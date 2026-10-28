GM: Η πρώτη παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία που μετακομίζει στον… Nasdaq

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Στο Nasdaq θα μεταφέρει τη διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών της η General Motors, αφήνοντας το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και προσχωρώντας στον αυξανόμενο αριθμό εταιρειών που επιδιώκουν να συνδεθούν με το χρηματιστήριο που κυριαρχείται από εταιρείες τεχνολογίας.

Η κίνηση αυτή έρχεται επίσης σε μια περίοδο που οι παραδοσιακοί κατασκευαστές αυτοκινήτων, υπό την πίεση των αυξημένων κόστους, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στην παραγωγή φθηνότερων οχημάτων

Η Walmart, η Hilton και η Palantir συγκαταλέγονται μεταξύ των άλλων εταιρειών που έχουν ​πρόσφατα μεταβεί στο Nasdaq, επιδιώκοντας ​την εγγύτητα με τις μετοχές τεχνολογικών εταιρειών, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να επενδύσουν ⁠στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές της αυτοκινητοβιομηχανίας του Ντιτρόιτ σημείωσαν άνοδο περίπου 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς επρόκειτο να γίνει η πρώτη παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία που θα εισέρχονταν στο Nasdaq.

Η εταιρεία έχει επενδύσει κεφάλαια σε σύγχρονη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της αυτόνομης οδήγησης «eyes-off» σε ορισμένα μοντέλα, καθώς αναζητά νέες πηγές εσόδων από άλλα προϊόντα.

Η στρατηγική της GM

«Η στρατηγική της GM, που εστιάζει στον πελάτη και βασίζεται στην τεχνολογία, δημιουργεί αξία για τους μετόχους μας, καθιστώντας το Nasdaq φυσικό προορισμό για την εισαγωγή μας στο χρηματιστήριο, καθώς αναπτύσσουμε τις δραστηριότητές μας», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Paul Jacobson.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αναπτύσσει επίσης μια νέα βασική υποδομή λογισμικού για τα μελλοντικά οχήματα, προκειμένου να παρέχει το σύστημα αυτόματης οδήγησης και άλλες ψηφιακές λειτουργίες, αναμένοντας ότι οι οδηγοί θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για αυτές.

Η κίνηση αυτή έρχεται επίσης σε μια περίοδο που οι παραδοσιακοί κατασκευαστές αυτοκινήτων, υπό την πίεση των αυξημένων κόστους, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στην παραγωγή φθηνότερων οχημάτων με έντονη χρήση λογισμικού, καθώς προσπαθούν να συμβαδίσουν με τους κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Η GM έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 64,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Αναμένεται να αρχίσει να διαπραγματεύεται ως εταιρεία εισηγμένη στο Nasdaq στις 17 Νοεμβρίου και θα διατηρήσει το υπάρχον σύμβολο μετοχής της.