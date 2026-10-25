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Fed: Αντιμέτωπη με την πιο πολύπλοκη οικονομία

Από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έως τον πόλεμο στο Ιράν, δυνάμεις που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της Fed περιπλέκουν τον αγώνα της κατά του επίμονου πληθωρισμού.

World 25.10.2026, 20:18
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Fed: Αντιμέτωπη με την πιο πολύπλοκη οικονομία
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Μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση βρίσκεται η Federal Reserve.

Οι καταναλωτικές δαπάνες είναι ισχυρές, αλλά το κλίμα εμπιστοσύνης είναι αδύναμο. Οι αποδόσεις των ομολόγων βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, ωστόσο οι μετοχές έχουν εκτοξευθεί. Οι ΗΠΑ έχουν βιώσει ενεργειακό σοκ, αλλά η ανάπτυξη επιταχύνεται. Οι τιμές των κατοικιών παραμένουν υψηλές, αλλά η αγορά ακινήτων βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα — και η αυστηρή στάση απέναντι στη μετανάστευση έχει περιορίσει τη ροή εργαζομένων — αλλά η αύξηση των μισθών είναι αργή. Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται σε ορισμένους τομείς, αλλά ανακάμπτει σε άλλους.

Όλα αυτά τροφοδοτούνται από μια ιστορική άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία είτε θα οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας είτε θα προκαλέσει μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας.

Το έργο της κεντρικής τράπεζας δυσχεραίνει καθώς με τις αποφάσεις τους θα πρέπει να δυναμώσουν την αγορά εργασίας και να τιθασεύσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Αν κινηθεί πολύ αργά, η Fed κινδυνεύει να επαναλάβει το λάθος της εποχής της πανδημίας, όταν παρερμήνευσε τη χειρότερη κρίση πληθωρισμού των τελευταίων δεκαετιών. Αν κινηθεί πολύ γρήγορα, κινδυνεύει να βλάψει εκατομμύρια επιχειρήσεις και νοικοκυριά που είναι ήδη ευάλωτα.

Σε κάθε περίπτωση, η αξιοπιστία της ενδέχεται να διακυβεύεται. Και η λήψη αυτής της απόφασης απαιτεί την ανάλυση μιας οικονομίας που φαίνεται να κατευθύνεται προς πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα, όπως αναφέρει ανάλυση του Bloomberg, καθώς και την παρακολούθηση τάσεων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, που είναι σχεδόν αδύνατο να προβλεφθούν.

Το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι ορισμένες από τις σημαντικότερες οικονομικές εξελίξεις του 2026 φαίνεται να βρίσκονται ενδεχομένως εκτός του ελέγχου της Fed.

Το επιχείρημα

Μέχρι στιγμής το επίδικο για την Fed είναι ο πληθωρισμός που βρίσκεται εδώ πάνω από το στόχο του 2%. Οι ορθόδοξοι υποστηρίζουν ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ πρέπει να αυξήσει το κόστος δανεισμού σε ένα επίπεδο που θα απορροφήσει τον πληθωρισμό από το σύστημα, επιβραδύνοντας τις δαπάνες και τη ζήτηση.

Δεν είναι σαφές πόσες ακόμη αυξήσεις επιτοκίων θα χρειαστούν για να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο, αλλά τα επιτόκια πιθανότατα θα πρέπει να καταλήξουν πάνω από το τρέχον εύρος του επιτοκίου ομοσπονδιακών κεφαλαίων, που κυμαίνεται μεταξύ 3,75% και 4%. Μια Fed που αυξάνει τα επιτόκια δείχνει στους επενδυτές ότι αντιμετωπίζει σοβαρά τον έλεγχο του πληθωρισμού, κάτι που από μόνο του θα ανακόψει την ανοδική πορεία των αποδόσεων των ομολόγων.

Υπάρχει και πολιτική πτυχή. Η απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, η πρώτη αύξηση εδώ και τρία χρόνια, έδειξε την αποφασιστικότητά της να αποτινάξει την πίεση από τον Λευκό Οίκο, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ζητά μείωση του κόστους δανεισμού.

Άλλοι προτρέπουν σε προσοχή.

Το επιχείρημά τους είναι ότι ο ρυθμός του πληθωρισμού αναμένεται να επιβραδυνθεί απότομα το επόμενο έτος, ειδικά σε σύγκριση με το ενεργειακό σοκ του 2026.

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων θα επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα, ενώ το υψηλότερο κόστος δανεισμού θα πλήξει τους εργαζόμενους με χαμηλά εισοδήματα και τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν δάνεια αυτοκινήτων ή πιστωτικές κάρτες με κυμαινόμενο επιτόκιο. Επειδή χρειάζονται έως και 18 μήνες για να γίνει αισθητή η επίδραση της νομισματικής πολιτικής, η αύξηση των επιτοκίων τώρα ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον.

Η σύγχυση αυτή αντανακλάται μερικές φορές στις ομιλίες και τις δηλώσεις των αξιωματούχων της Fed, με ορισμένους να υποστηρίζουν επείγουσες αυξήσεις των επιτοκίων, ενώ άλλοι όχι. Η ισορροπία των μηνυμάτων που στέλνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εν όψει της απόφασης για τα επιτόκια αυτού του μήνα υποδηλώνει ότι έχουν χρόνο να αξιολογήσουν την οικονομία πριν αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε νέα αύξηση. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η επόμενη κίνηση θα γίνει πιθανότατα τον Δεκέμβριο.

Αυτό που είναι σαφές, ωστόσο, είναι ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα.

Η γεωπολιτική έχει ρίξει λάδι στη φωτιά, ξεκινώντας από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και συνεχίζοντας με τον πόλεμο στο Ιράν. Μόνο φέτος, οι τιμές του ντίζελ είναι περίπου 70% υψηλότερες, ενώ η βενζίνη έχει σημειώσει άνοδο περίπου 50% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο.

Υπάρχουν και άλλες πιέσεις στο σύστημα. Οι δασμοί στα εμπορεύματα παραμένουν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Ένα παράδειγμα: οι τιμές των παιχνιδιών τον Σεπτέμβριο σημείωσαν τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 1988.

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Για να είμαστε σαφείς, η οικονομία έχει βιώσει και στο παρελθόν περιόδους πολυπλοκότητας.

Το 1980, ο τότε πρόεδρος της Fed, Πολ Βόλκερ, αναγκάστηκε να αυξήσει τα επιτόκια σε ιστορικό υψηλό του 20% για να επιβραδύνει τον πληθωρισμό, ο οποίος είχε φτάσει το 11,6%.

Το 2008, ο ίδιος ο Γουόρς βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που απειλούσε με νέα ύφεση, πριν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σταθεροποιήσουν ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που κατέρρεε. Το 2020,  ανάγκασε τους υπεύθυνους της νομισματικής πολιτικής να ανταποκριθούν σε μια παγκόσμια πανδημία που δεν είχε προηγούμενο στη ζωή τους.

Ωστόσο, ακόμη και με αυτά τα κριτήρια, ο τρέχων ρυθμός των αλλαγών είναι ασυνήθιστος και το παζλ της πολυπλοκότητας είναι παντού — και πουθενά αυτό δεν είναι πιο εμφανές από ό,τι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι σκεπτικιστές αμφισβητούν το κατά πόσο η νομισματική πολιτική μπορεί να ασκήσει οποιαδήποτε επιρροή.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται τελικά να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, αλλά προς το παρόν τα πρωτοφανή δισεκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται για την κατασκευή της υποδομής οδηγούν σε αύξηση του κόστους δανεισμού και του κόστους των υπολογιστών.

Οι σκεπτικιστές υποστηρίζουν ότι ο ρυθμός και η κλίμακα της ανάπτυξης, καθώς και o δανεισμός που απαιτείται για τη χρηματοδότησή της, φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας γιγαντιαίας φούσκας. Αν αυτό ισχύει, οι πιέσεις στις τιμές θα μειωθούν τελικά από μόνες τους, όταν η ένταση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αναπόφευκτα υποχωρήσει.

Ενώ τα τεράστια επίπεδα δανεισμού που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης θα επηρεαστούν από την αύξηση των επιτοκίων, ανάλυση της Barclays διαπίστωσε ότι οι «hyperscalers» δαπανούν περισσότερο από το 90% των ταμειακών ροών τους από λειτουργικές δραστηριότητες σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον αυτό το μέρος των δαπανών θα παραμείνει απρόσβλητο από τις αυξήσεις των επιτοκίων της Fed.

«Ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου, αλλάζει πιο γρήγορα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ενήλικης ζωής μου» τόνισε ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς αυτό το μήνα κατά τη διάρκεια συζήτησης στις ετήσιες συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι η μόνη τάση που θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός του ελέγχου της Fed. Τα υψηλότερα επιτόκια δεν μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του κόστους μεταφοράς μέσω των Στενών του Ορμούζ λόγω του πολέμου στο Ιράν ή στην εξάλειψη της συμφόρησης στα τσιπ μνήμης.

Fed: Ο γιατρός που χορηγεί αντιβιοτικά

Τελικά, ανεξάρτητα από το αν τα επιτόκια είναι ή όχι το καλύτερο εργαλείο για τον περιορισμό των δαπανών στην τεχνητή νοημοσύνη ή για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στο Ορμούζ, αποτελούν το εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η Fed, και θα συνεχίσει να τα χρησιμοποιεί έως ότου ο πληθωρισμός τεθεί υπό έλεγχο. Οι προσεκτικοί παρατηρητές της κεντρικής τράπεζας προειδοποιούν ότι πρέπει να αναλάβει δράση.

Ένας από αυτούς είναι ο Maurice Obstfeld, ανώτερος ερευνητής στο Peterson Institute for International Economics, ο οποίος παρομοιάζει το έργο της Fed για την καταπολέμηση του πληθωρισμού με αυτό ενός γιατρού που συνταγογραφεί αντιβιοτικά.

Ακόμη και όταν τα συμπτώματα υποχωρήσουν, ο ασθενής θα κληθεί να ολοκληρώσει τη θεραπεία, υπογράμμισε ο Obstfeld, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ.

«Μπορεί να νιώθετε καλύτερα, αλλά πρέπει να ολοκληρώσετε τη θεραπεία», είπε ο Obstfeld. Η ίδια τακτική ισχύει και για τη Fed. «Όταν αρχίσουν να αυξάνουν τα επιτόκια, συνεχίζουν να χορηγούν τα αντιβιοτικά για κάποιο διάστημα, μέχρι να θεραπευτεί ο ασθενής.»

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Κάποιες από τις δραματικές, μακροπρόθεσμες συνέπειες του πολέμου στο Ιράν μόλις αρχίζουν να γίνονται ορατές και καμία δεν είναι υπέρ των ΗΠΑ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Basketgate: Testimonies Over, Countdown To Magistrate’s Decision
English Edition

Basketgate: Testimonies Over, Countdown To Magistrate’s Decision

Vangelis Liolios and his close associate have finished testifying in the basketball match-fixing case. A decision on detention is expected shortly

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