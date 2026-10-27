Ελλάδα - Τουρκία: «Εισάγουμε» τουρίστες, εξάγουμε βαμβάκι

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με δυναμική, αλλά πολύπλοκη οικονομία, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά «φαραωνικό» πληθωρισμό και με εκτεταμένη βιομηχανική βάση, αλλά με φθηνή εργατική δύναμη και υψηλή ανεργία, 16η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, μέλος του ΟΟΣΑ και της ομάδας των G20, η Τουρκία είναι ο δεύτερος καλύτερος πελάτης της Ελλάδας, μετά την Κίνα, για Golden Visa, ενώ, οι διμερείς οικονομικές σχέσεις και η κινητικότητα μεταξύ των δύο λαών βρίσκεται σε πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτό των κυβερνήσεων, όπως προκύπτει από την Ετήσια Έκθεση για την τουρκική οικονομία και τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα.

Βάσει των στοιχείων της τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2024 η Ελλάδα κατατάσσεται στην 41η θέση ως προμηθεύτρια χώρα της Τουρκίας και στην 13η θέση ως εξαγωγικός προορισμός τουρκικών προϊόντων.

Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Τουρκίας:

Σε επίπεδο ΕΕ, η Ελλάδα, ως προμηθεύτρια χώρα, καταλαμβάνει την 15η θέση μεταξύ των μελών της ΕΕ, που εξάγουν προς την Τουρκία.

Το δε εμπορικό έλλειμμα σε βάρος της Ελλάδας το ά τρίμηνο 2026 μειώθηκε κατά €72 εκατ. σε €522 εκατ. έναντι €594 εκατ.

Ως προς τη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών, σημαντικότερα εξαγόμενα προϊόντα ήταν τα ορυκτά καύσιμα (24,4%), το εκκοκισμένο βαμβάκι (10%),τα ελάσματα αργιλίου (8,2%), τα φάρμακα (6%) και οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (5,8%).

Το 2025 οι ελληνικές εισαγωγές από Τουρκία ανήλθαν σε €3,341 δις. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,4%, σε σχέση με το 2024 με σημαντικότερα προϊόντα τα ορυκτά καύσιμα (14,8% επί του συνόλου), τα επιβατικά αυτοκίνητα (6,7%), τα πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου χάλυβα (3,9%)και τα ιχθηρά νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη (2%).

To ισοζύγιο υπηρεσιών είναι διαχρονικά πλεονασματικό υπέρ της χώρας μας κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, δεδομένου ότι το εν θέματι πλεόνασμα διευρύνθηκε από 300 εκατ. ευρώ το 2020 σε 586 εκατ. ευρώ το 2025. Το 2026 εκτιμήσεις αναφέρουν την περαιτέρω αύξηση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών, δεδομένων των προβλέψεων για αύξηση των τουριστικών ροών τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας.

Τουριστικές ροές

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι τουριστικές ροές από την Τουρκία στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 23% και προσέγγισαν το 1,5 εκατ. επισκέπτες.

Οι Έλληνες επισκέπτες στην Τουρκία αυξήθηκαν οριακά κατά 2,5%, από περίπου 549 χιλιάδες το 2024 σε 564 χιλιάδες επισκέπτες το 2025. Ως εκ τούτου, η σημαντική αύξηση των τούρκων επισκεπτών στην Ελλάδα, συνεισέφερε στην διεύρυνση του πλεονάσματος της Ελλάδας στο διμερές ισοζύγιο υπηρεσιών.

Οι Τούρκοι κατέχουν τη 2η θέση στους επενδυτές, που αιτούνται Golden Visa, μετά τους Κινέζους.

Οι τουρκικές επενδύσεις στην Ελλάδα αφορούν κυρίως κατοικίες και τουριστικά ακίνητα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιους νήσους.

Το 2024 και 2025 καταγράφηκε σημαντική αύξηση στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια Τουρκίας – Ελλάδας, με περίπου 1,15 εκατ. επιβάτες, από 804 χιλ. το 2023 και 416 χιλ. το 2022.

Ευκαιρίες αξιοποίησης

Η Τουρκία αποτελεί για τη χώρα μας μία σημαντική αγορά 85 εκατ. καταναλωτών, η οποία προσφέρει προς αξιοποίηση ικανό αριθμό αναδυόμενων επιχειρηματικών ευκαιριών, η αξιοποίηση των οποίων θα μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω προαγωγή της διμερούς εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας, προς αμοιβαίο όφελος των δύο χωρών, διαπιστώνει η έκθεση.

Παράλληλα, αποτελεί μία μεγάλη αγορά, η οποία, εξαιτίας μίας σειράς συγκυριακών παραγόντων, κυρίως λόγω της δυσχερούς πρόσβασης στην αγορά, αλλά ενίοτε για λόγους που άπτονται του γεωπολιτικού πεδίου, δεν έχει, επί του παρόντος, ενδελεχώς διερευνηθεί από τον εν δυνάμει Έλληνα εξαγωγέα ή επενδυτή