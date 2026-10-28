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Sk Hynix : Αυξηση κερδών 632% στο τρίμηνο

Η νοτιοκορεάτικη Sk Hynix έχει πουλήσει ήδη, μέσω συμφωνιών, το ήμισυ της παραγωγής της για το διάστημα 2027-2028

Tεχνητή νοημοσύνη 28.10.2026, 17:41
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Sk Hynix : Αυξηση κερδών 632% στο τρίμηνο
Newsroom

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Εσοδα και κέρδη ρεκορ παρουσίασε για το τριτο τρίμηνο η νοτιοκορεάτικη SK Hynix, γεγονός που έδωσε ώθηση 9% στις μετοχές της εταιρείας που διαπραγματευονται επι αμερικανικής αγοράς (Nasdaq).

Τα υπερ-θετικά αποτελέσματα οφείλονται στην ραγδαία αύξηση της ζήτησης για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI), στις υψηλότερες τιμές μνήμης και στις πρώιμες αποστολές του HBM4, ενος νέου chip με το οποίο η SK Hynix αναμένει να αντικαταστήσει το HBM3E ως κύριο προϊόν της.

Η SK Hynix ανέφερε ότι πάνω από το 50% της παραγωγικής της ικανότητας για την περίοδο 2027-2028 έχει ήδη δεσμευτεί στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμφωνιών.

SK Hynix: Η έλλειψη μνήμης θα συνεχιστεί

Επανέλαβε ότι η έλλειψη μνήμης για την τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχιστεί έως το 2030, καθώς η υιοθέτησή της επεκτείνεται πέρα από τους παρόχους υπηρεσιών cloud σε επιχειρήσεις και φυσικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της ρομποτικής και της αυτόνομης οδήγησης.

Οι αναλυτές στη Wall Street παραμένουν αισιόδοξοι αφορικά με τη ζήτηση μνημης. Η τρέχουσα άνθηση στον τομέα των τσιπ, η οποία βρίσκεται πλέον στο 14ο τρίμηνο, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους ιστορικούς κύκλους, οι οποίοι συνήθως διαρκούσαν οκτώ έως εννέα τρίμηνα.

Ο αναλυτής της RBC Capital Markets, Srini Pajjuri, διαβλέπει μια αξιόπιστη πορεία για την παράταση του κύκλου κατά πέντε ακόμη τρίμηνα, σημειώνει το yahoo finance.

«Η ισχυρή ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τη στροφή προς την «αυτοδύναμη» τεχνητή νοημοσύνη που απαιτεί μεγάλη χωρητικότητα μνήμης, συνεχίζει να ξεπερνά την προσφορά, η οποία περιορίζεται από διαρθρωτικά εμπόδια», έγραψε ο Pajjuri τη Δευτέρα.

Μερίσματα και επιστροφές 75,2 δισ. δολαρίων

Η SK Hynix ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει επιπλέον 45 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των επαναγορών μετοχών και των μερισμάτων στο πρωτοφανές ποσό των 75,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος.

Η SK Hynix αποτελεί μία από τις εταιρείες με τις καλύτερες επιδόσεις φέτος. Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στη Νότια Κορέα και διαπραγματεύεται στον δείκτη Kospi , εισήχθη στο Nasdaq νωρίτερα φέτος.

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