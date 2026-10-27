Pizza Fan: Πόσο εφικτή είναι η είσοδος επενδυτή; – Τα ερωτήματα

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Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες γύρω από το μέλλον της Pizza Fan, την ώρα που οι περίπου 2.500 εργαζόμενοί της αγωνιούν για την εξεύρεση λύσης και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους. Στην αγορά ακούγονται διάφορα ονόματα, με επίκεντρο τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας Γρηγόρης, Βλάσση Γεωργάτο που φέρεται μεταξύ των υποψήφιων διεκδικητών, χωρίς ωστόσο -μέχρι στιγμής- να υπάρχει κάποια επιβεβαιωμένη πρόταση ή συμφωνία.

Πόσο εφικτή ωστόσο είναι η είσοδος νέου επενδυτή που θα αναλάβει να συνεχίσει το οικοδόμημα του Κώστα Αντάρα; Τι εμπόδια υπάρχουν και ποιοι προβληματισμοί αναπτύσσονται γύρω από την διαδικασία παραχώρησης του δικτύου και των περιουσιακών στοιχείων της Pizza Fan; Την ίδια στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η ποινική δίωξη των κατηγορούμενων για την πρωτοφανή υπόθεση φοροδιαφυγής στον κλάδο της εστίασης;

Το όνομα του Βλάσση Γεωργάτου βρίσκεται στο κάδρο των συζητήσεων, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση ότι ο ίδιος ή η αλυσίδα Γρηγόρης έχουν καταθέσει πρόταση

Τα assets της Pizza Fan και το σαθρό… πλεονέκτημα

Παράγοντες της αγοράς, με τους οποίους συνομίλησε ο Οικονομικός Ταχυδρόμος αναγνωρίζουν ότι η Pizza Fan διαθέτει στοιχεία που μπορούν να προσελκύσουν έναν επιχειρηματία. Το δίκτυο καταστημάτων, η ισχυρή παρουσία στο delivery και η αναγνωρισιμότητα της αλυσίδας συνιστούν μια βάση με αξία, ιδίως σε μια αγορά όπου η ταχύτητα και η γεωγραφική κάλυψη μετρούν.

Η Pizza Fan, όπως λένε, πέτυχε να ανταγωνιστεί μεγάλες πολυεθνικές με όπλο τις χαμηλές τιμές της. Αυτό το… πλεονέκτημα όμως γεννά και το πρώτο μεγάλο ερώτημα: μπορεί να διατηρηθεί το μοντέλο όταν η επιχείρηση λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και χωρίς τις πρακτικές που ερευνώνται;

Ο Βλάσσης Γεωργάτος και οι πραγματικές διαθέσεις

Το όνομα του Βλάσση Γεωργάτου βρίσκεται στο κάδρο των συζητήσεων, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση ότι ο ίδιος ή η αλυσίδα Γρηγόρης έχουν καταθέσει πρόταση. Η θέση που μεταφέρεται από συνομιλητές του Βλάσση Γεωργάτου είναι ότι αναμένει τα ευρήματα της έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσέγγιση υπήρξε και σε άλλον επιχειρηματία, ο οποίος αρνήθηκε να προχωρήσει. Ο φόβος για «σκελετούς» που μπορεί να αποκαλυφθούν σε έναν ενδελεχή έλεγχο, αλλά και η χρονοβόρα διαδικασία, βάρυναν στην απόφασή του. Το ενδεχόμενο να επενδύσει κανείς σε ένα δίκτυο με ανοιχτές υποχρεώσεις, «τραυματισμένο» brand και αβέβαιη λειτουργία θεωρείται υψηλού ρίσκου, με αποτέλεσμα που δεν μπορεί σήμερα να εκτιμηθεί με ασφάλεια.

Κρίσιμη μεταβλητή στην εξίσωση είναι και οι σχέσεις με τους franchisees

Παράγοντες που παρακολουθούν την υπόθεση επισημαίνουν πάντως ότι ένα ισχυρό δίκτυο delivery μπορεί να αποτελέσει δέλεαρ, αλλά δεν αρκεί για να κλείσει μια συμφωνία. Όποιος εξετάσει την Pizza Fan, σημειώνουν, θα χρειαστεί πρώτα να γνωρίζει το πραγματικό μέγεθος των φορολογικών και άλλων εκκρεμοτήτων. Το due diligence, όπως επισημαίνουν, «θα πρέπει να καλύψει πολύ περισσότερα από τις οικονομικές καταστάσεις καθώς θα απαιτηθεί έλεγχος περίπου 100 συμβάσεων franchise και το ύψος των πιθανών οφειλών». Μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έναν χρόνο.

Υψηλό επιχειρηματικό ρίσκο

Ερωτήματα υπάρχουν και για την εμπορική επιτυχία της όποιας νέας προσπάθειας. Και αυτό γιατί η Pizza Fan είχε χτίσει την παρουσία της με χαμηλές τιμές, όταν οι υπόλοιποι «παίκτες» του χώρου δεν μπορούσαν να φτάσουν ούτε στο μισό των εκπτώσεων που έδινε! Αν ο νέος επενδυτής αυξήσει τις τιμές για να εξασφαλίσει βιώσιμα περιθώρια, τότε κανείς δεν ξέρει εάν ο καταναλωτής συνεχίσει να προτιμά την αλυσίδα.

Οι franchisees, οι ρήτρες και το… κόστος

Κρίσιμη μεταβλητή στην εξίσωση είναι και οι σχέσεις με τους franchisees. Πώς λύνονται οι υφιστάμενες συμβάσεις; Υπάρχουν ρήτρες αποχώρησης και με ποιο κόστος έχουν; Ένας νέος επενδυτής θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τους συνεργάτες, χωρίς να θεωρεί δεδομένο ότι θα ακολουθήσουν όλοι το ίδιο σχέδιο. Πρόκειται για ερωτήματα που μένει να απαντηθούν.

Η κυβέρνηση φέρεται να αναζητά λύση μέσω των συναρμόδιων υπουργείων, με τους εργαζόμενους να πιέζουν για γρήγορες απαντήσεις. Στο τραπέζι έχουν πέσει διάφορες προτάσεις για τον τρόπο στήριξης, με αιχμή την παροχή γενναίων κινήτρων, όπως η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς να είναι σαφές τι θα αποφασιστεί και με ποιους όρους. Το ζητούμενο, λένε άνθρωποι της αγοράς, είναι να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας και να διατηρηθεί η αξία του δικτύου, χωρίς η κρατική παρέμβαση να εκληφθεί ως αθέμιτη στήριξη της εταιρείας.