τα μεγέθη του 2025 επιβεβαιώνουν ότι αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας, με διεθνή αναγνωρισιμότητα, σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ και καθοριστικό ρόλο στην απασχόληση. Ωστόσο, πίσω από τα διαδοχικά ρεκόρ αναδύεται ένα κρίσιμο ερώτημα: μπορεί η ανάπτυξη να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη αξία για την οικονομία και την κοινωνία, χωρίς να εξαντλεί τους προορισμούς, να επιβαρύνει τις υποδομές και να υπονομεύει τους φυσικούς πόρους στους οποίους στηρίζεται;

Η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ «Ο Ελληνικός Τουρισμός: Επιτεύγματα, Προκλήσεις, Προοπτικές» επιχειρεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, εξετάζοντας τον κλάδο όχι μόνο μέσα από τις αφίξεις και τις εισπράξεις, αλλά και μέσα από τους ανθρώπους του, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη διαχείριση των προορισμών, τις υποδομές, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινωνική αποδοχή. Το συμπέρασμα είναι σαφές: η επόμενη ημέρα δεν θα κριθεί αποκλειστικά από το πόσοι επισκέπτες θα έρθουν στην Ελλάδα, αλλά από το πώς θα οργανωθεί η ανάπτυξη και πώς θα κατανεμηθούν τα οφέλη της.

Τα ρεκόρ και η πραγματική αξία

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ιστορικών υψηλών για τον ελληνικό τουρισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το ΙΝΣΕΤΕ, οι διεθνείς αφίξεις χωρίς την κρουαζιέρα ανήλθαν σε 37,98 εκατ., ενώ μαζί με την κρουαζιέρα έφθασαν τα 43,3 εκατ. Οι εισπράξεις από τον εισερχόμενο τουρισμό, χωρίς την κρουαζιέρα, διαμορφώθηκαν σε 22,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,8% σε σύγκριση με το 2024. Το 2025 η άμεση συνεισφορά του τουρισμού αντιστοιχεί στο 13% του ΑΕΠ και η συνολική, άμεση και έμμεση, περί το 30% ενώ οι επενδύσεις του κλάδου εκτιμώνται σε περίπου 5 δισ. ευρώ.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν την οικονομική βαρύτητα ενός κλάδου που διαχέει τη δραστηριότητά του πολύ πέρα από τα ξενοδοχεία και την εστίαση. Από τις μεταφορές και το εμπόριο μέχρι την αγροδιατροφή, τις κατασκευές και τις πολιτιστικές υπηρεσίες, η τουριστική δαπάνη ενεργοποιεί μια ευρεία αλυσίδα επιχειρήσεων και επαγγελμάτων. Η πραγματική του αξία, επομένως, δεν περιορίζεται στα άμεσα έσοδα, αλλά εξαρτάται και από το πόσο ισχυρές είναι οι διασυνδέσεις του με την υπόλοιπη παραγωγική οικονομία.

Την ίδια στιγμή, η υψηλή επισκεψιμότητα δεν συνεπάγεται αυτομάτως ανάλογη αύξηση της αξίας που παραμένει σε κάθε προορισμό. Η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε από 7,4 διανυκτερεύσεις το 2019 σε 6,1 το 2025, υποχώρηση 17,2%.

Η γεωγραφία της ανισότητας

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της μελέτης αφορά την άνιση κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας. Οκτώ από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας συγκεντρώνουν μόλις το 10% των τουριστικών εσόδων, ενώ πέντε νησιά δέχονται το 47% των διεθνών αφίξεων. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το ΙΝΣΕΤΕ από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, το 90% των δημοτικών ενοτήτων που καλύπτουν το 95% της ελληνικής επικράτειας εμφανίζει μικρή ή μηδαμινή τουριστική ανάπτυξη.

Η εικόνα αυτή αποδυναμώνει το επιχείρημα ότι το πρόβλημα της χώρας είναι απλώς ο υπερβολικός αριθμός επισκεπτών. Η πίεση είναι έντονη σε συγκεκριμένους τόπους και συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, την ώρα που μεγάλο μέρος της χώρας παραμένει έξω από τις κύριες τουριστικές ροές. Η εποχικότητα εξακολουθεί να αποτελεί διαρθρωτική αδυναμία: το τρίτο τρίμηνο του 2025 συγκέντρωσε το 52,4% των διεθνών αφίξεων και το 52,5% των εισπράξεων, παρά τη μείωση της αντίστοιχης συγκέντρωσης σε σχέση με το 2019.

Η πρόκληση είναι, συνεπώς, διπλή. Αφενός, οι δημοφιλείς προορισμοί χρειάζονται αποτελεσματικότερη διαχείριση των επισκεπτών, των μετακινήσεων, των απορριμμάτων και των υδάτινων πόρων. Αφετέρου, περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης χρειάζονται επενδύσεις, συνδεσιμότητα και προϊόντα που μπορούν να δημιουργήσουν ζήτηση πέρα από τους θερινούς μήνες.

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική μπορούν να διαδραματίσουν οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs). Η αποστολή τους, σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, δεν πρέπει να περιορίζεται στην προβολή. Χρειάζεται να περιλαμβάνει σχεδιασμό, συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, αξιοποίηση δεδομένων και διαχείριση των τουριστικών ροών.

Οι άνθρωποι πίσω από την εμπειρία

Η ανάπτυξη του τουρισμού δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς επαρκές και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Το τρίτο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση σε καταλύματα και εστίαση έφθασε τους 475.200 εργαζομένους, αντιστοιχώντας στο 10,8% της συνολικής απασχόλησης της χώρας. Παράλληλα, η μελέτη καταγράφει βελτίωση στην ποιότητα της εργασίας: το ποσοστό πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε από 82,1% το 2019 σε 90,4% το 2025, ενώ καταγράφηκε ισορροπία μεταξύ των φύλων.

Οι θετικές αυτές μεταβολές, ωστόσο, δεν εξαλείφουν τα προβλήματα. Το 2025 οι ελλείψεις προσωπικού στα ξενοδοχεία αντιστοιχούσαν στο 14% των θέσεων εργασίας, ενώ μόλις το 24% των εργαζομένων του ξενοδοχειακού κλάδου ήταν απόφοιτοι τουριστικών σχολών. Η εποχικότητα δυσκολεύει τη διαμόρφωση σταθερών επαγγελματικών διαδρομών, ενώ η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλουν τις απαιτούμενες δεξιότητες.

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο η κάλυψη των κενών μιας περιόδου αιχμής. Απαιτείται μετάβαση από την προσφορά προσωρινών θέσεων εργασίας στη δημιουργία σταδιοδρομιών, με κατάρτιση, συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων και επέκταση της τουριστικής περιόδου. Η ποιότητα της φιλοξενίας εξαρτάται από την ποιότητα της εργασίας, αλλά και από τη δυνατότητα των εργαζομένων να παραμένουν στον κλάδο και να εξελίσσονται μέσα σε αυτόν.

Ανταγωνιστικότητα με αδύναμο κρίκο τις υποδομές

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 21η θέση παγκοσμίως στον Δείκτη Ανάπτυξης Ταξιδιών και Τουρισμού του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σύμφωνα με την αποτύπωση της μελέτης. Η θέση της είναι κατά 38 θέσεις υψηλότερη από εκείνη που καταλαμβάνει ως προς τη γενική οικονομική ανταγωνιστικότητα. Πρόκειται για μια ένδειξη της ισχύος του τουριστικού προϊόντος, αλλά και της απόστασης που εξακολουθεί να χωρίζει την Ελλάδα από ανταγωνιστές όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία.

Το ΙΝΣΕΤΕ εντοπίζει σημαντικό μέρος της υστέρησης στις υποδομές και στη διακυβέρνηση. Το 2025 οι τουριστικές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι πραγματοποίησαν επενδύσεις περίπου 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,8 δισ. ευρώ στον ξενοδοχειακό κλάδο. Ωστόσο, οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν τις αδυναμίες του δημόσιου χώρου και των δικτύων που στηρίζουν την εμπειρία του επισκέπτη.

Οι καθυστερήσεις στις αερομεταφορές, οι ελλείψεις στελέχωσης και εκσυγχρονισμού της αεροναυτιλίας, οι αδυναμίες στις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις, αλλά και οι ανάγκες της ακτοπλοΐας επηρεάζουν άμεσα την προσβασιμότητα των προορισμών. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η καθαριότητα, η σήμανση, η προσβασιμότητα και οι δημόσιες πολιτιστικές υποδομές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η έλλειψη συνεδριακού κέντρου διεθνών προδιαγραφών για μεγάλα συνέδρια, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα διεκδίκησης μιας αγοράς υψηλής δαπάνης που μπορεί να ενισχύσει τη δραστηριότητα εκτός της θερινής περιόδου. Αντίστοιχα, η ανάπτυξη σύγχρονων μαρινών και λιμένων κρουαζιέρας παραμένει πεδίο ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων.

Η φορολογική επιβάρυνση αποτελεί ακόμη έναν παράγοντα που, σύμφωνα με τη μελέτη, περιορίζει την ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα κατατάσσεται πέμπτη μεταξύ επτά ανταγωνιστικών χωρών ως προς τη φορολογική ανταγωνιστικότητα του τουρισμού. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο το ύψος των επιβαρύνσεων, αλλά και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να επανεπενδύουν και να λειτουργούν εκτός υψηλής περιόδου.

Βιωσιμότητα, κοινωνική αποδοχή και τεχνητή νοημοσύνη

Η περιβαλλοντική διάσταση αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για τη μελλοντική πορεία του κλάδου. Μόλις το 8% των ξενοδοχείων διαθέτει πιστοποίηση βιωσιμότητας, ενώ το 73% των επιχειρήσεων δεν έχει θέσει στόχο μείωσης των εκπομπών έως το 2030, σύμφωνα με τη μελέτη. Η κλιματική αλλαγή, η διάβρωση των ακτών και η αυξανόμενη πίεση στους υδάτινους πόρους απαιτούν συστηματικό σχεδιασμό και επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, δημιουργεί μια βάση στρατηγικού σχεδιασμού έπειτα από μακρά περίοδο εκκρεμότητας. Η αποτελεσματικότητά του, όμως, θα κριθεί από την εφαρμογή του και από την εξειδίκευση των κατευθύνσεών του στα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Η εκτός σχεδίου δόμηση, ιδίως σε νησιωτικές περιοχές, εξακολουθεί να προκαλεί πιέσεις στο τοπίο, στα δίκτυα κοινής ωφέλειας και στη διαθέσιμη γη.

Εξίσου κρίσιμη είναι η σχέση του τουρισμού με την κοινωνία. Το 82,4% των πολιτών αξιολογεί θετικά την οικονομική συνεισφορά του κλάδου, αλλά οι ανησυχίες για τα ενοίκια και το κόστος ζωής είναι έντονες. Η μελέτη επισημαίνει ότι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές κατοικίας και το κόστος διαβίωσης είναι πολλοί και δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στον τουρισμό. Ωστόσο, η αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων είναι προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη κοινωνική αποδοχή του.

Την ίδια στιγμή, η τεχνολογία προσθέτει μία ακόμη διάσταση στην πρόκληση. Η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς, συγκρίνουν υπηρεσίες και οργανώνουν τις διακοπές τους. Η ανάπτυξη ενός εθνικού κόμβου τουριστικών δεδομένων, η ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν, κατά το ΙΝΣΕΤΕ, επενδύσεις στρατηγικής σημασίας. Παράλληλα, η διείσδυση σε αγορές όπως η Κίνα, η Ινδία και η Αυστραλία απαιτεί καλύτερη αεροπορική συνδεσιμότητα και προσαρμοσμένη στρατηγική προβολής.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα ισχυρό διεθνές brand και μια εξαιρετικά θετική αξιολόγηση της εμπειρίας των επισκεπτών, με βαθμολογία 9,1 στα 10 και δείκτη προθυμίας σύστασης του προορισμού 54. Αυτό το κεφάλαιο εμπιστοσύνης, όμως, δεν είναι ανεξάντλητο. Η διατήρησή του προϋποθέτει ποιοτικές υπηρεσίες, λειτουργικές υποδομές, προστασία του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος και ουσιαστική σύνδεση του τουρισμού με την τοπική οικονομία.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τροχαία: Αυξημένα μέτρα εν όψει της εξόδου της 28ης Οκτωβρίου
Κοινωνία

Τροχαία: Αυξημένα μέτρα εν όψει της εξόδου της 28ης Οκτωβρίου
Deloitte: AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους 100 μεγαλύτερους εισηγμένους παγκοσμίως
Business

AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους 100 μεγαλύτερους παγκοσμίως
Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK
Πολιτική

Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK
Παρεμβάσεις σε σταθμούς του Προαστιακού, του Μετρό και του ΗΣΑΠ – Πού γίνονται έργα
Μεταφορές

Παρεμβάσεις σε σταθμούς του Προαστιακού, του Μετρό και του ΗΣΑΠ – Πού γίνονται έργα
Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες – Οι υποψήφιοι και τα διακυβεύματα των εκλογών
Κόσμος

Ανοιξαν οι κάλπες στη Βουλγαρία - Οι υποψήφιοι και τα διακυβεύματα
Βιομηχανία μετάλλων: Κέρδη ρεκόρ για δεύτερη χρονιά
World

Κέρδη ρεκόρ για την παγκόσμια βιομηχανία μετάλλων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ντέμης Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της τεχνητής νοημοσύνης
World

Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της ΑΙ

Ο Χασάμπης εκτιμά ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη ίσως απέχει μόλις δύο έως τρία χρόνια - Πλέον, στρέφει το ενδιαφέρον του στην ανακάλυψη φαρμάκων και στην αντιμετώπιση ασθενειών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Septona: Η αύξηση στην κερδοφορία, το μήνυμα Ευαγγελίου και τα σχέδια για το 2026
Business

Septona: Το στοίχημα των 70 εκατ. στη σκιά του αυξημένου κόστους

Συνεχίστηκε η υλοποίηση του πλάνου επενδύσεων ύψους 70 εκατ. ευρώ - Τα μικτά κέρδη του ομίλου το 2025 ανήλθαν σε 61,1 εκατ. ευρώ έναντι 53,7 εκατ. ευρώ το 2024

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Pizza Fan: Χωρίς χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας – Τι αφήνει αναπάντητο η ανακοίνωση
Business

Στο σκοτάδι το μέλλον της Pizza Fan – Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η Pizza Fan υπόσχεται άμεση επανεκκίνηση, χωρίς να εξηγεί πότε και πώς – Η αγωνία για τους συνεργάτες και τους περισσότερους από 2.500 εργαζομένους – Τι ζήτησε η ΕΠΟΕΣ από ΑΑΔΕ και υπουργείο Εργασίας

Γιώργος Μανέττας
Πάμπλο Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και η οικονομική αυτοκρατορία πίσω από το όνομά του
Tέχνη και Ζωή

Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και το... ταμείο

Από τη Μάλαγα του 1881 έως την κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τέχνης, ο Ισπανός δημιουργός άλλαξε ριζικά τη Τέχνη, άφησε δεκάδες χιλιάδες έργα και δημιούργησε κληρονομιά με ανυπολόγιστη πολιτιστική και οικονομική αξία.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Οι 194 ζώνες που ξεκλειδώνουν την οικοδομική αγορά
Ακίνητα

Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Τι αλλάζει για ακίνητα και ιδιοκτήτες

Στους 3.837 οι ενεργοί τίτλοι που αντιστοιχούν σε 428.602 τ.μ. μεταφερόμενης επιφάνειας. Πού βρίσκονται οι πρώτες ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης

Μάχη Τράτσα
ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ: Πόσα εκατομμύρια έφεραν οι… αμπελώνες – Το deal στη Σαντορίνη και οι βλέψεις για το 2026
Business

Κυρ - Γιάννης: Το deal στη Σαντορίνη και οι βλέψεις για το 2026

Το 2025 η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιό της εξαγοράζοντας την «Κτήμα Σιγάλας Α.Ε» - Ποια εκκρεμότητα σημείωσε ο ορκωτός

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις που «εξανεμίστηκαν», η σύγκριση με την Ευρώπη και οι δαπάνες των νοικοκυριών
Economy

Η ακρίβεια «έφαγε» τις αυξήσεις των μισθών

Οι τιμές στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σωρευτικά κατά 26,1% από το 2019, ενώ οι πραγματικοί μισθοί προβλέπεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και το 2026 - Ποιους επηρεάζει η ακρίβεια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά νέους καταλύτες – Κρίσιμο το τέλος του Οκτωβρίου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αναζητά καταλύτες το ΧΑ – Κρίσιμο το τέλος Οκτωβρίου

Τι θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Ο ρόλος των εταιρικών αποτελεσμάτων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Τουρισμός
Τουρισμός: Το στοίχημα της επόμενης ημέρας πέρα από τα ρεκόρ
Τουρισμός

Τουρισμός: Το στοίχημα της επόμενης ημέρας πέρα από τα ρεκόρ

Ο τουρισμός και η ανταγωνιστικότητα - Τι δείχνει μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ

Τουρισμός: Επενδύσεις 5 δισ. και στροφή στα πεντάστερα ξενοδοχεία
Τουρισμός

Οι τράπεζες χρυσώνουν τον τουρισμό - «Γραμμή» άνω των 10 δισ.

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Τη δυναμική αλλά και την ανάγκη αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου ανέδειξε η νέας μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ

Λάμπρος Καραγεώργος
AirDNA: Ιωάννινα όπως Κουρσεβέλ – Σημαντική άνοδος στις τιμές των πρώτων χειμερινών κρατήσεων
Τουρισμός

Ιωάννινα όπως... Κουρσεβέλ στα Airbnb

Τι δείχνει η νέα έρευνα της AirDNA για τους ακριβότερους και οικονομικότερους χειμερινούς προορισμούς της Ευρώπης

Λάμπρος Καραγεώργος
Μπλε Κέδρος: Άδεια κατεδάφισης για το Patras Bay – Επένδυση 56,7 εκατ. για νέο πεντάστερο ξενοδοχείο
Τουρισμός

Πώς προχωρά το 5άστερο της οικογένειας Ευμορφίδη στην Πάτρα

Στην επόμενη φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας περνά η μεγάλη τουριστική επένδυση της Μπλε Κέδρος, συμφερόντων της οικογένειας Ευμορφίδη

Λάμπρος Καραγεώργος
Ταξιδιωτικές εισπράξεις: Αυξήθηκαν κατά 9,4% στο οκτάμηνο – Αύξηση κατά 10% στον εισερχόμενο τουρισμό
Τουρισμός

Αυξήθηκαν κατά 9,4% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο οκτάμηνο

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν χάρη στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 10,0%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη

Από την καινοτομία στην ευρωπαϊκή κλίμακα
Τουρισμός

Καινοτομία

Για μια νεοφυή επιχείρηση μεγαλύτερη σημασία από την ύπαρξη μεμονωμένων ενωσιακών εργαλείων έχει το αν αυτά, εν συνόλω, διευκολύνουν την πορεία της από την ίδρυση στην ανάπτυξη και από την εθνική στην ευρωπαϊκή αγορά

Απόστολος Σαμαράς
Αττική: Επένδυση 17 εκατ. ευρώ για την τουριστική προβολή
Τουρισμός

Επένδυση 17 εκατ. ευρώ για την τουριστική προβολή της Αττικής

Στόχος η πρωτιά στα έσοδα και η επιμήκυνση της σεζόν

Latest News
Τροχαία: Αυξημένα μέτρα εν όψει της εξόδου της 28ης Οκτωβρίου
Κοινωνία

Τροχαία: Αυξημένα μέτρα εν όψει της εξόδου της 28ης Οκτωβρίου

Η Τροχαία θα πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους την προηγουμένη και ανήμερα της εθνικής επετείου, στις 28 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της πρόληψης ατυχημάτων

Deloitte: AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους 100 μεγαλύτερους εισηγμένους παγκοσμίως
Business

AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους 100 μεγαλύτερους παγκοσμίως

Οι δύο ελληνικές εταιρείες κατέγραψαν αθροιστικές πωλήσεις 5,936 δισ. δολαρίων το 2025, αυξημένες κατά 21,8% σε όρους δολαρίου σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τη Deloitte

Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK
Πολιτική

Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK

Τι γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Παρεμβάσεις σε σταθμούς του Προαστιακού, του Μετρό και του ΗΣΑΠ – Πού γίνονται έργα
Μεταφορές

Παρεμβάσεις σε σταθμούς του Προαστιακού, του Μετρό και του ΗΣΑΠ – Πού γίνονται έργα

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ανακαινίσεις, εργασίες συντήρησης των υποδομών, έργα προσβασιμότητας και ευρύτερης κλίμακας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας σταθμών στα μέσα σταθερής τροχιάς

Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες – Οι υποψήφιοι και τα διακυβεύματα των εκλογών
Κόσμος

Ανοιξαν οι κάλπες στη Βουλγαρία - Οι υποψήφιοι και τα διακυβεύματα

Η Βουλγαρία διεξάγει σήμερα προεδρικές εκλογές μετά από μία περίοδο πολιτικής κρίσης και ενώ οι εξελίξεις σε Μ. Ανατολή και Ουκρανία επηρεάζουν σημαντικά τη βαλκανική χώρα

Βιομηχανία μετάλλων: Κέρδη ρεκόρ για δεύτερη χρονιά
World

Κέρδη ρεκόρ για την παγκόσμια βιομηχανία μετάλλων

Η τεράστια κερδοφορία που πέτυχε η βιομηχανία μετάλλων ήταν το χαρακτηριστικό της Εβδομάδας του LME, την κύρια ετήσια συνάντηση του κλάδου

Deadline for Greek Asset Declarations Set for Nov. 3
English Edition

Deadline for Greek Asset Declarations Set for Nov. 3

Declarations are filed electronically through the pothen.gr platform using personal Taxisnet credentials.

Συλλογικές συμβάσεις: Πόσες έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόσες συλλογικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα

Η αφετηρία έγινε τον Νοέμβριο του 2025, κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Επικουρικές συντάξεις: Χωρίς αυξήσεις 1.300.000 συνταξιούχοι
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επικουρικές συντάξεις: Χωρίς αυξήσεις 1.300.000 συνταξιούχοι

Η μη καταβολή αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις οφείλεται στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που έχει επιβληθεί από το 2016

Ηλίας Γεωργάκης
Τι θα πει ο Καραμανλής στο Πολεμικό Μουσείο
Πολιτική

Τι θα πει ο Καραμανλής στο Πολεμικό Μουσείο

Οι εκτενείς αναφορές του Κώστα Καραμανλή στα ελληνοτουρκικά. Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός για τις τελευταίες εξελίξεις με το τουρκολυβικό μνημόνιο. Οι επισημάνσεις για τη στάση της Δύσης και η επόμενη ομιλία.

Αγορά εργασίας: Πόσοι άνεργοι βρήκαν δουλειά μέσω ΔΥΠΑ; Στην ανεργία παραμένουν 3 στους 4 καταρτιζόμενους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στην ανεργία παραμένουν 3 στους 4 καταρτιζόμενους της ΔΥΠΑ

Ο απολογισμός της ΔΥΠΑ για το 2020-2026 καταγράφει τον αριθμό των ωφελούμενων ανέργων και καταρτιζόμενων, χωρίς όμως να αξιολογεί πόσοι τελικά βρήκαν σταθερή δουλειά, όπως καταγγέλλει ο ΠΑΝΣΥΠΟ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφοί Χαΐτογλου: Η επιστροφή στην κερδοφορία, το νέο δάνειο και το στοίχημα της επέκτασης στο εξωτερικό
Business

Έσπασαν το φράγμα των 100 εκατ. οι Αφοί Χαΐτογλου

Επανήλθαν σε θετικό πρόσημο τα καθαρά κέρδη της Αφοί Χαΐτογλου - Οι επιδόσεις του 2025, η «ένεση» ρευστότητας και το «αγκάθι» στις εξαγωγές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Septona: Η αύξηση στην κερδοφορία, το μήνυμα Ευαγγελίου και τα σχέδια για το 2026
Business

Septona: Το στοίχημα των 70 εκατ. στη σκιά του αυξημένου κόστους

Συνεχίστηκε η υλοποίηση του πλάνου επενδύσεων ύψους 70 εκατ. ευρώ - Τα μικτά κέρδη του ομίλου το 2025 ανήλθαν σε 61,1 εκατ. ευρώ έναντι 53,7 εκατ. ευρώ το 2024

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Wall Street: Δεν είναι οι εκλογές το πρόβλημα
Experts

Οι εκλογές και η Wall Street

Μεταπολεμικά και από το 1950, ο S&P 500 στην Wall Street έχει καταγράψει θετική απόδοση στο δωδεκάμηνο μετά από καθεμία από τις 19 ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις

Συμεών Μαυρουδής
Ντέμης Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της τεχνητής νοημοσύνης
World

Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της ΑΙ

Ο Χασάμπης εκτιμά ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη ίσως απέχει μόλις δύο έως τρία χρόνια - Πλέον, στρέφει το ενδιαφέρον του στην ανακάλυψη φαρμάκων και στην αντιμετώπιση ασθενειών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΤτΕ: Εκτοξεύτηκαν οι απάτες με κλοπή κωδικών στις άμεσες πληρωμές
Economy

Εκτοξεύτηκαν οι απάτες με κλοπή κωδικών στις άμεσες πληρωμές

Το 2025 τα περιστατικά απάτης στις μεταφορές πίστωσης παρουσίασαν σημαντική αύξηση, στον αριθμό κατά 95% και στην αναλογούσα αξία τους κατά 41%, σύμφωνα με την ΤτΕ

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies