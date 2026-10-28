Ευρώπη: Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού πιέζει τις επιχειρήσεις

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Η επιδείνωση των συνθηκών στις αγορές κρατικού χρέους στην Ευρώπη αρχίζει να επηρεάζει άμεσα το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τα διαθέσιμα κεφάλαια για επενδύσεις και επιστροφές χρημάτων στους μετόχους, σύμφωνα με το CNBC.

Σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs στις 23 Οκτωβρίου 2026, οι εταιρείες δέχονται διπλή πίεση: από την άνοδο των κρατικών αποδόσεων και από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό για κεφάλαια, καθώς οι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί στρέφονται όλο και περισσότερο στην έκδοση ομολόγων για να χρηματοδοτήσουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η πίεση από το κρατικό και το εταιρικό χρέος στην Ευρώπη

Η γαλλική αγορά ομολόγων βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών. Η απόδοση των δεκαετών γαλλικών κρατικών ομολόγων ξεπέρασε το 5% στις 21 Οκτωβρίου, για πρώτη φορά από το 2002, ενώ η διαφορά απόδοσης έναντι των αντίστοιχων γερμανικών ομολόγων έφθασε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η εξέλιξη αντανακλά την αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στο δημόσιο χρέος και τις δημοσιονομικές προοπτικές της Γαλλίας.

Ταυτόχρονα, η χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τη ζήτηση για κεφάλαια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, οι εκδόσεις ομολόγων από τους μεγάλους παρόχους υπολογιστικού νέφους αναμένεται να αυξηθούν από 250 δισ. δολάρια το 2026 σε 420 δισ. το 2027. Παράλληλα, η χρηματοδότηση έργων τεχνητής νοημοσύνης μέσω δανεισμού θα μπορούσε να διπλασιαστεί, φθάνοντας τα 300 δισ. δολάρια.

Οι επιπτώσεις στην κερδοφορία

Η αύξηση του κόστους δανεισμού έχει ήδη αρχίσει να επιβαρύνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η Goldman Sachs υπολογίζει ότι οι αποδόσεις των ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας αυξήθηκαν περίπου κατά 30 μονάδες βάσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου, στο 4,4%. Στην αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης, το κόστος δανεισμού αυξήθηκε κατά περίπου 90 μονάδες βάσης, φθάνοντας το 7%.

Στις εταιρείες του δείκτη Stoxx Europe 600, οι δαπάνες για τόκους αυξήθηκαν από το 1,25% στο 1,85% των πωλήσεων από το 2022. Σύμφωνα με την τράπεζα, η αύξηση αυτή έχει περιορίσει τα κέρδη κατά περισσότερο από 5%.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένες είναι οι επιχειρήσεις με χαμηλή παραγωγή ταμειακών ροών, περιορισμένη δυνατότητα αύξησης τιμών και σημαντικές ανάγκες αναχρηματοδότησης. Περίπου το ένα τέταρτο του εταιρικού χρέους του Stoxx 600 λήγει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενώ άλλο ένα τέταρτο έχει κυμαινόμενο επιτόκιο. Έτσι, υψηλότερα επιτόκια μπορούν να μεταφερθούν σχετικά γρήγορα σε σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων.

Περιορισμένες επενδύσεις, μεγαλύτερη επιλεκτικότητα

Η Goldman Sachs δεν αναμένει συστημική πιστωτική κρίση. Εκτιμά, ωστόσο, ότι το αυξημένο κόστος δανεισμού θα αποτελέσει σημαντικό περιορισμό, ειδικά εάν επιβραδυνθεί η αύξηση των εταιρικών κερδών. Η τράπεζα προβλέπει ότι τα κέρδη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα αυξηθούν λιγότερο από 10% το 2027, έναντι περίπου 20% το 2026.

Για τις διοικήσεις, η προτεραιότητα μπορεί να μετατοπιστεί προς τη μείωση του χρέους, περιορίζοντας κεφάλαια που διαφορετικά θα κατευθύνονταν σε νέες επενδύσεις ή μερίσματα. Παράλληλα, ο Μάικ Μπελ της RBC BlueBay Asset Management εκτιμά ότι οι υψηλότερες αποδόσεις κρατικών και εταιρικών ομολόγων ενισχύουν την ελκυστικότητα των επενδύσεων σταθερού εισοδήματος σε σχέση με τις μετοχές, χωρίς αυτό να εξαλείφει τους κινδύνους πιστωτικών απωλειών.