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Οικοδομική δραστηριότητα: Λιγότερες άδειες και μικρότερες επιφάνειες τον Ιούλιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την οικοδομική δραστηριότητα, οι εκδοθείσες άδεςι μειώθηκαν τον Ιούλιο κατά 8,3%

Ακίνητα 27.10.2026, 14:13
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Οικοδομική δραστηριότητα: Λιγότερες άδειες και μικρότερες επιφάνειες τον Ιούλιο
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Μείωση τόσο στον αριθμό των οικοδομικών αδειών όσο και στον όγκο και στην επιφάνεια στα οποία αναλογούν κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.873 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 623.858 m2 επιφάνειας και 2.687.283 m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 15,0% στην επιφάνεια και μείωση κατά 24,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιούλιο 2026 ανήλθαν σε 2.846 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 611.393 m2 επιφάνειας και 2.628.922 m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 15,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 24,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 27 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 12.465 m2 επιφάνειας και 58.361 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούλιο 2026, είναι 2,2%.

Αύξηση για την οικοδομική δραστηριότητα στο δωδεκάμηνο

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Αύγουστο 2025 έως τον Ιούλιο 2026, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 31.446 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.211.036 m2 επιφάνειας και 34.072.175 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 10,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 14,1% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Αυγούστου 2025 – Ιουλίου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 8,1% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 11,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 14,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,8%.

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