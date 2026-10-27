JPMorgan: Προβλέπει αποδόσεις 7% – 8% από τα αμερικανικά ομόλογα

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Συνολικές αποδόσεις της τάξης του 7% έως 8% τους επόμενους 12 μήνες θα μπορούσε να αποφέρει η αγορά αμερικανικών ομολόγων, σύμφωνα με τον Bob Michele της JPMorgan Asset Management.

Ο Michele εντοπίζει τις μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες στα μακροπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και εκτιμά ότι αυτά θα μπορούσαν να ευνοηθούν από ένα πιο επιθετικό μήνυμα της Fed σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

«Η καμπύλη αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων βρίσκεται κοντά στο 5%, ενώ οι αποδόσεις στο βραχυπρόθεσμο άκρο είναι λίγο χαμηλότερες», δήλωσε ο Bob Michele, επικεφαλής επενδύσεων και επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιου σταθερού εισοδήματος της JPMorgan Asset Management. «Επομένως, αρχικά αναμένουμε κάποια άνοδο των τιμών. Στη συνέχεια, προστίθεται και η απόδοση που προκύπτει από τη διακράτηση των ομολόγων», εξήγησε.

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα έχουν σημειώσει άνοδο μέσα στον Οκτώβριο, καθώς η πτώση των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, η κρίση στη Γαλλία και οι συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνέβαλαν στο να καταστούν τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα η προτιμώμενη επενδυτική επιλογή για επενδυτές από όλο τον κόσμο.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αναφοράς έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 30 μονάδες βάσης από την αρχή του Οκτωβρίου, σε τροχιά διακοπής ενός ανοδικού σερί επτά μηνών που είχε συνταράξει τις αγορές.

Ο Michele δήλωσε ότι εντοπίζει τη μεγαλύτερη επενδυτική αξία στο μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Ο ρόλος της Fed

Πρόσθεσε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν πρόκειται να αυξήσει τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, αλλά είναι πολύ πιθανό να επανέλθει τον Δεκέμβριο με ένα πιο επιθετικό μήνυμα υπέρ της αυστηρής νομισματικής πολιτικής. «Θα στείλουν το μήνυμα ότι εξακολουθούν να βρίσκονται σε έναν κύκλο αυξήσεων των επιτοκίων. Το μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης θα αντιδράσει θετικά σε αυτό, επειδή οι επενδυτές θα θέλουν η Fed να παραμείνει σε εγρήγορση απέναντι στις πιέσεις στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό. Επιπλέον, οι πραγματικές αποδόσεις είναι απλώς υπερβολικά υψηλές αυτή τη στιγμή», είπε.

Η JPMorgan Asset Management διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 4,6 τρισ. δολαρίων. Τον προηγούμενο μήνα, ο Michele είχε δηλώσει ότι η ομάδα του είχε αρχίσει να αγοράζει μακροπρόθεσμα ομόλογα των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, χαρακτηρίζοντας τις τιμές τους «απλώς υπερβολικά χαμηλές» και υποστηρίζοντας ότι οι αγορές είχαν φτάσει σε ένα «σημείο μέγιστης πίεσης».

Ένας δείκτης της Bloomberg που αποτυπώνει τις συνολικές αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων καταγράφει απώλειες 0,9% από την αρχή του 2026, έπειτα από τρία συνεχόμενα έτη θετικών αποδόσεων.