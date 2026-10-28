Carrefour: Στα 40 καταστήματα το δίκτυο – Τον Ιανουάριο το τριετές πλάνο της AVE

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Με το franchise να αναπληρώνει τα 14 εταιρικά καταστήματα που παραχωρήθηκαν και το δίκτυο Carrefour να αριθμεί 40 σημεία, η AVE του Νίκου Βαρδινογιάννη ετοιμάζει τον σχεδιασμό της επόμενης τριετίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσίασή του αναμένεται στις αρχές Ιανουαρίου και θα αφορά τον όμιλο, περιλαμβάνοντας τη Retail & More, τη Yalco και τη Pharma PLUS.

Για τη Retail & More, που αναπτύσσει την Carrefour στην Ελλάδα στο επίκεντρο μπαίνουν οι συνεργάτες. Η αλλαγή κατεύθυνσης ήρθε μετά την αποτυχημένη προσπάθεια να καταλήξει σε συμφωνία με τον όμιλο Bazaar, με τη διοίκηση να αναζητεί ανάπτυξη που θα περιορίζει την επιβάρυνση του ισολογισμού.

Το βάρος για την Carrefour στο franchise

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα καταστήματα franchise κινούνται θετικά. Η AVE εξακολουθεί να διατηρεί το master franchise της γαλλικής αλυσίδας στην Ελλάδα, με τη διάρκειά που εκτείνεται στα 6+10 έτη. Η διοίκηση της εταιρείας είχε υπογραμμίσει το προηγούμενο διάστημα ότι επιδίωξη είναι η προσέλκυση μικρών σούπερ μάρκετ κάτω από την ομπρέλα της Carrefour ενώ δήλωσε ανοιχτή σε εξαγορές περιφερειακών αλυσίδων, εφόσον παρουσιαστούν ελκυστικές ευκαιρίες.

Η εικόνα της αγοράς δεν χαρακτηρίζεται καλή και η αύξηση πωλήσεων χρειάζεται να διεκδικηθεί σε δυσκολότερες συνθήκες

Η λογική της νέας στρατηγικής έχει περιγραφεί από τη διοίκηση: στόχος είναι η διατήρηση των δραστηριοτήτων που μπορούν να μεγαλώσουν χωρίς πρόσθετα βάρη, περιορισμός εκείνων που δημιουργούν ζημιές και διοχέτευση των κεφαλαίων σε αγορές με καλύτερες προοπτικές απόδοσης. Ήδη μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 εγκαινιάστηκαν έξι νέα καταστήματα franchise σε Κυπαρισσία, Κέρκυρα, Χίο, Χανιά, Πρέβεζα και Σαντορίνη, πάντα στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκταση που έχει υιοθετήσει η εταιρεία.

Το σχέδιο της τριετίας και η κερδοφορία

Το περιβάλλον, πάντως, παραμένει απαιτητικό. Η εικόνα της αγοράς δεν χαρακτηρίζεται καλή και η αύξηση πωλήσεων χρειάζεται να διεκδικηθεί σε δυσκολότερες συνθήκες. Η θετική πορεία των συνεργαζόμενων καταστημάτων δίνει στήριξη στον σχεδιασμό, χωρίς να αναιρεί τις πιέσεις.

Τον Ιανουάριο πάντως αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι προτεραιότητες και ο ρόλος κάθε δραστηριότητας στο πλάνο που θα εκπονήσει η AVE, με ορίζοντα τριετίας. «Θέλουμε το 2027 να είναι μια σοβαρή κερδοφόρα χρονιά, τόσο για τα οικονομικά μεγέθη όσο και για το χρηματιστήριο», ανέφερε κατά την τελευταία γενική συνέλευση των μετόχων ο αντιπρόεδρος της AVE, Θωμάς Ρούμπας.