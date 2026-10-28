ΗΠΑ: Άνοιξε η ψαλίδα του ελλείματος στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών τον Σεπτέμβριο

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Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ στον τομέα των αγαθών τον Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, οι εισαγωγές κατέγραψαν ιστορικό υψηλό λόγω της ισχυρής ζήτησης για κεφαλαιουχικά αγαθά που σχετίζονται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Αφενός, ορισμένοι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το εμπόριο αφαίρεσε έως και τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά το προηγούμενο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η προκαταρκτική εκτίμηση της αμερικανικής κυβέρνησης για το ΑΕΠ του τριμήνου, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί την Πέμπτη, προβλέπεται να δείξει ισχυρή ανάπτυξη χάρη στην επενδυτική έξαρση στην τεχνητή νοημοσύνη και την ανθεκτική καταναλωτική δαπάνη.

«Αν και το εμπόριο θα επιβαρύνει το τριμηνιαίο ΑΕΠ, αυτό αποτελεί ένδειξη ισχύος και όχι αδυναμίας για την αμερικανική οικονομία, καθώς σηματοδοτεί τη συνεχιζόμενη επιχειρηματική επενδυτική δραστηριότητα και τη δυναμική των καταναλωτικών δαπανών», δήλωσε ο Daniel Vielhaber, οικονομολόγος της Nationwide.

Το hardware για ΑΙ διεύρευνε το εμπορικό έλλειμα

Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών αυξήθηκε κατά 2,1% ή 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, αγγίζοντας τα 134,9 δισεκατομμύρια δολάρια τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, αναφέρει το Reuters.

Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,4% ή 8,1 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 344,1 δισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα, λαμβάνοντας ώθηση από το άλμα 7,5% στα κεφαλαιουχικά αγαθά. Οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών εκτοξεύθηκαν κατά 77,2% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο.

«Μεγάλο μέρος του hardware που χρειάζονται οι εταιρείες τεχνολογίας προέρχεται από το εξωτερικό, οδηγώντας σε μαζική διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος», δήλωσε ο Stephen Stanley, επικεφαλής οικονομολόγος για τις ΗΠΑ στη Santander US Capital Markets.

Αμείωτη η καταναλωτική δαπάνη

Πέρα από την επενδυτική φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, οι ισχυρή καταναλωτική δαπάνη, παρά το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, απορρόφησε επίσης μεγάλο όγκο εισαγωγών.

Οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι εισαγωγές λοιπών αγαθών σημείωσαν άνοδο 6,7%.

Αντίθετα, οι εισαγωγές βιομηχανικών εφοδίων, στα οποία περιλαμβάνονται ο χρυσός και το πετρέλαιο, υποχώρησαν κατά 6,0%. Σημειώνεται ότι ο χρυσός εξαιρείται από τον υπολογισμό του ΑΕΠ. Μείωση κατέγραψαν επίσης οι εισαγωγές τροφίμων και οχημάτων.

Στον αντίποδα, οι εξαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν κατά 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια ή 2,6%, στα 209,2 δισεκατομμύρια δολάρια, με τις αποστολές τροφίμων να πραγματοποιούν άλμα 12,8%. Οι εξαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,4%, ενώ εκείνες των καταναλωτικών προϊόντων σημείωσαν άνοδο 6,5%.

Πτώση ωστόσο κατέγραψαν οι εξαγωγές οχημάτων, όπως και εκείνες των βιομηχανικού εξοπλισμού.

Το «μαξιλάρι» των αποθεμάτων

Οι οικονομολόγοι της Pantheon Macroeconomics εκτίμησαν ότι η αρνητική επίδραση του εμπορίου στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ εκείνοι της Oxford Economics προσδιόρισαν την επιβάρυνση στις 3,25 ποσοστιαίες μονάδες.

Μάλιστα, το εξωτερικό εμπόριο δεν έχει συνεισφέρει θετικά στην ανάπτυξη του ΑΕΠ για τρία συνεχή τρίμηνα, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο, μέρος των εισαγωγών του Σεπτεμβρίου κατέληξε ως αδιάθετο απόθεμα σε χονδρεμπόρους και λιανεμπόρους, γεγονός που θα μπορούσε να μετριάσει το πλήγμα στο ΑΕΠ.

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε επίσης ότι τα αποθέματα χονδρικής αυξήθηκαν κατά 0,6% τον περασμένο μήνα. Τα αποθέματα των λιανεμπόρων σημείωσαν άνοδο 0,3%, με τα αποθέματα των εμπόρων οχημάτων και εξαρτημάτων να ενισχύονται κατά 0,2%.

Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων και των ανταλλακτικών, τα αποθέματα λιανικής αυξήθηκαν κατά 0,4%, μετά από μια οριακή άνοδο 0,1% τον Αύγουστο. Αυτό το μέγεθος προσμετράται απευθείας στον υπολογισμό του ΑΕΠ.

«Μια ανάπτυξη της τάξης του 1% φαίνεται πλέον πιο πιθανή, αν και οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ο κύριος δείκτης του ΑΕΠ το περασμένο τρίμηνο είναι ακόμη πιο δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια από ό,τι συνήθως», δήλωσε ο Oliver Allen, ανώτερος οικονομολόγος για τις ΗΠΑ στην Pantheon Macroeconomics.