Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα με το βλέμμα σε Fed και ΕΚΤ

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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν οι περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές σήμερα, απορροφώντας μέρος των πιέσεων που δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ στο επίκεντρο είναι η αυριανή απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), η οποία θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,51% στις 643 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,75% στις 10.686 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη 0,77% στις 25.606 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,51% στις 7.887 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη η Infineon Technologies σημείωσε άνοδο 4,76%, στο Παρίσι η STMicroelectronics ξεχώρισε, καθώς ενισχύθηκε κατά 7,27%. Αντίθετα, στο Λονδίνο η HSBC υποχώρησε κατά 5,43%. Η HSBC ανακοίνωσε ότι τα προ φόρων κέρδη της αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 9,6 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026.

Την ίδια ώρα, περαιτέρω αυστηροποίηση των πιστοδοτικών κριτηρίων προς τις επιχειρήσεις κατέγραψαν οι τράπεζες της Ευρωζώνης το τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της ΕΚΤ. Η καθαρή αυστηροποίηση ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη από εκείνη του δεύτερου τριμήνου, αλλά και από τις προσδοκίες των τραπεζών. Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στα υψηλότερα επιτόκια, τα οποία οδήγησαν σε αυστηρότερους συνολικούς όρους και προϋποθέσεις χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις, στεγαστικών δανείων και καταναλωτικής πίστης.

Παράλληλα, οι τράπεζες ανέφεραν υποχώρηση της ζήτησης για επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια, ενώ η ζήτηση για καταναλωτική πίστη μειώθηκε ελαφρώς σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Για το τέταρτο τρίμηνο, μάλιστα, αναμένουν εντονότερη κάμψη της ζήτησης τόσο για στεγαστικά δάνεια όσο και για καταναλωτική πίστη, εξέλιξη που αποτυπώνει τις πιέσεις που εξακολουθεί να ασκεί το κόστος δανεισμού στην οικονομική δραστηριότητα.

Στην αγορά κρατικών τίτλων, ο γερμανικός Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ανακοίνωσε την πώληση διετών ομολόγων συνολικής αξίας 5 δισ. ευρώ, με μέση απόδοση 3,08% και ημερομηνία λήξης τη 13η Δεκεμβρίου 2028. Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 5,04 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3,62 δισ. ευρώ ήταν ανταγωνιστικές και 1,42 δισ. ευρώ μη ανταγωνιστικές, με τον δείκτη κάλυψης να διαμορφώνεται στο 1,3. Η απόδοση του διετούς τίτλου υποχώρησε κατά 3,36 μονάδες βάσης, στο 3,0426%, μετά την ανακοίνωση της δημοπρασίας.

Ανέκτησε τις 2.600 μονάδες με το διήμερο άλμα το ΧΑ

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας μάλιστα το επίπεδο των 2.600 μονάδων, με ώθηση από τον τραπεζικό κλάδο, αλλά και από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τον τζίρο όμως να παραμένει μέτριος, παρά το μήνυμα που έδωσε η αγορά όταν ανέτρεψε τις πρωινές πιέσεις.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,40% στις 2.605,71 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.559,72 μονάδων (-0,39%) και 2.605,71 μονάδων (+1,40%). Ο τζίρος ανήλθε στα 290,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 40,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,6 εκατ. τεμάχια αξίας 27 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 1,42% στις 6.661,03 μονάδες, ενώ στο +0,95% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.068,89 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,99% στις 2.980,97 μονάδες.