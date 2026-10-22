 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(5) "Other"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Αμερικανικά ομόλογα: Υποχωρούν οι αποδόσεις

Οι επενδυτές αναζήτησαν ασφάλεια στα αμερικανικά ομόλογα

Ομόλογα 22.10.2026, 18:46
Σχολιάστε
Αμερικανικά ομόλογα: Υποχωρούν οι αποδόσεις
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Απότομη αποκλιμάκωση σημειώνουν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν απότομα , καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε «ασφαλή καταφύγια» εν μέσω ενός έντονου κύματος ρευστοποιήσεων στις μετοχές, το οποίο πυροδοτήθηκε από ανησυχίες γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου, δείκτης αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των επιτοκίων σε στεγαστικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων και χρέη από πιστωτικές κάρτες, μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης, στο 5,01%.

Η απόδοση του 2ετούς κρατικού ομολόγου, η οποία επηρεάζεται περισσότερο από τις αποφάσεις της Federal Reserve για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, υποχώρησε κατά 12 μονάδες βάσης, στο 4,82%. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου —η οποία συχνά διαμορφώνεται βάσει γεωπολιτικών εξελίξεων— μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης, στο 5,33%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% (ή το 1/100 του 1%), ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Το πετρέλαιο και οι μετοχές

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται καθώς οι μετοχές δέχθηκαν πιέσεις, μετά τη δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Jensen Huang, στο CNBC την Πέμπτη, ότι ενώ η ζήτηση για «neoclouds» (υποδομές cloud νέας γενιάς) είναι «εκτός κλίμακας», τα διαθέσιμα κεφάλαια είναι περιορισμένα. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε περαιτέρω το κλίμα αποφυγής κινδύνου (risk-off) κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη άνοδο την Πέμπτη, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου West Texas Intermediate (WTI) να πλησιάζουν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι κατά τις πρώτες συναλλαγές, καταγράφοντας άνοδο άνω του 2% και ξεπερνώντας τα 99 δολάρια ανά βαρέλι. Το αργό τύπου Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε επίσης κατά περισσότερο από 2%, ξεπερνώντας τα 111 δολάρια.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν δημοσίευμα των New York Times —το οποίο επικαλείται ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους— σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξετάζουν το ενδεχόμενο επανάληψης των πληγμάτων κατά του Ιράν, μέσω μιας «σύντομης αλλά εντατικής» επιχείρησης, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές (midterms) του επόμενου μήνα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ελ Εριάν: Η σκληρή πραγματικότητα για την Ευρώπη όσον αφορά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων
Ομόλογα

Ελ Εριάν: Η σκληρή πραγματικότητα για την Ευρώπη όσον αφορά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες το Χρηματιστήριο
Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Commodities

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Jefferies: Θετική παραμένει για την Ελλάδα – Top pick η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Jefferies: Επιμένει Ελλάδα, ξεχωρίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Alpha Bank: Πώς η Fed, η γεωπολιτική και η Γαλλία επηρεάζουν την πορεία της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου
Markets

Alpha Bank: Πώς θα κινηθεί η πορεία της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζονται και σήμερα οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συνεχίζονται και σήμερα οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Οι δεσμεύσεις Ανδρουλάκη και η μονιμοποίηση της παροχής των 400 ευρώ από τον Χατζηδάκη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η πρώτη προεκλογική κόντρα για τις συντάξεις

Τι ειπώθηκε για τις συντάξεις σε εκδήλωση για τα 20 χρόνια της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Τράπεζα της Ελλάδος: Για ποιους κλάδους χτυπά καμπανάκι για τον κίνδυνο επισφαλειών
Τράπεζες

Καμπανάκι ΤτΕ για έξι κλάδους - Απειλούνται με επισφάλειες

Μέσω της Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η Τράπεζα της Ελλάδος προειδοποιεί για τις έμμεσες συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Αγης Μάρκου
Μπλε Κέδρος: Άδεια κατεδάφισης για το Patras Bay – Επένδυση 56,7 εκατ. για νέο πεντάστερο ξενοδοχείο
Τουρισμός

Πώς προχωρά το 5άστερο της οικογένειας Ευμορφίδη στην Πάτρα

Στην επόμενη φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας περνά η μεγάλη τουριστική επένδυση της Μπλε Κέδρος, συμφερόντων της οικογένειας Ευμορφίδη

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνικές τράπεζες: Η ευρωπαϊκή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές τους
Economy

Τράπεζες: Το στοίχημα των 43 δισ. στη σκιά της Γαλλίας

Οι ελληνικές τράπεζες και η γαλλική κρίση - Ποιες είναι οι πραγματικές απειλές για τα τραπεζικά κεφάλαια και ποια η προστασία από τις διακυμάνσεις των αγορών

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΔΕΔΔΗΕ: Δέκα έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται το λεπτό
Ηλεκτρισμός

ΔΕΔΔΗΕ: Δέκα έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται το λεπτό

Πάνω από 2 εκατ. έξυπνοι μετρητές έχουν εγκατασταθεί. Υποχωρούν οι απώλειες από ρευματοκλοπές -στα 400 εκατ. ευρώ το όφελος. Ταχύτερες συνδέσεις έργων ΑΠΕ και διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος 1 GW για αποθήκευση στο δίκτυό του

Μάχη Τράτσα
AirDNA: Ιωάννινα όπως Κουρσεβέλ – Σημαντική άνοδος στις τιμές των πρώτων χειμερινών κρατήσεων
Τουρισμός

Ιωάννινα όπως... Κουρσεβέλ στα Airbnb

Τι δείχνει η νέα έρευνα της AirDNA για τους ακριβότερους και οικονομικότερους χειμερινούς προορισμούς της Ευρώπης

Λάμπρος Καραγεώργος
Αρκτική: Η ΕΕ μπαίνει στη ναυτιλιακή κούρσα απέναντι σε Ρωσία και Κίνα – Γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες λένε «όχι»
Ποντοπόρος

Η ΕΕ στη ναυτιλιακή κούρσα για την Αρκτική - Διαφωνούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες

Η αυξανόμενη κίνηση δεν έχει μεταβάλει τη στάση των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ναυτιλιακών ομίλων στην Αρκτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Μείωση τιμών: Παράταση έως το τέλος του 2026 και έως 1.000 κωδικοί
Τρόφιμα – ποτά

Τι αλλάζει στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών - Οι νέες εκπτώσεις

Η πρωτοβουλία παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου, με τις νέες μειώσεις να διαμορφώνονται κυρίως στο 5%. Σε εξέλιξη η συγκέντρωση προϊόντων, ενώ σχεδιάζεται και το χριστουγεννιάτικο καλάθι 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Ομόλογα
Ελ Εριάν: Η σκληρή πραγματικότητα για την Ευρώπη όσον αφορά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων
Ομόλογα

Ελ Εριάν: Η σκληρή πραγματικότητα για την Ευρώπη όσον αφορά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει να μειωθεί το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ πρέπει να διαχειριστεί τα δικά της προβλήματα, υποστηρίζει ο Ελ Εριάν

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Commodities

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο

Η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου ασκεί πίεση στις διεθνείς αγορές

Jefferies: Θετική παραμένει για την Ελλάδα – Top pick η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Jefferies: Επιμένει Ελλάδα, ξεχωρίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η Jefferies περιγράφει την Ελλάδα ως μια οικονομία με ιδιαίτερα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον εντός της Ευρωζώνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Alpha Bank: Πώς η Fed, η γεωπολιτική και η Γαλλία επηρεάζουν την πορεία της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου
Markets

Alpha Bank: Πώς θα κινηθεί η πορεία της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου

Η ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την πορεία επιτοκίων της Fed και οι δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία πίεσαν την ισοτιμία, σύμφωνα με την Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζονται και σήμερα οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συνεχίζονται και σήμερα οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ

Η επενδυτική ψυχολογία στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει επιβαρυμένη, ειδικά στον τραπεζικό κλάδο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό την πίεση της Γαλλίας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό την πίεση της Γαλλίας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,15% στις 636 μονάδες

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό
Ασία

Μικτά πρόσημα στις αγορές της Ασίας – Στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,30% και ο Nikkei 225 του Τόκιο υποχώρησε κατά 0,25%

Latest News
Ελ Εριάν: Η σκληρή πραγματικότητα για την Ευρώπη όσον αφορά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων
Ομόλογα

Ελ Εριάν: Η σκληρή πραγματικότητα για την Ευρώπη όσον αφορά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει να μειωθεί το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ πρέπει να διαχειριστεί τα δικά της προβλήματα, υποστηρίζει ο Ελ Εριάν

Konica Minolta: Νέες δυνατότητες στις σύγχρονες εκτυπωτικές επιχειρήσεις
Business

Konica Minolta: Νέες δυνατότητες στις σύγχρονες εκτυπωτικές επιχειρήσεις

Ο DIS Operator της Konica Minolta, Σωτήρης Χάντζος, παρουσίασε στην 90η ΔΕΘ τις τεχνολογίες της εταιρείας για την επαγγελματική και βιομηχανική εκτύπωση

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe
Business

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe

H Circet Europe είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου και η παρουσία της στην Ελλάδα περιορίζεται στην Circet Hellas

Holcim: Άλμα 11,8% στα λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο
World

Holcim: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών στο γ’ τρίμηνο

Οι καθαρές πωλήσεις της Holcim διαμορφώθηκαν σε 12,586 δισ. ελβετικά φράγκα, με οργανική αύξηση 5,2%

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ναυτιλία

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε σε σνυντεύξή του στις πιέσεις από την αύξηση των καυσίμων, στη ναυτιλία και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ντε Κος: Επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ – Ακολουθεί ο Κλάας Νοτ
World

Ποιος είναι επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα έρευνας σε οικονομολόγους για την διαδοχή στην ΕΚΤ

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus
Business

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus

Το νέο κτήριο στεγάζει τα γραφεία της STHENOS AI και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.)

Θεοδωρικάκος: 17 εκατ. ευρώ για συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στην Αττική
Economy

Γέφυρες Καινοτομίας: 17 εκατ. ευρώ για έρευνα, ΜμΕ και νέες θέσεις εργασίας

Η κοινή δράση Υπουργείου Ανάπτυξης και Περιφέρειας Αττικής στοχεύει στη σύνδεση έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες το Χρηματιστήριο

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπαθανάσης: 2,3 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
Economy

Παπαθανάσης: 2,3 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων δημοτικών κτιρίων της Δ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Commodities

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο

Η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου ασκεί πίεση στις διεθνείς αγορές

Οικοδομικά υλικά: Αύξηση 5,6% στις τιμές τον Σεπτέμβριο
Ακίνητα

Ακόμη πιο ακριβή η οικοδομή - Ποια υλικά αυξήθηκαν

Ασταμάτητες οι ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά - Ανοδικά το κόστος κατασκευής

Deloitte: Προοπτικές ανάπτυξης στις κατασκευές έως το 2030 – Οι προκλήσεις και το «κλειδί» της διαφοροποίησης
Κατασκευές

Κατασκευές: Ποιες είναι οι προοπτικές ως το 2030 - Η πρόκληση της αστικοποίησης

Σύμφωνα με την Global Powers of Construction της Deloitte, οι 100 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως κατέγραψαν έσοδα περίπου 1,972 τρισ. δολαρίων το 2025

28η Οκτωβρίου: Πώς θα αμειφθούν οι εργαζόμενοι
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου - Ποιοι δικαιούνται προσαύξηση 75%

Η 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες - Τι ισχύει για μισθωτούς και ημερομίσθιους

Pizza Fan: Πώς γλίτωναν ασφαλιστικές εισφορές – Το λογισμικό και οι παραγγελίες χωρίς αποδείξεις
Κοινωνία

Pizza Fan: Πώς γλίτωναν τις ασφαλιστικές εισφορές

Καταγγελία για εργαζομένους σε καταστήματα Pizza Fan που δηλώνονταν για λιγότερες ώρες εργασίας από όσες πραγματοποιούσαν, αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας των αρμόδιων αρχών

Αναστασία Σταματοπούλου
ΔΕΗ: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου
Εταιρική ευθύνη

ΔΕΗ: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου

Eγκαινιάστηκε η έκθεση «Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2» στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies