Τραμπ: Aστειεύεται ότι 5.000 δολάρια αγοράζουν«ένα χάμπουργκερ και ίσως ένα γλυκάκι» στο Μαρ-α-Λάγκο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ξέφυγε πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Αστειεύτηκε λέγοντας ότι οι πληρωμές των 5.000 δολαρίων, τις οποίες έχει υποσχεθεί στους ενήλικες Αμερικανούς, θα αρκούσαν μόλις για «ένα χάμπουργκερ και ίσως ένα μικρό γλυκό» στο κλαμπ του, το Mar-a-Lago στη Φλόριντα. Η δήλωση αυτή έγινε μία εβδομάδα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες κυριαρχεί η ανησυχία των ψηφοφόρων για το κόστος διαβίωσης, αναφέρει το CNBC.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί το ποσό των 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα κερδίσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, διευκρινίζοντας ότι τα χρήματα πρέπει να δαπανηθούν εντός των ΗΠΑ.

«Πηγαίνετε στη Φλόριντα, επισκεφθείτε κάποιον από τους υπέροχους χώρους μας. Μπορείτε ακόμα και να έρθετε στο Mar-a-Lago», δήλωσε ο Τραμπ σε συγκέντρωση στο Τέξας την Τρίτη. «Το πρόβλημα είναι ότι, με 5.000 δολάρια, το μόνο που θα μπορέσετε να αγοράσετε είναι ένα χάμπουργκερ και ίσως ένα μικρό γλυκό».

Και πρόσθεσε, αστειευόμενος: «Δεν είμαι καν σίγουρος αν θα μπορούσατε να αγοράσετε έστω κι αυτό. Όχι, μην πάτε εκεί. Δεν είναι το κατάλληλο μέρος αν προσέχετε τις τιμές».

Το κόστος διαβίωσης αποτελεί το κυρίαρχο ζήτημα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Σε δημοσκόπηση των AP-NORC που διεξήχθη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το 84% των ενήλικων Αμερικανών ανέφερε το θέμα αυτό ως ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για την ψήφο του, ενώ το 79% εξέφρασε δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς του Τραμπ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, σε γενικές γραμμές, ότι οι Δημοκρατικοί προηγούνται στη λαϊκή ψήφο για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ παραμένουν ανταγωνιστικοί σε μια σειρά αναμετρήσεων για τη Γερουσία σε πολιτείες που παραδοσιακά κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικάνους — αναμετρήσεις που θα κρίνουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το άνω σώμα του Κογκρέσου.

Μετά τα ειρωνικά σχόλια, ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Ομπάμα

Ορισμένοι οικονομολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι μια εφάπαξ άμεση καταβολή χρημάτων ελάχιστα θα βοηθούσε στην ανακούφιση από τις πιέσεις του κόστους διαβίωσης, ενώ θα μπορούσε ακόμη και να επιδεινώσει τον πληθωρισμό, σε μια περίοδο που πολλοί Αμερικανοί βρίσκονται ήδη υπό οικονομική πίεση. Οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως τα καύσιμα και τα είδη παντοπωλείου, αποτελούν ιδιαίτερα επώδυνο ζήτημα για τα περισσότερα αμερικανικά νοικοκυριά.

Η καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη θα κόστιζε περίπου 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια και θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ έχει διατυπώσει παρόμοιες υποσχέσεις για παροχή χρηματικών ποσών στους Αμερικανούς, οι οποίες ωστόσο δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Λιγότερο από δύο μήνες πριν από τις εκλογές του 2020, ο Τραμπ υποσχέθηκε σε 33 εκατομμύρια δικαιούχους του προγράμματος Medicare κάρτες αξίας 200 δολαρίων για την αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων, οι οποίες θα δίνονταν «τις επόμενες εβδομάδες» — ωστόσο, οι κάρτες αυτές δεν στάλθηκαν ποτέ.

Η ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τον πρόεδρο αποτέλεσε επίσης αντικείμενο κριτικής κατά την προεκλογική περίοδο. Μιλώντας σε συγκέντρωση στο Οχάιο την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα σχολίασε ότι, εξαιτίας του Τραμπ, ο Λευκός Οίκος «μοιάζει σαν να άνοιξε ο Σαντάμ Χουσεΐν ένα Cheesecake Factory», προσθέτοντας: «υπάρχει χρυσός παντού». H αναφορά Ομπάμα αντανακλά την κιτς εμφάνιση της αλυσίδας Cheesecake Factory και το γούστο του δικτάτορα Σαντάμ Χουσεΐν.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον επανασχεδιασμό του Λευκού Οίκου και κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι δεν φρόντισε για τις απαραίτητες επισκευές. «Άνθρωποι σαν τον Ομπάμα δεν το βλέπουν. Δεν βλέπουν τη βρωμιά. Δεν βλέπουν την ακαθαρσία. Δεν βλέπουν τα σπασμένα διακοσμητικά σε ένα κτίριο… Και το να λες ότι μοιάζει με Cheesecake Factory, αυτό απλώς αποδεικνύει γιατί ήσουν ένας άθλιος πρόεδρος».