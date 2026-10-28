Φυσικό αέριο: Πάνω από 100 ευρώ στην Ευρώπη – Φοβίζει η πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν

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Οι ευρωπαϊκές τιμές στο φυσικό αέριο ξεπέρασαν τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά σε σχεδόν τέσσερα χρόνια, καθώς οι αγορές προετοιμάζονται για νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και για πιθανή έξαρση του κρύου στην Ευρώπη.

Οι αγορές προετοιμάζονται για νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και για πιθανή έξαρση του κρύου στην Ευρώπη

Το ολλανδικό φυσικό αέριο με παράδοση τον Νοέμβριο σημείωσε άνοδο 2,9% στα 100,30 ευρώ ανά MWh την Τετάρτη, επίπεδο που είχε σημειωθεί για τελευταία φορά τον Δεκέμβριο του 2022, κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιτεθούν στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω περιορισμό των αποστολών LNG από τη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει από αρκετές αραβικές χώρες του Κόλπου να είναι προετοιμασμένες για μια σύντομη, έντονη στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης εβδομάδας, όπως ανέφερε η εφημερίδα «Wall Street Journal» την Τετάρτη.

Προβλέψεις για κρύο χειμώνα με… άδειες αποθήκες

Οι traders αξιολογούν επίσης τις επιπτώσεις ενός ευρέος φάσματος μετεωρολογικών προβλέψεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για έναν πολύ πιο κρύο χειμώνα από το συνηθισμένο, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου, καθώς οι άνθρωποι θα καταναλώνουν περισσότερο για τη θέρμανση των σπιτιών τους.

Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης στην αρχή της περιόδου αιχμής της ζήτησης στην Ευρώπη, σε μια εποχή που οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι πιο άδειες από το συνηθισμένο.

Οι εξαγωγές LNG από το Κατάρ, έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές παγκοσμίως, αναμένεται να είναι χαμηλότερες τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με σημείωμα της εταιρείας συμβούλων Energy Aspects.

Οι τιμές αναφοράς του φυσικού αερίου έχουν σημειώσει άνοδο 38% αυτό το μήνα, ενώ αυξάνονται και οι τιμές για παραδόσεις μετά τον Νοέμβριο. Η τιμή του φυσικού αερίου που θα παραδοθεί τον Δεκέμβριο υποδηλώνει ότι οι traders εκτιμούν ότι υπάρχει 73% πιθανότητα να σημειωθεί έλλειψη προμηθειών LNG από τη Μέση Ανατολή αυτόν τον χειμώνα, από 51% την περασμένη εβδομάδα.

Παράλληλα, οι traders αξιολογούν τις πιθανότητες οι θερμοκρασίες να είναι χαμηλότερες από το συνηθισμένο στην Ευρώπη αυτόν τον χειμώνα.

Εάν στις αρχές Νοεμβρίου συμβεί ένα φαινόμενο «ξαφνικής θέρμανσης της στρατόσφαιρας» — ένα σημαντικό μετεωρολογικό φαινόμενο που συνεπάγεται ταχεία άνοδο των θερμοκρασιών στα υψηλά υψόμετρα της πολικής στρατόσφαιρας —, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε εισροή κρύου αέρα από την Αρκτική στη Βόρεια Ευρώπη, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι.