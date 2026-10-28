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Τραμπ: «Πολύ σύντομα» η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι – «Πρόοδος» προς την ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μιλάει για πρόοδο προς την ειρήνη και ο Ζελένσκι για ισχυρό μέτωπο

World 28.10.2026, 09:30
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Τραμπ: «Πολύ σύντομα» η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι – «Πρόοδος» προς την ειρήνη στην Ουκρανία
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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«Πολύ σύντομα» θα διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι σημειώνεται πρόοδος στις προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας.

«Θα διευθετηθεί μια συνάντηση πολύ σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος σε μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι.

«Σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο στο ζήτημα Ρωσίας-Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται ενόψει προγραμματισμένων τριμερών διαπραγματεύσεων τον Νοέμβριο, στις οποίες θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, σημειώνει το Bloomberg.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε την ημερομηνία ή τον τόπο της προτεινόμενης συνάντησης, ενώ ούτε το Κίεβο ούτε η Μόσχα έχουν επιβεβαιώσει δημόσια ότι οι δύο ηγέτες έχουν συμφωνήσει να συναντηθούν.

Η ανακοίνωση έγινε μόλις έξι ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις 3 Νοεμβρίου, οι οποίες θα καθορίσουν ποιος θα ελέγχει το Κογκρέσο.

Ο Τραμπ μιλάει για ειρήνη, ο Ζελένσκι μιλάει για ανεπιθέσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η θέση της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης είναι η ισχυρότερη που έχει βρεθεί εδώ και καιρό, καθώς οι δυνάμεις του ανακατέλαβαν εδάφη μέσω μιας σειράς επιθέσεων, αναφέρει ο Independent.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε λεπτομέρειες για την –μέχρι πρότινος μυστική– «Επιχείρηση Βέλες» (ο αντίστοιχος Άδης στην ουκρανική μυθολογία), κατά την οποία ουκρανικά στρατεύματα χρησιμοποίησαν υπόγειους αγωγούς φυσικού αερίου για να υπερφαλαγγίσουν ρωσικές θέσεις κοντά στο Κουπιάνσκ, στα βορειοανατολικά.

Αναφέρθηκε επίσης σε μια αεροπορική επιχείρηση στην ανατολική Ουκρανία και στην «Επιχείρηση Βιβάλντι» πιο βόρεια, οι οποίες είχαν ως στόχο να αποτρέψουν τη ρωσική προέλαση σε καίριες περιοχές.

Οι δηλώσεις του έγιναν την ώρα που ο πρόεδρος της Φινλανδίας και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας πραγματοποίησαν μια σπάνια απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε συνομίλησαν με τον Πούτιν για περίπου 90 λεπτά την Τρίτη, προτού έχουν ξεχωριστή επικοινωνία με τον Ζελένσκι.

Αν και το Κίεβο αναφέρει ότι συμμετείχε στον σχεδιασμό της τηλεφωνικής επικοινωνίας, η κίνηση αυτή προκάλεσε επικρίσεις από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, πολλοί εκ των οποίων αντιτίθενται στην απευθείας επαφή με τον Ρώσο ηγέτη.

Το Κρεμλίνο δεν έδειξε καμία ένδειξη υπαναχώρησης από τη στάση του κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε βιώσιμη ειρήνη πρέπει να λάβει υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας.

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