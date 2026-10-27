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ΕΚΠΑ: Στήριξη σε νέες επιχειρηματικές ιδέες – Αιτήσεις έως 30 Νοεμβρίου

Το πρόγραμμα του ΕΚΠΑ απευθύνεται σε όσους διαθέτουν μια επιχειρηματική ιδέα και επιθυμούν να εξετάσουν στην πράξη εάν μπορεί να εξελιχθεί σε βιώσιμη επιχείρηση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 27.10.2026, 07:50
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ΕΚΠΑ: Στήριξη σε νέες επιχειρηματικές ιδέες – Αιτήσεις έως 30 Νοεμβρίου
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Την ευκαιρία να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα σε επιχειρηματική δραστηριότητα, αποκτώντας πρακτικές γνώσεις, καθοδήγηση από έμπειρους επαγγελματίες και πρόσβαση σε ένα δίκτυο επιχειρήσεων και φορέων καινοτομίας, έχουν φοιτητές, ερευνητές και απόφοιτοι του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης» ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τον 11ο κύκλο Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης, με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Νοεμβρίου 2026.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους διαθέτουν μια επιχειρηματική ιδέα και επιθυμούν να εξετάσουν στην πράξη εάν μπορεί να εξελιχθεί σε βιώσιμη επιχείρηση. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, καθώς και απόφοιτοι του ΕΚΠΑ έως τρία έτη από την αποφοίτησή τους.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα είτε από επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Επιχειρηματικές ομάδες: Τουλάχιστον ένα μέλος πρέπει να ανήκει στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΚΠΑ.

Νεοφυείς επιχειρήσεις: Δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, ενώ τουλάχιστον ένας ιδρυτής ή μέτοχος πρέπει να συνδέεται με το ΕΚΠΑ.

Κατά την επιλογή θα δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρηματικές ομάδες έναντι των μεμονωμένων ενδιαφερομένων.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει ένα οργανωμένο σύνολο υπηρεσιών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε χώρους φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, καθώς και σε εκπαιδευτικά εργαστήρια και συμβουλευτική υποστήριξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση επιχειρηματικού μοντέλου, στον προσδιορισμό της αγοράς-στόχου, στην ανάπτυξη ενός ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος (MVP), στην αναζήτηση χρηματοδότησης και στην προετοιμασία παρουσίασης της ιδέας σε δυνητικούς επενδυτές.

Παράλληλα, προβλέπεται καθοδήγηση από μέντορες της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και δικτύωση με επιχειρήσεις, οργανισμούς και προηγούμενες ομάδες του προγράμματος.

Πότε ξεκινούν τα εργαστήρια

Ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 9 Φεβρουαρίου 2027 και να ολοκληρωθεί στις 13 Απριλίου 2027.

Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για τη μεθοδολογία Lean Startup, τον σχεδιασμό επιχειρηματικού μοντέλου, τα ψηφιακά εργαλεία, την ανάλυση ανταγωνισμού, το marketing και την παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών.

Οι ομάδες που θα προχωρήσουν στη δεύτερη φάση θα παρακολουθήσουν πρόσθετα εργαστήρια για τη σύσταση και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη πωλήσεων, τους δείκτες απόδοσης και τις διαπραγματεύσεις.

Πώς γίνεται η επιλογή και πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Αρχικά εξετάζεται η επιλεξιμότητα των υποψηφίων και στη συνέχεια οι ομάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα.

Τα βασικά κριτήρια είναι η καινοτομικότητα, η πληρότητα της ομάδας, η δυνατότητα υλοποίησης, η γνώση της αγοράς και η ποιότητα της παρουσίασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος: https://archimedes.uoa.gr/accelerator-invitation/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τη Μονάδα «Αρχιμήδης» στο [email protected].

Η πρωτοβουλία επιχειρεί να γεφυρώσει την πανεπιστημιακή γνώση με την επιχειρηματική δραστηριότητα, δίνοντας σε νέες ιδέες τη δυνατότητα να δοκιμαστούν, να οργανωθούν και να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά.

Πηγή: in.gr

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