ΔΑΑ: Αυξημένη επιβατική κίνηση στο 9μηνο – Ανοδος 4,3% με 27,3 εκατ. επιβάτες

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Στα 530 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατα το εννεάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 0,6% σε σχέση με τα 526,9 εκατ. ευρω το εννεάμηνο του 2025. Τα κέρδη μετα από φόρους ανήλθαν σε 173,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,3 εκατ. ή 6,6% έναντι του εννεαμήνου του 2025.

Ειδικότερα, τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €393,6 εκατ., καταγράφοντας μείωση 1,0% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2025. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην τιμολογιακή πολιτική των Αεροπορικών Χρεώσεων της Εταιρείας και, ειδικότερα, στην εφαρμογή της προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία ίσχυσε από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως την 30η Απριλίου 2026. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόστηκε με στόχο την εναρμόνιση της κερδοφορίας των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων για το 2026 με τη μέγιστη απόδοση 15% επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο7, μετά την εξάντληση του Μεταφερόμενου Ποσού.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε €136,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 5,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Κατά το τρίτο τρίμηνο, η αύξηση των εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες ήταν μεγαλύτερη από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης της επιβατικής κίνησης, λόγω της σύνθεσης της επιβατικής κίνησης, ιδιαίτερα στην περιοχή Extra-Schengen, τη διατήρηση ισχυρών καταναλωτικών τάσεων καθώς και των στοχευμένων βελτιώσεων που υλοποιήθηκαν στους χώρους εστίασης (F&B) στην περιοχή Intra-Schengen. Η θετική αυτή επίδοση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις συνεχιζόμενες πιέσεις στα έσοδα από τις υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων, εξαιτίας των εργασιών κατασκευής του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων (MSP), με τις πιέσεις αυτές να είναι ωστόσο ηπιότερες κατά το τρίτο τρίμηνο.

Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα για το εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν σε €187,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση €7,5 εκατ., ή 4,2%, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις πληθωριστικές πιέσεις, στις αναπροσαρμογές κατώτατων μισθών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και στους πρόσθετους πόρους (προσωπικό της Εταιρείας και υπηρεσίες από τρίτους) που απαιτήθηκαν για την εξυπηρέτηση της αυξημένης επιβατικής κίνησης, τη διαχείριση των λειτουργικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES) και τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από το χαμηλότερο κόστος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας του προγράμματος «Route 2025», καθώς και από τη χαμηλότερη Αμοιβή Χορήγησης Δικαιωμάτων, η οποία υπολογίστηκε βάσει της χαμηλότερης κερδοφορίας του προηγούμενου έτους.

EBITDA και Προσαρμοσμένο EBITDA

Κατά το εννεάμηνο του 2026, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 342,5 εκατ. ευρώ , μειωμένα κατά 4,4 εκατ. ή 1,3% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2025, ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 331,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα επίσης κατά 1,3% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025, σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

Τα κέρδη προ φόρων για το εννεάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε 231,8 εκατ. ευρω, έναντι 241,0 εκατ. ευρω την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 173,5 εκατ. ευρώ , μειωμένα κατά 12,3 εκατ. ή 6,6% έναντι του εννεαμήνου του 2025, σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

Επιβατική κίνηση

Κατά το εννεάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του Αεροδρομίου ανήλθε σε 27,3 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του εννεαμήνου 2025 κατά 4,2% και 4,3%, αντίστοιχα. Η επιβατική κίνηση παρέμεινε σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα του 2025 σε κάθε τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 8,1% το πρώτο τρίμηνο, 2,2% το δεύτερο και 4,0% το τρίτο τρίμηνο.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου διατήρησε την ισχυρή της επίδοση καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου αιχμής, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα της ταξιδιωτικής ζήτησης, παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας ενός εκ των δύο διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης για δύο ημέρες τον Σεπτέμβριο λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Παράλληλα, οι θεμελιώδεις παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση για ταξίδια προς την Ελλάδα παρέμειναν ισχυροί, ενισχύοντας την ανταγωνιστική θέση του αεροδρομίου της Αθήνας, το οποίο εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον διασυνδεδεμένων αεροδρόμιων της Ευρώπης, διατηρώντας για μια ακόμη χρονιά την 8η θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο6.

Παρά τις σχετικά συγκρατημένες εκτιμήσεις, όπως αναφέρεται, για το υπόλοιπο του έτους, εν μέσω των σημαντικών πιέσεων στις τιμές των καυσίμων, «διατηρούμε την πρόβλεψή μας για αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό το 2026».

Πρόγραμμα επέκτασης αεροδρομίου

Η εταιρεία σημειώνει ότι οι κατασκευαστικές εργασίες στον Πολυώροφο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων (MSP) και στον Βορειοδυτικό Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών (NWA) συνεχίζονται, με τα δύο έργα να αναμένεται να συμβάλουν στην αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης οχημάτων και στην αύξηση της δυναμικότητας εξυπηρέτησης αεροσκαφών αντίστοιχα. Οι εργασίες για την κατασκευή του νέου VIP Αεροσταθμού βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη, ενώ η πρώτη φάση ανάπτυξης του σχετικού χώρου στάθμευσης αεροσκαφών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, παρέχοντας πρόσθετη επιχειρησιακή ευελιξία.

Η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση της Νότιας Πτέρυγας του Κυρίου Αεροσταθμού ξεκίνησε στις 26 Οκτωβρίου 2026, με τις κατασκευαστικές εργασίες να προγραμματίζεται να αρχίσουν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Παράλληλα, το Γραφείο Μελετών έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται με αντικείμενο την πραγματοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών στον σχεδιασμό για την προετοιμασία του διαγωνισμού επέκτασης της Βόρειας Πτέρυγας, καθώς και την υποστήριξη της Εταιρείας στην αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη στρατηγική της.