Χωριάτικο: Αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος – Πώς ο «Mr. Χωριάτικο» ταξίδευε στο εξωτερικό

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Την ώρα που οι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση της φοροδιαφυγής της υπόθεσης της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο» έχουν οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, νέες αποκαλύψεις για παράνομες δραστηριότητες έρχονται στη δημοσιότητα.

Το κύκλωμα μαστροπείας

Το επίκεντρο των ερευνών μετατοπίζεται πλέον στο σκέλος της φερόμενης δράσης κυκλώματος μαστροπείας, από το οποίο ξεκίνησε κιόλας η νέα έρευνα για τον Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο, έπειτα από καταγγελία στις Αρχές για εκμετάλλευση γυναικών μέσω αγγελιών σε ροζ ιστοσελίδες για ερωτικά ραντεβού.

Από τότε ξεκίνησε η πολύμηνη έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, με παρακολουθήσεις και επισυνδέσεις, μέσα από τις οποίες οι αστυνομικοί συνέλεξαν στοιχεία για τη δράση των εμπλεκομένων και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, συνολικά 149 πρόσωπα έχουν κατηγορηθεί, ενώ 59 έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ανάμεσά τους φέρονται να βρίσκονται περίπου 20 αχυράνθρωποι, οι οποίοι εμφανίζονταν ως μπροστινοί επιχειρήσεων έναντι αμοιβής που φέρεται να έφτανε περίπου τα 1.000 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται συνολικά 520 εταιρείες, ενώ ο «Mr. Χωριάτικο» φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα.

Οι αστυνομικές έρευνες έχουν εντοπίσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ομάδα που φέρεται να στρατολογούσε γυναίκες από το εξωτερικό και να τις εκμεταλλευόταν σε κύκλωμα πορνείας. Μάλιστα, στις γυναίκες χορηγούνταν κοκαΐνη, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εξάρτησή τους και να καθίστανται πιο εύκολα ελεγχόμενες.

Η έρευνα για τις δραστηριότητες των κατηγορουμένων

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων, όπως φούρνοι, καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης και τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς το Δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις συναλλαγές μέσω POS, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, φέρονται να ήταν συνδεδεμένα με τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην Ισλανδία και τη Δανία, με στόχο την απόκρυψη εσόδων.

Προσπαθούσαν να μεταφέρουν μετρητά στο εξωτερικό

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες που κατέγραψαν οι Αρχές αποτυπώνεται και η προσπάθεια διερεύνησης του τρόπου μεταφοράς μετρητών μέσω αεροπορικών ταξιδιών.

Ειδικότερα, διαχειριστής επιχείρησης στη Μύκονο, ο οποίος είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους, εμφανίζεται να ρωτά πόσα χρήματα μπορεί να μεταφέρει με αεροπλάνο εκτός Ελλάδας.

«Εκτός εσωτερικού με πόσα χρήματα μπορώ να πετάξω; Α δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος έλεγχος; Πρέπει να μεταφέρω κάποια χρήματα απ’ την εταιρία απ’ το βήτα υποκατάστημα στο άλφα υποκατάστημα. Εγώ άμα έχω το ΙΒΑΝ της εταιρίας που έχω και καλά. Δηλαδή μέσω του ΙΒΑΝ άμα τους τα δείξω ότι τα έχω κάνει ανάληψη;».

Οι διάλογοι των μελών του κυκλώματος

Παράλληλα, καταγράφηκαν και διάλογοι ανάμεσα σε δύο κατηγορούμενους που αφορούν τις αρμοδιότητες των μελών, με σαφή αναφορά στο ρόλο του Άγγελου Γιαννακόπουλου, και τον απόλυτο έλεγχο των tips.

Κατηγορούμενος 1: Εγώ όταν ήρθα πριν 10 χρόνια στον Άγγελο και έκανα συμφωνία, μου λέει θα παίρνεις αυτά, αυτά και αυτά και μετά μου τα άλλαξε η κυρία Ντίνα. Να ξέρεις, εγώ στο λέω ξεκάθαρα, είναι σε γνώση του Μεγάλου.

Κατηγορούμενος 2: Δεν χρειάζεται να μιλήσω φίλε, με έχει βάλει εμένα στη θέση της Ντίνας εκεί συν τις αρμοδιότητες. Τελικά ο Άγγελος, έχει δίκιο που μου είπε εξ’ αρχής: Άλλαξέ τα όλα, άλλαξε, βάλε δικά σου άτομα.

Κατηγορούμενος 1: Εννοείται θα βάλεις δικά σου. Ό,τι, αφορά το tips (φιλοδωρήματα) θα έρχεστε μόνο σε μένα και εγώ ξέρω που θα απευθύνομαι μετά.

Κατηγορούμενος 2: Εντάξει.

Κατηγορούμενος 1: Όχι μόνο τα tips και άλλα, θα τα ακούσεις σήμερα, θα τα πω μπροστά.

Κατηγορούμενος 2: Εσύ μίλησες με τον Μεγάλο;

Κατηγορούμενος 1: Δεν χρειάζεται να μιλήσω φίλε, με έχει βάλει εμένα στην θέση της Ντίνας εκεί συν τις αρμοδιότητες

Η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το παρελθόν του «Mr. Χωριάτικο», ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Ελληνική Αστυνομία.

Ωστόσο, μυστήριο παραμένει πώς με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα βρέθηκε στην Αλβανία αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε καταφέρει να περάσει οδικώς τα σύνορα προς την Αλβανία και από εκεί να ταξιδέψει προς το Ντουμπάι.

Από την ΕΛ.ΑΣ. γίνεται έρευνα για τα πρόσωπα που ενδεχομένως να έκαναν «τα στραβά μάτια» και να επέτρεψαν στον «Mr. Χωριάτικο» να βρεθεί εκτός Ελλάδος, αν και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ήταν σε ισχύ.

Πηγή: in.gr