Βραζιλία: Στις ΗΠΑ ο Φλάβιο Μπολσονάρου μετά την ήττα στις εκλογές

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Στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε ο Φλάβιο Μπολσονάρου, υποψήφιος της δεξιάς που ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές, εγκαταλείποντας τη Βραζιλία ενώ βρίσκεται υπό διερεύνηση για υποθέσεις διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times.

Ο πολιτικός, γιος του φυλακισμένου πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου, έφτασε στη Φλόριντα το βράδυ της Τρίτης και συναντήθηκε με τον αδελφό του, Εντουάρντο Μπολσονάρου, ο οποίος ζει ήδη στις ΗΠΑ σε καθεστώς αυτοεξορίας. Η αναχώρησή του αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και της Ουάσιγκτον.

Δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας είχε επιβάλει στον Φλάβιο Μπολσονάρου απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, στο πλαίσιο των εν εξελίξει ποινικών ερευνών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την παράδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων του, η ομοσπονδιακή αστυνομία ακύρωσε τα διαβατήριά του. Παράλληλα, συνεργάτες του δήλωναν ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, καθώς εντείνονταν τα ερωτήματα για το πού βρισκόταν.

Σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης της Αργεντινής, ο Μπολσονάρου εισήλθε την Τρίτη στη βορειοανατολική Αργεντινή και επιβιβάστηκε σε ιδιωτική πτήση με προορισμό τον Ισημερινό. Αργότερα έφτασε στις ΗΠΑ. Συνεργάτης του ανέφερε ότι η σύζυγός του και οι δύο κόρες του είχαν επίσης εγκαταλείψει τη Βραζιλία.

Οι έρευνες στη Βραζιλία και η στάση της Ουάσιγκτον

Οι νομικές περιπέτειες του Φλάβιο Μπολσονάρου συνδέονται με δύο ξεχωριστές αστυνομικές έρευνες. Η πρώτη αφορά φερόμενες σχέσεις του με πρόσωπο που θεωρείται ύποπτο ως εγκέφαλος κατάρρευσης τράπεζας, σε υπόθεση που φέρεται να αφορά ποσά ύψους 10 δισ. δολαρίων. Η δεύτερη αφορά υποψίες για ξέπλυμα χρήματος στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται ο ίδιος και φίλος του. Ο Μπολσονάρου αρνείται κάθε παράνομη ενέργεια.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δεν είχε ακόμη αναγνωρίσει επίσημα τη νίκη του Λούλα, δήλωσε ότι θα χορηγήσει βίζα στον Βραζιλιάνο πολιτικό. Ο πατέρας του είχε διατηρήσει στενές σχέσεις με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ είχε αναπαράγει αμφισβητήσεις για την εκλογική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν ενδείξεις νοθείας.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο από τον εν ενεργεία πρόεδρο Λούλα, ο οποίος επικράτησε με 51,8% έναντι 48,2%. Η ψηφοφορία είχε προκαλέσει αντιπαράθεση, καθώς δικαστική απόφαση παρέτεινε τη διάρκειά της κατά δύο ώρες, έπειτα από αίτημα του Εργατικού Κόμματος του Λούλα και καταγγελίες για προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες. Η πλευρά Μπολσονάρου επέκρινε την απόφαση, παρότι και το δικό του κόμμα είχε ζητήσει παράταση σε περιοχές που επηρεάστηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις.

Πολιτική σύγκρουση και οικογενειακή διαδοχή

Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρου υποστηρίζουν ότι οι δικαστικές διώξεις έχουν πολιτικά κίνητρα. Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος διέταξε την παράδοση του διαβατηρίου, αποτελεί κεντρικό στόχο της κριτικής της βραζιλιάνικης δεξιάς. Ο Ζαΐρ Μπολσονάρου εκτίει ποινή 27 ετών για συνωμοσία με στόχο την ανατροπή της εξουσίας μετά την ήττα του από τον Λούλα το 2022, αν και βρίσκεται προσωρινά στο σπίτι του για λόγους υγείας. Ο Εντουάρντο Μπολσονάρου καταδικάστηκε φέτος για απόπειρα παρέμβασης στη δίκη του πατέρα του και ζει στο Τέξας.

Ο Λούλα χαρακτήρισε «ντροπιαστική» την αναχώρηση του πολιτικού, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια Μπολσονάρου αντιμετωπίζει τη Βραζιλία σαν δεύτερη κατοικία. Η υπόθεση αναμένεται να διατηρήσει την πολιτική αντιπαράθεση στο προσκήνιο, εντείνοντας παράλληλα την αβεβαιότητα στις σχέσεις Βραζιλίας και ΗΠΑ.