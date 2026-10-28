Ισραήλ: Νέα δεδομένα μετά τη θεαματική άνοδο των αραβικών κομμάτων – Τα μετεκλογικά σενάρια

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Καθώς τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ συνεχίζουν να ανακοινώνονται σταδιακά, όλα δείχνουν, πως οι ψηφοφόροι έστειλαν μήνυμα που δυσκολεύει τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης καθώς ούτε το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου ούτε η αντιπολίτευση του Γκάντι Άιζενκοτ φαίνεται να εξασφαλίζουν την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Τα αραβικά κόμματα εξασφαλίζουν 19 έδρες

Με το 85,6% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί έως τις 14:30 μ.μ, τα μερικά αποτελέσματα που δημοσίευσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ, αποδίδουν 53 έδρες στο μπλοκ υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Νετανιάχου και 48 έδρες στο μπλοκ υπό την ηγεσία του Άιζενκοτ του κόμματος «Γιάσαρ».

Τα αραβικά κόμματα εξασφαλίζουν 19 έδρες. Συγκεκριμένα, η κατά βάση αραβική «Κοινή Λίστα», ο εκλογικός συνασπισμός στον οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων το ΚΚ Ισραήλ και το ΧΑΝΤΑΣ, συγκεντρώνει 12 έδρες ενώ το αραβικό κόμμα Ra’am, το οποίο στο παρελθόν έχει συμπράξει σε στήριξη κυβέρνησης ισραηλινών κομμάτων που αντιτίθενται στον Νετανιάχου, συγκεντρώνει 7 έδρες.

Νέα δεδομένα από την θεαματική ενίσχυση των αραβικών κομμάτων

Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυσή της αραβοϊσραηλινής αντιπολίτευσης την καθιστά ικανή να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Η μεγαλύτερη αλλαγή μεταξύ της νέας Κνεσέτ και της παλαιάς θα είναι η δραματικά αυξημένη εκπροσώπηση των αραβικών κομμάτων, που πλέον δεν θα παραγκωνιστούν και δεν θα αγνοηθούν τόσο εύκολα.

Τα σημαντικά κέρδη που σημείωσαν τα κόμματα αυτά αποτελούν μια επείγουσα και θεμελιώδη πρόκληση για την κύρια αντιπολίτευση της χώρας: είτε να συνεργαστούν με τους Άραβες Ισραηλινούς είτε να δώσουν στον Νετανιάχου έναν οδικό χάρτη για την πολιτική επιβίωσή του, αναφέρει ο Guardian.

Ο Άιζενκοτ θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει πλειοψηφία στην Κνεσέτ μέσω διαπραγματεύσεων. Για να το πετύχει αυτό, ωστόσο, ο ίδιος και οι εταίροι του στο μπλοκ που ηγείται, θα ήταν υποχρεωμένοι να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις παλαιστινιακές ομάδες, την Κοινή Λίστα και το Ra’am.

Πιθανότατα θα είναι πιο εύκολο να συνομιλήσουν με το Ra’am και τον ηγέτη του, Μανσούρ Αμπάς. Ο Αμπάς έχει ήδη συμμετάσχει σε μια δεξιά κυβέρνηση του Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος είναι πλέον μικρότερος εταίρος στο μπλοκ του Άιζενκοτ. Ο Αμπάς έχει δείξει προθυμία να κάνει πολιτικούς συμβιβασμούς και δήλωσε κατηγορηματικά την Τρίτη ότι προτεραιότητά του είναι να «ανατρέψει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Σμότριτς και τον Μπεν Γκβίρ σε αυτές τις εκλογές».

Την ίδια ώρα, και ο επικεφαλής της Κοινής Λίστας απηύθυνε σήμερα κάλεσμα υπέρ της σύναψης μιας «πραγματικής εβραϊκο-αραβικής συνεργασίας», με στόχο την απομάκρυνση του Μπενιαμίν Νετανιάχου από την εξουσία.

«Οποιοσδήποτε επιθυμεί να προτείνει μια πραγματική και αυθεντική εναλλακτική στην κυβέρνηση Νετανιάχου, που έχει τα χέρια της βαμμένα με αίμα, θα πρέπει να απευθυνθεί σε εμάς και να ανοίξει τον δρόμο για την αλλαγή», δήλωσε σε ισραηλινά MME ο Γιούσεφ Τζαμπαρίν, ηγετικό στέλεχος της Ενοποιημένης Λίστας, η οποία συγκεντρώνει τρία κόμματα με κατά κύριο λόγο αραβική εκλογική βάση.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών λέει ότι η αντιπολίτευση πρέπει να συνεργαστεί με τα αραβικά κόμματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιαΐρ Γκολάν επικεφαλής των Δημοκρατών που συμμετέχουν στον αντι -Νετανιάχου συνασπισμό του Άιζενκοτ, κάλεσε την αντιπολίτευση του Ισραήλ, να συμμαχήσει με τα αραβικά κόμματα για να σχηματιστεί κυβέρνηση και να απομακρυνθεί από την εξουσία ο πρωθυπουργός.

«Δεν πρέπει πλέον να δεχόμαστε τον ρατσιστικό διαχωρισμό του Νετανιάχου ανάμεσα στις εβραϊκές ψήφους και τις αραβικές ψήφους», είπε. «Έχουμε μια ευθύνη. Και έχουμε την ευκαιρία να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση αλλαγής, σε συνεργασία με τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν και ο Ναφτάλι Μπένετ, επικεφαλής των αντιπολιτευόμενων κομμάτων Yisrael Beytenu και B’Yachad, που επίσης συμμετέχουν στον συνασπισμό του Άιζενκοτ, έχουν ήδη δηλώσει ότι αντιτίθενται σε μια τέτοια κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σε αυτό το ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τι άλλα μετεκλογικά σενάρια υπάρχουν

Σε περίπτωση που ο Άιζενκοτ, δεν προχωρήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας με την υποστήριξη των αραβικών κομμάτων οι δύο επιλογές που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας ή η διεξαγωγή νέων εκλογών, υποστηρίζει η Haaretz.

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας: Η διέξοδος του Νετανιάχου για να παραμείνει στην εξουσία

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τους «πιστούς εταίρους» του και δήλωσε ότι «η σιωνιστική πλειοψηφία πρέπει να ενωθεί».

Πολιτικοί παράγοντες ερμήνευσαν τις δηλώσεις του ως μήνυμα προς τους εταίρους του στον συνασπισμό του — τους ακροδεξιούς ηγέτες Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, καθώς και τα υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα — ότι προτίθεται να διατηρήσει τη συμμαχία μαζί τους.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου αναμένεται να αντιμετωπίσει σημαντικές πιέσεις, τόσο από πολιτικούς παράγοντες στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, όσο και — κυρίως — από διεθνείς παράγοντες που ανησυχούν έντονα για τον σχηματισμό μιας δεξιάς κυβέρνησης και θα ήθελαν να δουν το μπλοκ του Άιζενκοτ να συμμετέχει στην επόμενη κυβέρνηση.

Πολιτικές πηγές εκτιμούν ότι ενδέχεται να παρέμβει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ασκώντας πιέσεις υπέρ μιας τέτοιας κυβέρνησης.

Οι ηγέτες του μπλοκ του Άιζενκοτ έχουν πολλούς λόγους να τηρήσουν τη δέσμευσή τους και να απορρίψουν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ο κυριότερος είναι ότι μια τέτοια κυβέρνηση θα εξαρτιόταν από την καλή θέληση του Νετανιάχου.

Στο εσωτερικό του μπλοκ του Άιζενκοτ υπάρχουν ανησυχίες ότι, ακόμη κι αν ένα από τα κόμματα συμφωνήσει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ο Νετανιάχου θα μπορούσε να την ανατρέψει ανά πάσα στιγμή.

Σε αυτή την περίπτωση, το κόμμα δεν θα εξασφάλιζε ούτε τη σειρά του στην πρωθυπουργία, όπως θα προβλεπόταν από μια συμφωνία εναλλαγής στην ηγεσία της κυβέρνησης, ούτε θα διατηρούσε την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων του.

Νέες εκλογές: Το στοίχημα στη μειωμένη συμμετοχή των ψηφοφόρων

Ως εκ τούτου, η κυρίαρχη εκτίμηση μεταξύ πολιτικών παραγόντων είναι ότι η διεξαγωγή νέων εκλογών αποτελεί ένα σαφώς υπαρκτό ενδεχόμενο, παρά την εξαιρετικά υψηλή συμμετοχή στις εκλογές που μόλις πραγματοποιήθηκαν.

Ο Νετανιάχου θα μπορούσε να επιδιώξει μια τέτοια εξέλιξη, θεωρώντας ότι η υψηλή συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων δεν θα επαναληφθεί στις επόμενες εκλογές και ότι οι Ισραηλινοί που επέστρεψαν από το εξωτερικό για να ψηφίσουν δεν θα το κάνουν ξανά.

Προς το παρόν, ο Νετανιάχου θα επικεντρωθεί στη διασφάλιση του ελέγχου της Κνεσέτ και στην παραμονή του στο πρωθυπουργικό γραφείο ως επικεφαλής υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Εάν το μπλοκ του Άιζενκοτ αποφασίσει να επιδιώξει νέες εκλογές, ενδέχεται να επιχειρήσει να αντικαταστήσει τον Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Κνεσέτ προτού προχωρήσει άμεσα στη διάλυση του κοινοβουλίου.

Μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε τη συνεργασία των αραβικών κομμάτων — κάτι που ο Νετανιάχου αναμφίβολα θα προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί πολιτικά.

Πηγή in.gr