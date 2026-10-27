ΗΠΑ-Ρωσία: Σε συζητήσεις για επιστροφή των αμερικανών στη ρωσική αγορά πετρελαίου

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Στην ανανέωση των επιχειρηματικών δεσμών ΗΠΑ-Ρωσίας, επενδύει η Ουάσιγκτον καθώς συζητά ρωσικές συμφωνίες για αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία.

Εκπρόσωποι των δυο κρατών συζητούν την πιθανή επιστροφή αμερικανικών εταιρειών στη ρωσική αγορά πετρελαίου, στο πλαίσιο ευρύτερων συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο έχουν προτείνει ότι, μετά το τέλος του πολέμου, θα μπορούσε να ξαναρχίσει μια κοινοπραξία μεταξύ μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών των ΗΠΑ και της Ρωσίας στα ανοικτά των ακτών του Σαχαλίν, ενός νησιού στην Άπω Ανατολή – βόρεια της Ιαπωνίας- σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο αγωγός «Druzhba»

Ακόμα, συζητείται η συμμετοχή των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών σε ένα σχέδιο για την επανέναρξη των πωλήσεων ρωσικού πετρελαίου προς την Ευρώπη μέσω του αγωγού «Druzhba», του μόνου αγωγού που τροφοδοτούσε μεχρι πρότινος ευρωπαικές χώρες (Ουγγαρία-Σλοβακια) με ρωσικό πετρέλαιο.

Οι πιθανές συμφωνίες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας των ΗΠΑ να τερματίσουν την πλήρους κλίμακας εισβολή του Πούτιν, η οποία βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο της, προσφέροντας κίνητρα για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι οι συνεργασίες αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν έως ότου τελειώσει ο πόλεμος.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησε πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Αγία Πετρούπολη στις αρχές Σεπτεμβρίου, ανέφεραν οι πηγές. Κατά τη διάρκεια μιας μεταγενέστερης επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα, ο Γουίτκοφ έγραψε «Επιχειρηματικές Συμφωνίες» στο σημειωματάριό του, μεταξύ άλλων σημειώσεων, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η ομάδα Τύπου του Κρεμλίνου.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στους Financial Times: «Οι εκπρόσωποι του Προέδρου Τραμπ έχουν συζητήσει οικονομικές προτάσεις και με τις δύο πλευρές του πολέμου — συμπεριλαμβανομένου ενός μεταπολεμικού οικονομικού πλαισίου για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και επενδυτικών ευκαιριών για την Ουκρανία, καθώς και πιθανών ευκαιριών για μεταπολεμική οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία.»

«Οι οικονομικές συμφωνίες θα ενταχθούν και θα υπόκεινται σε ένα συνολικό πλαίσιο ειρήνης που θα θέσει τέλος στις σφαγές σε αυτόν τον βάναυσο πόλεμο· τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Στην πρόσφατη συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τους απεσταλμένους του προέδρου Τραμπ, υπήρχε και οικονομική ατζέντα όπως είπε ο εξ απορρήτων του Βλαντιμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ. Σύμφωνα με το Reuters, o ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για επενδύσεις, ήταν επίσης παρών στις συνομιλίες με τον Γουίτκοφ και το Κρεμλίνο δήλωσε ότι συζητήθηκαν σημαντικά κοινά οικονομικά έργα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που βρίσκονται κοντά στην υλοποίησή τους.

New York Times: Αρση κυρώσεων

Ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ειναι η εξέλιξη που μετέφερε αργά η αμερικανική εφημεριδα New York Times που κάνει λόγο για μια «νέα παραχώρηση» της κυβέρνησης Τραμπ προς τη Ρωσία: την άρση των κυρώσεων κατά του κύριου κρατικού επενδυτικού ταμείου της χώρας, το οποίο οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούσαν εδώ και καιρό ως ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία διεθνούς επιρροής του Κρεμλίνου.

Η περίπτωση της ExxonMobil

Η Μόσχα θεώρησε τις επιχειρηματικές συμφωνίες ως κίνητρα για τον Τραμπ να ομαλοποιήσει τις σχέσεις με τη Ρωσία πριν από το τέλος του πολέμου, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Το Κρεμλίνο δεν έκρυψε ιδιαίτερα την προθυμία του να επαναλάβει την οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ, ακόμη και ενώ συνεχίζει να διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία. Πολλές από τις συμφωνίες που συζητούνται αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες λόγω της αδιαλλαξίας του Πούτιν όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου και της επιφυλακτικότητας των αμερικανικών εταιρειών ως προς την επανένταξή τους στη ρωσική αγορά.

Η ExxonMobil, η μόνη αμερικανική εταιρεία που συμμετέχει στο τεράστιο έργο «Σαχαλίν-1», δήλωσε πέρυσι ότι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σχετικά με αποζημίωση για την κατάσχεση του μεριδίου της ύψους 30%, αλλά δεν είχε σχέδια να επαναλάβει τις δραστηριότητές της στη χώρα.

Η εταιρεία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν την επαναφορά της πρόσβασης των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών στον ρωσικό εναέριο χώρο για διέλευση και υπερίπταση, κάτι που θα μείωνε σημαντικά το κόστος καυσίμων.