Google: Μικρότερες των προσδοκιών οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου

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Εσοδα χαμηλότερα των προβλέψεων ανακοίνωσε η Google κυρίως λόγω των χαμηλότερων από τις αναμενόμενες πωλήσεων διαφημίσεων, παρά την αύξηση του Google Cloud κατά 103%.

Η Google σημείωσε κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 2,12 δολαρίων με έσοδα 127,58 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 3,01 δολαρίων με έσοδα 127,93 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα έσοδα, εξαιρουμένων των εξόδων απόκτησης επισκεψιμότητας, ανήλθαν σε 111,21 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Wall Street ανέμενε 111,29 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο διαφημιστικός τομέας της Google κατέγραψε πωλήσεις 82,01 δισεκατομμυρίων δολαρίων έναντι των προσδοκιών για 83,5 δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ η μονάδα cloud απέφερε 30,71 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αναλυτές προέβλεπαν έσοδα 29,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μετοχή της Google σημείωσε πτώση άνω του 8% μετά την είδηση.

Τα αποτελέσματα έρχονται λίγες ώρες αφότου η εταιρεία παρουσίασε το τελευταίο της μοντέλο πρωτοποριακής τεχνητής νοημοσύνης.

Τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Google

Η Google δήλωσε ότι το νέο μοντέλο, Gemini 4 Carbon, ξεπερνά ακόμη και το Gemini 4 Argon, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις πριν από δύο εβδομάδες. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι η Carbon ξεπερνά επίσης ανταγωνιστικά μοντέλα, όπως το GPT-6 Astra της OpenAI και το Claude Opus 5.5 της Anthropic .

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google, Σούνταρ Πιτσάι, η εφαρμογή Gemini έχει πλέον περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο χρήστες, γεγονός που την καθιστά την εφαρμογή με την ταχύτερη ανάπτυξη στην ιστορία της εταιρείας.

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές στη Wall Street ταλαντεύονται μεταξύ ανησυχίας και ενθουσιασμού για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης και για το κατά πόσον οι τεράστιες επενδύσεις των υπερεπενδυτών στην τεχνολογία θα αποδώσουν, σημειώνει το yahoo finance.

Αυτοί οι φόβοι ήρθαν στο προσκήνιο την περασμένη εβδομάδα , καθώς οι traders πούλησαν μετοχές της CoreWeave εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με το τεράστιο χρέος της εταιρείας, στέλνοντας μεγάλα τμήματα της αγοράς χαμηλότερα.

Την Τρίτη, η Oracle ανακοίνωσε ότι θα είναι η πρώτη εταιρεία που θα αγοράσει τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Google για χρήση στα δικά της κέντρα δεδομένων.