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Ελληνικές τράπεζες: Πώς διπλασίασαν σε 5 χρόνια τα μεγέθη τους στο εξωτερικό

Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο η σημερινή διεθνής παρουσία για τις ελληνικές τράπεζες είναι περισσότερο συγκεντρωμένη

Τράπεζες 27.10.2026, 07:00
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Ελληνικές τράπεζες: Πώς διπλασίασαν σε 5 χρόνια τα μεγέθη τους στο εξωτερικό
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

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Η επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, μετά την αναγκαστική αποεπένδυση από τις περισσότερες θυγατρικές τους την περίοδο των μνημονίων, είναι γεγονός.

Το μπαράζ εξαγορών κυρίως σε Βαλκάνια και Κύπρο, η οργανική ανάπτυξη στις αγορές που διαθέτουν φυσική παρουσία και η συμμετοχή σε κοινοπρακτικά δάνεια, έχουν οδηγήσει τα τελευταία πέντε χρόνια στη σημαντική διεύρυνση του αποτυπώματός τους.

Μπορεί να μην έχουμε ακόμη φτάσει στα προ της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας επίπεδα, όταν το εκτός Ελλάδος ενεργητικό αντιστοιχούσε στο 30% περίπου των συνολικών μεγεθών, έχει ωστόσο καταγραφεί σημαντική πρόοδος.

Με βάση στοιχεία που συγκέντρωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, έφτασε στο τέλος του περασμένου Ιουνίου στα 67,9 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 15,4% του συνόλου.

Πρόκειται για επίπεδα υπερδιπλάσια από το χαμηλό των 30 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί στο τέλος του 2019 και αντιστοιχούσε στο 12% περίπου του ενεργητικού τους.

Παραμένει ωστόσο αρκετά χαμηλότερα του ιστορικού υψηλού των 120 δισ. ευρώ που είχε σημειωθεί πριν τη χρεοκοπία του ελληνικού δημοσίου το 2010.

Κύπρος και Βουλγαρία

Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, όταν οι ελληνικές τράπεζες διέθεταν εκτεταμένα δίκτυα σε πολλές αγορές των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, η σημερινή διεθνής παρουσία είναι περισσότερο συγκεντρωμένη.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 81,9% του ενεργητικού εξωτερικού, με δύο αγορές να κυριαρχούν.

Ο λόγος γίνεται για την Κύπρο και τη Βουλγαρία, όπου διαθέτουν συστημικά μερίδια, τα οποία απέκτησαν μέσω μη οργανικών κινήσεων.

Στην κυπριακή οικονομία το ενεργητικό των ελληνικών ομίλων ανέρχεται σε 38,5 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 56,7% των διεθνών δραστηριοτήτων, ενώ στη Βουλγαρία τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 14,6 δισ. ευρώ και 21,5%.

Συνολικά, οι δύο χώρες συγκεντρώνουν το 78,2% της εκτός συνόρων περιουσίας τους.

Σημαντική παραμένει και η παρουσία στα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά κέντρα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 17,7% του διεθνούς ενεργητικού.

Το μεγαλύτερο μέρος εντοπίζεται στο Λουξεμβούργο, όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες wealth management, με 8,7 δισ. ευρώ.

Τα κέρδη

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 τα κέρδη προ φόρων θυγατρικών και υποκαταστημάτων στο εξωτερικό ανήλθαν σε 502 εκατ. ευρώ έναντι 476 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 5,5%.

Αφορούν πλέον στο 17,6% των συνολικών κερδών προ φόρων, ποσοστό υψηλότερο από το αντίστοιχο μερίδιο στο ενεργητικό τους.

Η Κύπρος συνεισφέρει περίπου το 58% της διεθνούς κερδοφορίας, ενώ η Βουλγαρία το 28%.

Οι δύο αγορές εξασφαλίζουν, επομένως, μαζί περίπου το 86% των κερδών που προέρχονται από το εξωτερικό.

Το υπόλοιπο των δανείων στις διεθνείς δραστηριότητες αυξήθηκε κατά 10,2% από το τέλος του 2025 και έφθασε τα 33,9 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις ενισχύθηκαν στα 47,6 δισ. ευρώ.

Οι επόμενες κινήσεις

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω μεγέθη δεν περιλαμβάνονται συμφωνηθείσες εξαγορές που βαίνουν προς ολοκλήρωση το επόμενο διάστημα.

Ο λόγος γίνεται για την εξαγορά της HSBC στη Μάλτα από την CrediaBank, μέσω της οποίας θα διπλασιάσει το μέγεθός της, αλλά και την επένδυση της Alpha Bank στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά.

Παράλληλα, οι διοικήσεις όλων των συστημικών ομίλων σχεδιάζουν τη διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται στο επίκεντρο των κινήσεών τους.

Κι αυτό διότι βλέπουν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες στις χώρες του Κόλπου, κυρίως στη χρηματοδότηση μεγάλων επενδύσεων, στο corporate και investment banking και στη διαχείριση περιουσίας.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα έχουν επιβραδύνει την υλοποίηση των σχεδίων επέκτασης, χωρίς ωστόσο να έχουν ανατρέψει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να βλέπουν σημαντικές προοπτικές, καθώς τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, η συσσώρευση κεφαλαίων και η ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων με την Ευρώπη δημιουργούν ευκαιρίες για νέες εργασίες.

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