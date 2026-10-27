Arla: Νέα προληπτική ανάκληση παρτίδων του Arla Protein Pudding

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Η Arla Foods Amba ανακοίνωσε νέα προληπτική ανάκληση παρτίδας Arla Protein Pudding, με γεύση σοκολάτα και ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από: 07.05.2027 & 08.05.2027, οι οποίες αναγράφονται στο επάνω μέρος της συσκευασίας.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα με τις παραπάνω ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση, παρακαλούνται να μην τα καταναλώσουν και να επικοινωνήσουν με την Arla Foods Hellas στο: 210 8196100, για αντικατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Η Arla Foods ευχαριστεί τους καταναλωτές για την κατανόηση και επιβεβαιώνει την διαρκή δέσμευσή της να τους προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

Η πρόσφατη ανάκληση

Στις 23 Οκτωβρίου, η Arla προχώρησε στην προληπτική ανάκληση περιορισμένου αριθμού παρτίδων του προϊόντος Arla Protein Pudding.

Τα προϊόντα που αφορά η ανάκληση παρασκευάστηκαν στη μονάδα παραγωγής της εταιρείας στο Esbjerg της Δανίας (Μ224) και φέρουν ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 07.04.2027, 23.04.2027 & 26.04.2027, οι οποίες αναγράφονται στο επάνω μέρος της συσκευασίας.

Η ανάκληση πραγματοποιήθηκε λόγω της πιθανής παρουσίας μικρών θραυσμάτων γυαλιού σε ορισμένα από τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Παρότι το ενδεχόμενο αυτό αξιολογείται ως εξαιρετικά περιορισμένο, η Arla Foods προχωρά στην προληπτική ανάκληση των επηρεαζόμενων παρτίδων, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των καταναλωτών.

Διευκρινίζεται ρητά ότι η προληπτική αυτή ανάκληση αφορά αποκλειστικά τις συγκεκριμένες παρτίδες του Arla Protein Puddings, για τις γεύσεις σοκολάτα, βανίλια – μπισκότο και αλατισμένη καραμέλα.