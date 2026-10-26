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Τραμπ προς Ιράν: «Ώρα για συμφωνία ή για οριστικό τέλος» – Συναγερμός στη Μέση Ανατολή

O Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ το Κατάρ επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανό τον δίαυλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη

Κόσμος 26.10.2026, 14:57
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Τραμπ προς Ιράν: «Ώρα για συμφωνία ή για οριστικό τέλος» – Συναγερμός στη Μέση Ανατολή
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση για το Ιράν δήλωσε ότι βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη είτε μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης.

Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, σε συνέντευξή του στο Fox News, εντείνουν την αβεβαιότητα για την πορεία της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ενεργειακή τροφοδοσία.

«Να δώσω ένα τέλος —κάτι που θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει— ή να συνάψω συμφωνία; Έφτασε η ώρα της απόφασης», ανέφερε ο Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει ποια επιλογή προκρίνει.

Την ίδια ώρα, μεσολαβητές από το Κατάρ μετέβησαν την Κυριακή στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το Reuters. Η Ντόχα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες διατήρησης της επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και ιρανικής ηγεσίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές πρωτοβουλίες συνυπάρχουν με τη στρατιωτική απειλή, αναφέρει το CNBC.

Τα τελευταία επιβεβαιωμένα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, σύμφωνα με το παρεχόμενο δημοσίευμα, σημειώθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι νέες επιθέσεις δεν θα πραγματοποιούνταν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, προειδοποιεί ότι προετοιμάζει στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

Ιράν

Στο στόχαστρο υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ειδικά στο «Pickaxe Mountain», μια βαθιά υπόγεια εγκατάσταση που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και θα μπορούσε, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, να αποτελέσει πιθανό στόχο. Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν τι συμβαίνει στην εγκατάσταση, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τον ισχυρισμό ότι τρεις άλλες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί.

Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν ότι, παρά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι μια νέα επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη αντιπαράθεση.

ΗΠΑ

Τα Στενά του Ορμούζ και η ενεργειακή αβεβαιότητα

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τη συγκεκριμένη διαδρομή και ότι οι ροές αργού πετρελαίου έχουν επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα. Ωστόσο, οι συνολικές εμπορικές διελεύσεις εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντικούς περιορισμούς, ενώ οι τιμές της ενέργειας παραμένουν αυξημένες λόγω των διαταραχών και της στενότητας στη διεθνή διυλιστική ικανότητα.

Η ένταση έχει ήδη επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Σιγκαπούρης βυθίστηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα, αφού χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα και τυλίχθηκε στις φλόγες. Παράλληλα, ο διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Αλί Οζμαΐ, απείλησε ότι η Τεχεράνη περιμένει την ευκαιρία να βυθίσει αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Μπέσεντ

Διπλωματική κινητικότητα από περιφερειακές δυνάμεις

Μέσα σε αυτό το κλίμα, αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν συναντώνται στην Τεχεράνη με την ιρανική ηγεσία. Οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον Αύγουστο τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας, η οποία προβλέπει στενότερη αμυντική συνεργασία και αντιμετωπίζει μια ένοπλη επίθεση κατά ενός μέλους ως επίθεση κατά όλων.

Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά τις επιθέσεις των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, σε στόχους στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων το αεροδρόμιο του Ριάντ και διοικητικό κτίριο της Saudi Aramco. Το Ριάντ ανέβαλε επίσης για το 2027 το επενδυτικό συνέδριο Future Investment Initiative, επικαλούμενο ανησυχίες για την ασφάλεια.

Οι διπλωματικές κινήσεις δείχνουν ότι οι περιφερειακές δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν τον κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης. Ωστόσο, όσο η Ουάσιγκτον διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων και η Τεχεράνη προετοιμάζει αντίποινα, η προοπτική αποκλιμάκωσης παραμένει αβέβαιη.

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