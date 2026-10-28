Google: Ανατροπή στρατηγικής στο cloud – Πώς θα πουλήσει περισσότερα τσιπ ΑΙ

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Εδώ και χρόνια, η Google προωθεί στους πελάτες τα πλεονεκτήματα της αγοράς των τσιπ, των μοντέλων και των υπηρεσιών cloud της από ένα μόνο σημείο, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο που ανταγωνίζεται την Amazon και τη Microsoft, οι οποίες έχουν προσπαθήσει να το μιμηθούν.

Eίναι η πρώτη φορά που οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση σε TPU εκτός της υποδομής της Google

Τώρα, η εταιρεία προωθεί τον εξοπλισμό της εκτός των δικών της εγκαταστάσεων, προκειμένου να προσεγγίσει περισσότερους πελάτες και να αναπτύξει μια μεγαλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα γύρω από τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, μια αγορά στην οποία κυριαρχεί η Nvidia.

To deal της Google με την Οracle

Μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, η Alphabet ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Oracle θα προσφέρει τις μονάδες επεξεργασίας Tensor (TPU) της Google, τα ειδικά σχεδιασμένα τσιπ που ο γίγαντας του διαδικτύου αναπτύσσει από το 2013. Όπως σημειώνει το CNBC, είναι η πρώτη φορά που οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση σε TPU εκτός της υποδομής της Google, και αυτό δείχνει ότι ο επικεφαλής του τμήματος cloud, Thomas Kurian, ο οποίος προηγουμένως εργάστηκε για περισσότερα από 20 χρόνια στην Oracle, αναζητά ευκαιρίες ανάπτυξης αλλού.

«Είναι ένας πολύ ισχυρός ανταγωνιστής, και είναι πολύ πιθανό να καταφέρουν τελικά να αποσπάσουν μερίδιο αγοράς από την Nvidia», δήλωσε ο Chris Ballard, διευθύνων σύμβουλος της Check Capital Management, αναφερόμενος στη θέση της Google στον τομέα των τσιπ.

Ο Kurian, ο οποίος εντάχθηκε στη Google στα τέλη του 2018, βρίσκεται σε θέση ισχύος. Οι αναλυτές αναμένουν τα έσοδα του Google Cloud να σημειώσουν άνοδο περίπου 90% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μετά από αύξηση 82% το δεύτερο τρίμηνο, με τα TPU να συμβάλλουν στη δυναμική αυτή.

«Η Google ήταν εξαιρετική στο να κάνει τα δικά της, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να εξυπηρετήσει τους πελάτες», δήλωσε ο Uday Cheruvu, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Harding Loevner, η οποία κατέχει μετοχές της Alphabet. «Αυτή η νοοτροπία έχει αλλάξει.»

Η Google άνοιξε τις TPU σε εξωτερικά κέντρα δεδομένων κατά το δεύτερο τρίμηνο, πριν από την ανακοίνωση αυτής της εβδομάδας με την Oracle.

Οι εκτιμήσεις για τον τομέα των TPU παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, αλλά όλες υποδηλώνουν σημαντική ανάπτυξη. Η TD Cowen προβλέπει πωλήσεις TPU ύψους 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και 62,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2027. Η Wells Fargo αναμένει πωλήσεις περίπου 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τρίτο τρίμηνο και 99 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος.

Η οικονομική διευθύντρια Anat Ashkenazi δήλωσε κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα τον Ιούλιο ότι μόνο ένα μικρό μέρος των εσόδων από TPU που προέρχονται από υφιστάμενες συμφωνίες θα αναγνωριστεί φέτος, ενώ η «μεγάλη πλειοψηφία» θα καταγραφεί το 2027. Ανέφερε επίσης ότι η Google σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει περισσότερη εξωτερική χωρητικότητα το τρίτο τρίμηνο, ενώ η εταιρεία αναπτύσσει τη δική της υποδομή.

Με έσοδα 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων από υπηρεσίες cloud το δεύτερο τρίμηνο, η Google βρέθηκε πίσω από την Amazon Web Services (42 δισεκατομμύρια δολάρια) και το Microsoft Azure (29 δισεκατομμύρια δολάρια). Ωστόσο, η Google παρουσιάζει τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης.

«Είναι σχεδόν σαν όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο πιο γρήγορα επιταχύνουν την πορεία τους προς αυτήν», δήλωσε ο Ballard, η εταιρεία του οποίου κατείχε μετοχές της Alphabet αξίας περίπου 236 εκατομμυρίων δολαρίων στις 30 Ιουνίου.

«Βελτιστοποίηση ολόκληρου του stack»

Ενώ ο Kurian στοχεύει να διαθέσει περισσότερα TPU στην αγορά μέσω της συνεργασίας με εξωτερικούς εταίρους, πρέπει να εξισορροπήσει τα οφέλη της ανάπτυξης της πελατειακής βάσης με τις δικές της τεχνολογικές ανάγκες της εταιρείας του.

Σε μια διάσκεψη της Goldman Sachs τον Σεπτέμβριο, ο Kurian ανέφερε ότι οι διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης της Google αποσβένονται σε λιγότερο από δύο χρόνια, ενώ οι διακομιστές που λειτουργούν με δικά της τσιπ αποσβένονται σε περίπου το μισό αυτού του χρόνου.

«Αυτό συμβαίνει επειδή μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε ολόκληρο το stack», είπε ο Kurian.

Η εταιρεία έρευνας SemiAnalysis εκτιμά ότι το κόστος απόκτησης και λειτουργίας της τελευταίας TPU Ironwood της Google είναι περίπου 44% χαμηλότερο από αυτό ενός διακομιστή Nvidia GB200.

Υπάρχει επίσης η μείωση του περιθωρίου κέρδους που συνεπάγεται η πώληση εξωτερικών TPU. Η TD Cowen εκτιμά ένα λειτουργικό περιθώριο κέρδους 20% στις πωλήσεις TPU, σε σύγκριση με ένα συνολικό περιθώριο κέρδους στον τομέα του cloud περίπου 35% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο Cheruvu δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της Google στον τομέα του cloud θα μπορούσε να αυξηθεί πολύ πέρα από το μέσο επίπεδο του 35%.

Η Google αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο μεγαλύτερος πελάτης της Google στον τομέα των TPU είναι ένας από τους κορυφαίους ανταγωνιστές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic, της οποίας τα μοντέλα «Claude» ανταγωνίζονται το «Gemini», συμφώνησε τον περασμένο Οκτώβριο να χρησιμοποιήσει έως και 1 εκατομμύριο TPU, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Mizuho αναφέρει ότι η συμφωνία αυτή θα φέρει σε λειτουργία χωρητικότητα σχεδόν ενός γιγαβάτ φέτος και περιγράφει τη σχέση αυτή ως μια περίπτωση όπου η Google «εξοπλίζει τον πιο άμεσο ανταγωνιστή της στον τομέα των μοντέλων».

Η OpenAI σχεδιάζει επίσης να αγοράσει TPU από τη Google, όπως επιβεβαίωσε το CNBC, αφού το The Information δημοσίευσε πρώτα τις προθέσεις του δημιουργού του ChatGPT την Τρίτη.