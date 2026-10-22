Αμερικανικά ομόλογα: Υποχωρούν οι αποδόσεις

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Απότομη αποκλιμάκωση σημειώνουν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν απότομα , καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε «ασφαλή καταφύγια» εν μέσω ενός έντονου κύματος ρευστοποιήσεων στις μετοχές, το οποίο πυροδοτήθηκε από ανησυχίες γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου, δείκτης αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των επιτοκίων σε στεγαστικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων και χρέη από πιστωτικές κάρτες, μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης, στο 5,01%.

Η απόδοση του 2ετούς κρατικού ομολόγου, η οποία επηρεάζεται περισσότερο από τις αποφάσεις της Federal Reserve για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, υποχώρησε κατά 12 μονάδες βάσης, στο 4,82%. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου —η οποία συχνά διαμορφώνεται βάσει γεωπολιτικών εξελίξεων— μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης, στο 5,33%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% (ή το 1/100 του 1%), ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Το πετρέλαιο και οι μετοχές

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται καθώς οι μετοχές δέχθηκαν πιέσεις, μετά τη δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Jensen Huang, στο CNBC την Πέμπτη, ότι ενώ η ζήτηση για «neoclouds» (υποδομές cloud νέας γενιάς) είναι «εκτός κλίμακας», τα διαθέσιμα κεφάλαια είναι περιορισμένα. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε περαιτέρω το κλίμα αποφυγής κινδύνου (risk-off) κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη άνοδο την Πέμπτη, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου West Texas Intermediate (WTI) να πλησιάζουν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι κατά τις πρώτες συναλλαγές, καταγράφοντας άνοδο άνω του 2% και ξεπερνώντας τα 99 δολάρια ανά βαρέλι. Το αργό τύπου Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε επίσης κατά περισσότερο από 2%, ξεπερνώντας τα 111 δολάρια.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν δημοσίευμα των New York Times —το οποίο επικαλείται ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους— σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξετάζουν το ενδεχόμενο επανάληψης των πληγμάτων κατά του Ιράν, μέσω μιας «σύντομης αλλά εντατικής» επιχείρησης, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές (midterms) του επόμενου μήνα.