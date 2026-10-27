Γαλλία – Γερμανία: Δεν αρκεί μια συμφωνία για το αυτοκίνητο

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Μπορεί η συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας για την αυτοκινητοβιομηχανία να βοήθησε στην άρση του αδιεξόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με δύο σημαντικά μέτρα για τον κλάδο, ωστόσο, σύμφωνα με το Politico, δεν θα κάνει πολλά για να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις 15 – 16 Οκτωβρίου, το Βερολίνο θα αποδεχόταν αυστηρότερες απαιτήσεις περιεχομένου «Made in Europe» για τα αυτοκίνητα στον προτεινόμενο Νόμο για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή, ενώ το Παρίσι συμφώνησε να χαλαρώσει τους στόχους μείωσης των εκπομπών της ΕΕ.

Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες κατέληξαν σε ξεχωριστό συμβιβασμό την περασμένη εβδομάδα, χαλαρώνοντας επίσης τους προτεινόμενους στόχους εκπομπών στο πλαίσιο του Πακέτου για την Αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι συμφωνίες αυτές σηματοδοτούν μια προσπάθεια των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης να ανταποκριθούν στην κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, οι επικριτές λένε ότι κάνουν πολύ λίγα για να ωθήσουν τις επενδύσεις στην τεχνολογία νέων οχημάτων, αφήνοντας ενδεχομένως τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ακόμη πιο πίσω.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων απογειώνονται και πλέον αντιπροσωπεύουν το 23% της ευρωπαϊκής αγοράς. Αλλά οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι οι κύριοι ωφελημένοι, με μάρκες όπως η Leapmotor να βλέπουν τις πωλήσεις τους να αυξάνονται σχεδόν κατά 400% σε ετήσια βάση τους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Εν τω μεταξύ, οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες απολύουν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και κλείνουν εργοστάσια.

«Σπαταλώντας χρόνο – χρόνο που θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί για να κάνουμε τα δικά μας ηλεκτρικά οχήματα πιο ανταγωνιστικά – ενισχύουμε τελικά τους Κινέζους ανταγωνιστές μας», δήλωσε ο Ferdinand Dudenhöffer, πρώην στέλεχος της αυτοκινητοβιομηχανίας και κορυφαίος Γερμανός σχολιαστής, επικεφαλής του ιδιωτικού Κέντρου Έρευνας Αυτοκινήτου στο Μπόχουμ.

Η συμφωνία Παρισιού – Βερολίνου προτείνει τη μείωση του στόχου για το 2035 από μείωση 100% σε 90% από τα επίπεδα του 2021. Σε αντίθεση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εκπομπές δεν θα πρέπει να αντισταθμιστούν με επενδύσεις σε εναλλακτικά καύσιμα ή πράσινο χάλυβα.

Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που ηγείται των διαπραγματεύσεων για το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεσολάβησε αυτή την εβδομάδα για μια συμβιβαστική συμφωνία με τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και το Renew, η οποία προτείνει μείωση 87,5% από τα επίπεδα του 2021.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα λάβουν 5% άνευ όρων και το 7,5% θα πρέπει να αντισταθμιστεί με πράσινο χάλυβα.

Οι δύο επιτροπές που γνωμοδοτούσαν ενέκριναν τον συμβιβασμό σε ψηφοφορία στις 22 Οκτωβρίου και η κορυφαία επιτροπή ENVI θα ψηφίσει επί της θέσης στις 4 Νοεμβρίου.

Το Συμβούλιο, που εκπροσωπεί τις 27 χώρες της ΕΕ, και το Κοινοβούλιο, μόλις υιοθετήσουν τις αντίστοιχες θέσεις τους, θα καθίσουν για να καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό.

Πολιτικό μήνυμα

Η γαλλο-γερμανική ώθηση διευκόλυνε την επίτευξη συμφωνίας εντός της επιτροπής βιομηχανίας του Κοινοβουλίου, δήλωσε ο ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Τζόρτζιο Γκόρι, σημειώνοντας ότι έστειλε «ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα».

Η κυβέρνηση συνασπισμού του Γερμανού Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς δυσκολεύτηκε να καταλήξει σε μια ενιαία θέση, καθυστερώντας τη γαλλο-γερμανική συμφωνία, με τον Μερτς τελικά να μην καταφέρνει να εκπληρώσει την προεκλογική του υπόσχεση για την ανατροπή της απαγόρευσης καύσης.

Αυτό δεν εμπόδισε το ΕΛΚ, στο οποίο ανήκουν οι Χριστιανοδημοκράτες του Μερτς, να διεκδικήσει τη νίκη για την άρση της απαγόρευσης μετά τη μεσολάβηση της συμφωνίας στο Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, ούτε ο γαλλο-γερμανικός συμβιβασμός ούτε η συμφωνία στο Κοινοβούλιο έχουν εντυπωσιάσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Το γερμανικό λόμπι αυτοκινήτων VDA δήλωσε ότι, ενώ η συμφωνία του Κοινοβουλίου «περιέχει σαφείς βελτιώσεις σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν φτάνει αρκετά μακριά για να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ως κόμβου παραγωγής».

Το λόμπι ήταν ακόμη λιγότερο ενθουσιώδες για τη γαλλο-γερμανική συμφωνία, λέγοντας ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στις αυτοκινητοβιομηχανίες και ότι ο ορισμός «Made in Europe» θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει και άλλες χώρες.

Άλλοι τομείς επέκριναν το Βερολίνο για διαπραγμάτευση ευκαιριών εξαγωγής με αντάλλαγμα στόχους χαμηλότερων εκπομπών.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Γερμανία ενέδωσε στην επιθυμία της Γαλλίας να υπαχθούν μόνο τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε μια διάταξη «Made in Europe» για αυτοκίνητα στο πλαίσιο της IAA, η οποία θα επιδίωκε να διοχετεύσει τις δημόσιες συμβάσεις και άλλες χρηματοδοτήσεις στην εγχώρια βιομηχανία.

Αυτός ο αυστηρός ορισμός κινδυνεύει να εξοργίσει τους εμπορικούς εταίρους και να προκαλέσει αντίποινα, τα οποία «θα έβλαπταν περαιτέρω τις εταιρείες μας στις εξαγωγικές τους αγορές», έγραψαν σε επιστολή τους προς τον Μερτς τα γερμανικά λόμπι μηχανικής και ψηφιακής τεχνολογίας.

«Με αυτόν τον τρόπο, το Βερολίνο και το Παρίσι θα κινδύνευαν να αποδυναμώσουν την ίδια την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα που ισχυρίζονται ότι ενισχύουν».

Δεν είναι οι μόνοι που εγείρουν ανησυχίες.

«Αυτή είναι μια πολύ, πολύ ακραία θέση που έχουν λάβει η Γαλλία και η Γερμανία», δήλωσε ο Ignacio García Bercero, ανώτερος συνεργάτης στο think tank Bruegel στις Βρυξέλλες, αναφερόμενος στην αυστηρή απαίτηση Made in EU.

Η Γαλλία έχει υποστηρίξει τον αυστηρότερο ορισμό του ποιες χώρες θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις ως Made in Europe, μια στάση που ο García Bercero περιέγραψε ως ιδεολογική άποψη που βασίζεται περισσότερο στις βιομηχανικές απαιτήσεις.

Διπλωματική νίκη

Το Παρίσι, στο μεταξύ, έχει παρουσιάσει τη συμφωνία ως μια σημαντική διπλωματική νίκη.

Ένας αξιωματούχος των Ηλυσίων Πεδίων απέρριψε την ιδέα ότι η Γαλλία, που προηγουμένως ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της απαγόρευσης του 2035, υπαναχώρησε από τη θέση της και συνθηκολόγησε στα γερμανικά αιτήματα.

«Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι αν δεν υπήρχε γαλλογερμανική συμφωνία, όλοι θα παραπονιόντουσαν», δήλωσε ο αξιωματούχος στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 16 Οκτωβρίου.

Ήδη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Μερτς ξεκαθάρισαν ότι οι γαλλογερμανικοί συμβιβασμοί στα μεγάλα οικονομικά θέματα του μπλοκ, που εκτείνονται από τη βιομηχανική πολιτική έως τον πολυετή προϋπολογισμό, θα πρέπει να βρεθούν πριν από το τέλος του έτους.

Το Παρίσι πέτυχε να ανατρέψει τη στάση του Βερολίνου για την IAA, αλλά Γαλλία και Γερμανία θα έχουν δυσκολότερη δουλειά στο Συμβούλιο με τα άλλα κράτη μέλη.

Στο τελευταίο προσχέδιο συμβιβασμού που διένειμε η ιρλανδική προεδρία, οι πρωτεύουσες του μπλοκ υποστηρίζουν έναν ευρύτερο ορισμό που θα περιλαμβάνει τους εμπορικούς εταίρους.

Και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα διατηρηθούν ούτε οι στόχοι εκπομπών. Η ψηφοφορία στην ολομέλεια για το πακέτο της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει καθυστερήσει μέχρι τον Δεκέμβριο και θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις για την πρόοδο της IAA, σύμφωνα με σημείωμα που κυκλοφόρησε στη Βουλή και το οποίο είδε το Politico.

«Είναι ένας πολύ κακός συμβιβασμός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς ωθεί πραγματικά τις δικές της εσωτερικές πολιτικές ατζέντες», δήλωσε ο García Bercero.