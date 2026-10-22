Κεντρική τράπεζα Τουρκίας: Προσεκτική μείωση των επιτοκίων

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Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας μείωσε το βασικό της επιτόκιο για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, καθώς ο πληθωρισμός υποχώρησε στον χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων σχεδόν πέντε ετών.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής, υπό τον διοικητή Φατίχ Καραχάν, μείωσε την Πέμπτη το επιτόκιο επαναγοράς (repo) διάρκειας μίας εβδομάδας στο 36% από 37%, ευθυγραμμιζόμενη με τις προβλέψεις των περισσότερων από τους 20 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg. Παράλληλα, μείωσε το επιτόκιο δανεισμού μίας ημέρας στο 39% από 40% και το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων μίας ημέρας στο 34,5% από 35,5%.

«Το μέγεθος και ο χρονισμός των μέτρων πολιτικής θα αποφασίζονται με σύνεση, σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά, με επίκεντρο τις προοπτικές του πληθωρισμού», ανέφερε η επιτροπή σε ανακοίνωσή της που συνοδεύει την απόφαση.

Ο τραπεζικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε μετά την απόφαση, καταγράφοντας πτώση 1,8%. Η λίρα παρουσίασε ελάχιστη μεταβολή, διαπραγματευόμενη στα 49,63 ανά δολάριο ΗΠΑ.

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Αναμένονται περαιτέρω μειώσεις

Ο ετήσιος πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 29,7% τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2021. «Οι πρόδρομοι δείκτες επιβεβαιώνουν την επιβράδυνση της υποκείμενης τάσης του πληθωρισμού», ανέφερε η κεντρική τράπεζα.

Η καταναλωτική ζήτηση και η οικονομική δραστηριότητα έχουν επίσης επιβραδυνθεί, αν και οι πληθωριστικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στις προοπτικές.

Η κατεύθυνση που δίνει η κεντρική τράπεζα υποδηλώνει προθυμία για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων εντός του έτους, εξηγεί στο Bloomberg η Ζουμρούτ Ιμάμογλου, ανώτερη οικονομολόγος για την Τουρκία στη Nomura Holdings.

«Η πορεία των επιτοκίων πολιτικής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό τους επόμενους μήνες», πρόσθεσε η Ιμάμογλου. «Είναι πιθανές μικρότερες μειώσεις, καθώς και παύσεις».

Η Nomura αναμένει μια ακόμη μείωση κατά 100 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου.

Κρίση στα Επενδυτικά Κεφάλαια

Το σκάνδαλο στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων, το οποίο ξέσπασε τον περασμένο μήνα όταν γνωστά κεφάλαια αδυνατούσαν να ικανοποιήσουν αιτήματα εξαγοράς μεριδίων, ενδέχεται επίσης να επηρέασε τη συγκεκριμένη απόφαση.

«Αναμένουμε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στον εγχώριο κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων θα ασκήσουν καθοδικές πιέσεις στην οικονομική δραστηριότητα και την κατανάλωση των νοικοκυριών, μέσω της αρνητικής επίδρασης στον πλούτο (negative wealth effect)· γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει περιθώρια για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων», δήλωσε η Hande Sekerci, επικεφαλής οικονομολόγος στην Is Asset Management, προσθέτοντας ότι εκτιμά πως υπάρχει περιθώριο για μία ακόμη μείωση κατά 100 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, «η κεντρική τράπεζα εξέπεμψε ένα μήνυμα επιφυλακής, επικαλούμενη τις μηνιαίες διακυμάνσεις του πληθωρισμού για τον Οκτώβριο».

«Με τον πληθωρισμό να διαμορφώνει ένα ευνοϊκό περιβάλλον, εκτιμούμε ότι η πρόσφατη αναταραχή στα επενδυτικά κεφάλαια ενδέχεται να αποτέλεσε έναν ακόμη παράγοντα που έγερνε την πλάστιγγα υπέρ μιας μείωσης των επιτοκίων. Η κεντρική τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει σε στοχευμένα μέτρα χαλάρωσης μετά την αναταραχή, αμβλύνοντας τις πιέσεις ρευστότητας που αντιμετώπιζαν τράπεζες και επιχειρήσεις. Η μείωση του Οκτωβρίου διευρύνει αυτή τη χαλάρωση στο σύνολο της οικονομίας» τονίζει ο οικονομολόγος του Bloomberg Economics, Selva Bahar Baziki.