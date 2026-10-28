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Ευρωπαϊκές τράπεζες: Ισχυρά κέρδη από τους κολοσσούς

Ιδιαίτερη σημασία από τις ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν στην παρούσα συγκυρία για τη Γαλλία τα αποτελέσματα της BNP Paribas

World 28.10.2026, 09:17
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Ευρωπαϊκές τράπεζες: Ισχυρά κέρδη από τους κολοσσούς
Επιμέλεια Μελίνα Ζιάγκου

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Μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών τραπεζών, μεταξύ των οποίων η UBS, η Deutsche Bank, η BNP Paribas, η Santander και η Standard Chartered, ανακοινώνουν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου την Τετάρτη.

Εχει προηγηθεί η ανακοίνωση της HSBC την Τρίτη, η οποία κατέγραψε αύξηση 32% στα κέρδη προ φόρων, στα 9,6 δισ. δολάρια, για το τρίμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 5%, στα 18,6 δισ. δολάρια.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων ύψους 3,6 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 27% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, στα 13,4 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, οι μετοχές της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής τράπεζας σε χρηματιστηριακή αξία έκλεισαν με πτώση 6%, καθώς τα αποτελέσματα δεν εντυπωσίασαν τους επενδυτές, οι οποίοι ανέμεναν μεγαλύτερα οφέλη από την άνοδο των επιτοκίων.

BNP Paribas: Κέρδη υψηλότερα των προσδοκιών και επαναγορά μετοχών

Η BNP Paribas ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα υψηλότερα από τις προβλέψεις και παρουσίασε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Η κίνηση αυτή υποδηλώνει εμπιστοσύνη στις προοπτικές της, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς επενδυτές ανησυχούν για τον προϋπολογισμό και τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13,5% σε ετήσια βάση, στα 3,5 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις προβλέψεις.

Η τράπεζα δήλωσε ότι ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων της θα υπερβεί τον στόχο του 13% στο τέλος του έτους, γεγονός που της επιτρέπει να επιστρέψει κεφάλαια στους μετόχους της.

Η επενδυτική τραπεζική δραστηριότητα της BNP κατέγραψε δεύτερο συνεχόμενο ισχυρό τρίμηνο, καθώς η δραστηριότητα μεταξύ ευρωπαίων πελατών ανέκαμψε έπειτα από μήνες αβεβαιότητας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η ανησυχία των επενδυτών για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας, οι διαδηλώσεις στους δρόμους και η αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους έχουν πρόσφατα οδηγήσει το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού της χώρας πάνω από το 5% για πρώτη φορά από το 2002. Η εξέλιξη αυτή έχει επιβαρύνει τις γαλλικές τράπεζες, οι οποίες θεωρούνται αντιπροσωπευτικές της ευρύτερης οικονομίας.

Η BNP υποβάθμισε τη σημασία των άμεσων επιπτώσεων από την αύξηση του κόστους δανεισμού της γαλλικής κυβέρνησης. Ανέφερε ότι κατέχει γαλλικά κρατικά ομόλογα αξίας 19 δισ. ευρώ, ποσό μικρότερο από το 1% του συνολικού ισολογισμού της.

Από αυτά, όλα εκτός από ομόλογα αξίας 3 δισ. ευρώ διακρατούνται έως τη λήξη τους. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα δεν χρειάζεται να αναπροσαρμόζει την αποτίμησή τους στα λογιστικά της βιβλία λόγω των μεταβολών της αγοράς.

Η BNP ανέφερε ότι η διεύρυνση της διαφοράς αποδόσεων στα γαλλικά κρατικά ομόλογα μείωσε τον βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειάς της κατά 2 μονάδες βάσης.

UBS: Αύξηση κερδών κατά 8%

Η UBS ανακοίνωσε αύξηση 8% στα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου, στα 2,7 δισ. δολάρια, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών.

Οι ισχυρές εισροές κεφαλαίων από εύπορους πελάτες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και στην αμερικανική ήπειρο συνέβαλαν στην ενίσχυση των κερδών.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων ύψους 3,6 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 27% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, στα 13,4 δισ. δολάρια.

Τα υποκείμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,1 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 3,8 δισ. δολάρια.

Η UBS επωφελήθηκε από τις ισχυρές εισροές κεφαλαίων στον βασικό τομέα διαχείρισης περιουσίας της, ιδιαίτερα στην Ασία-Ειρηνικό και στην αμερικανική ήπειρο, σύμφωνα με τη διοίκηση. Η επενδυτική της τράπεζα ενισχύθηκε επίσης από την αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, κυρίως στις μετοχές.

Η τράπεζα επανέλαβε τη δέσμευσή της στο διεθνές επιχειρηματικό μοντέλο της, εν μέσω της εντεινόμενης πολιτικής συζήτησης για προτάσεις επιβολής αυστηρότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος Σέρτζιο Ερμότι κάλεσε τους νομοθέτες να βρουν μια λύση που θα διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χωρίς να επιβάλλει «υπερβολικό κόστος» στους μετόχους, στους πελάτες και στους εργαζομένους.

Η UBS ενημέρωσε ότι σχεδιάζει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3 δισ. δολαρίων πριν από την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, οι μελλοντικές διανομές κεφαλαίων θα εξαρτηθούν από την έκβαση της συζήτησης στο ελβετικό κοινοβούλιο.

Standard Chartered: Αναβάθμιση των προβλέψεων

Η Standard Chartered αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της, μετά από ένα ισχυρό τρίμηνο που στηρίχθηκε στους τομείς διαχείρισης περιουσίας και χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η τράπεζα, με έδρα το Λονδίνο και έντονη παρουσία στην Ασία, ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων ύψους 2,3 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 27% σε ετήσια βάση και υψηλότερα από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών, η οποία ανερχόταν σε 2 δισ. δολάρια.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13%, στα 5,8 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις κατά 200 εκατ. δολάρια.

Τα έσοδα από τον τομέα διαχείρισης περιουσίας αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση, ενώ οι καθαρές νέες εισροές κεφαλαίων έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 20 δισ. δολαρίων. Τα έσοδα από τις παγκόσμιες αγορές (Global Markets) αυξήθηκαν κατά 21%.

Ο διευθύνων σύμβουλος Bill Winters δήλωσε: «Πιστεύαμε εδώ και καιρό ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές στο εμπόριο, στις επενδύσεις και στη δημιουργία πλούτου θα δημιουργούσαν σημαντικές ευκαιρίες για τη Standard Chartered, και οι επιδόσεις μας αυτό το τρίμηνο αποτελούν περαιτέρω απόδειξη ότι αξιοποιούμε αυτές τις ευκαιρίες».

Η Standard Chartered αναθεώρησε την πρόβλεψή της για την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Return on Tangible Equity – RoTE) για το 2026 στο «περίπου 14%», από προηγούμενη πρόβλεψη «άνω του 12%».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αύξηση των λειτουργικών εσόδων θα είναι «πάνω από» το εύρος 5%-7%, ενώ προηγουμένως αναμενόταν να κινηθεί κοντά στο μέσο αυτού του εύρους.

Η μετοχή της τράπεζας ενισχύθηκε κατά 7% στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ανεβάζοντας τα συνολικά κέρδη της από την αρχή του έτους σε περισσότερο από 16%.

Στόχος για κέρδη άνω των 14,1 δισ. του 2025 φέτος 

Τα καθαρά κέρδη που ανακοίνωσε η Santander μειώθηκαν κατά 2,1% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο, στα 3,43 δισ. ευρώ, ενώ τα υποκείμενα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 19%, στα 3,85 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 11,83 δισ. ευρώ, έναντι 10,35 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η πτώση των αναφερόμενων κερδών οφείλεται εν μέρει σε δαπάνες αναδιάρθρωσης και ενσωμάτωσης ύψους περίπου 416 εκατ. ευρώ, οι οποίες σχετίζονται με την εξαγορά της αμερικανικής τράπεζας Webster Bank από τη Santander.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ισπανίας επιβεβαίωσε εκ νέου τις προβλέψεις της για το σύνολο του 2026, συμπεριλαμβανομένου του στόχου τα κέρδη της να ξεπεράσουν τα 14,1 δισ. ευρώ που κατέγραψε το 2025.

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