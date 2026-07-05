 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Retail Industry"
    [1]=>
    string(24) "Mergers and Acquisitions"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Shopping"
}

Σούπερ μάρκετ: Η μάχη του franchise και το παρασκήνιο με την Carrefour

Το ντόμινο των ανακατατάξεων μετά το deal Μασούτη - Κρητικού, το νέο στοίχημα της Carrefour και το επιθετικό πλάνο των ΑΒ Βασιλόπουλος και Metro

Τρόφιμα – ποτά 05.07.2026, 12:14
Σχολιάστε
Σούπερ μάρκετ: Η μάχη του franchise και το παρασκήνιο με την Carrefour
Ρεπορτάζ Δημήτρης Χαροντάκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ενας ιδιότυπος ανταγωνισμός φαίνεται να εξελίσσεται στο μέρος του δικτύου της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός – που ανήκει πλέον στην Μασούτης ΑΕ – που αφορά στο franchise. Όπως λένε κύκλοι της αγοράς ένα μέρος των franchises που ανήκουν στην Κρητικός «μεταφέρθηκαν» εκεί από την συνεργασία τους με την Μασούτης ΑΕ και πλέον μετά από την εξαγορά αναζητούν νέες συνεργασίες.

Η μάχη του franchise στα σούπερ μάρκετ

Οι αλυσίδες που αναπτύσσουν ιδιαίτερο δίκτυο franchise είναι συγκεκριμένες – πρόκειται για την ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ, την Μετρό ΑΕΒΕ, την OK Anytime Market AE και προσφάτως την Carrefour.

Μάλιστα στην τελευταία, στην πρόσφατη γενική συνέλευση του μητρικού ομίλου, στελέχη της αφού ανακοίνωσαν πως αλλάζουν την στρατηγική της – πωλούν τα εταιρικά καταστήματα και σκοπεύουν να αναπτυχθούν με την μέθοδο του franchise – έκαναν σαφή αναφορά για δυσαρεστημένους συνεργάτες της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός τους οποίους σκοπεύουν να τους διεκδικήσουν.

Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες της Carrefour να αλλάξει «πίστα» – αρχικά οι ατελέσφορες συζητήσεις της με την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, πριν την διεκδικήσει ο Γιάννης Μασούτης και εν συνεχεία η περίπτωση του Bazaar που δεν ολοκληρώθηκε – η διοίκηση της Carrefour αναζητά εναγωνίως μία άλλη τακτική.

Στο κυνήγι του κόστους

Για να βελτιώσει τις οικονομικές της επιδόσεις πουλάει τα εταιρικά της καταστήματα και επιχειρεί να στήσει ένα δίκτυο franchise, το οποίο είναι χαμηλότερου κόστους – δεν είναι όμως κάτι απλό σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Το γεγονός ότι εξελίσσεται η συγκεκριμένη κατηγορία της αγοράς με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, δεν σημαίνει ότι πρόκειται για μία ευθύγραμμη διαδικασία. Ακριβώς το αντίθετο!

Τα μικρά σημεία και η νέα πηγή εσόδων

Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που στη διάρκεια των τελευταίων μηνών που γίνεται λόγος γι’ αυτές τις περιπτώσεις – το μέρος του δικτύου της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός που φέρεται να είναι δυσαρεστημένο με την εξαγορά της εταιρείας. Το βέβαιο εν προκειμένω είναι πως η κατηγορία των μικρών σημείων πώλησης – τα convenience stores – είναι ένας από τους «μοχλούς»« ανάπτυξης του λιανεμπορίου στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πρώτον, η ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ, αλλά επί της ουσίας η Ahold Delhaize έχει διαμορφώσει και τρέχει ένα ολόκληρο σχέδιο επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανάκαμψης της στην ελληνική αγορά, που βασίζεται στο franchise. Και δεύτερον, η Μετρό ΑΕΒΕ έχει αναπτύξει την συγκεκριμένη κατηγορία και επιταχύνει τους ρυθμούς της. Πρόκειται δηλαδή για τον τέταρτο και τον πέμπτο «παίκτη» της αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ ήδη διαθέτει 450 τέτοια σημεία πώλησης κι έχει στόχο ως το 2028 να φτάσει στα 700 καταστήματα. Ενώ η Μετρό ΑΕΒΕ, με τα my market local μέχρι το τέλος του χρόνου σκοπεύει να διαθέτει περί τα 100 καταστήματα. Και ακολουθεί η OK Anytime Market AE με 155 καταστήματα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Σούπερ μάρκετ: Η μάχη του franchise και το παρασκήνιο με την Carrefour
Τρόφιμα – ποτά

Σκληρό ροκ για το franchise των σούπερ μάρκετ
Triumph: Σταθερός ο τζίρος το 2025 για την ελληνική θυγατρική – Αλλά με πίεση στην κέρδη
Business

Triumph: Πώς έκλεισε το 2025 η ελληνική θυγατρική
Πουλερικά: Εξαγορές, συνεργασίες και επενδύσεις διαμορφώνουν το «τρίπτυχο» του κλάδου – Η επόμενη μέρα
Business

Νιτσιάκος VS Πίνδος: Οι τρεις κινήσεις που αλλάζουν τον χάρτη
Καύσωνας: Πώς αλλάζει τις πωλήσεις αλκοόλ και τη στρατηγική των ποτοποιιών στην Ευρώπη
Κλιματική αλλαγή

Όταν ο καύσωνας «στεγνώνει» το ποτήρι
Επιχειρήσεις: Οδηγούν δάνεια και καταθέσεις – Ανοιχτή η «ψαλίδα» επιτοκίων
Business

Οι επιχειρήσεις κρατούν το γκάζι σε δάνεια και καταθέσεις
Όμιλος ΟΤΕ: Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης
Τηλεπικοινωνίες

Ξεκινά η 4ήμερη απασχόληση στον ΟΤΕ - Συμφωνία για ευέλικτο εργασιακό μοντέλο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιχειρήσεις: Οδηγούν δάνεια και καταθέσεις – Ανοιχτή η «ψαλίδα» επιτοκίων
Business

Οι επιχειρήσεις κρατούν το γκάζι σε δάνεια και καταθέσεις

Η συνολική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 7,4%, από 6,8% τον Απρίλιο

Αθανασία Ακρίβου
Καύσωνας: Πώς αλλάζει τις πωλήσεις αλκοόλ και τη στρατηγική των ποτοποιιών στην Ευρώπη
Κλιματική αλλαγή

Όταν ο καύσωνας «στεγνώνει» το ποτήρι

Ο καύσωνας αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων, αναγκάζοντας τις μεγάλες εταιρείς ποτών να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΘ: Τα σενάρια για τις κυβερνητικές εξαγγελίες
Economy

Πόσα πακέτα ετοιμάζονται για τη ΔΕΘ;

Το Plan B της ΔΕΘ - Γιατί το Υπουργείο Οικονομίας ετοιμάζει περισσότερα από ένα σενάρια μέτρων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Forbes: Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής
World

Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής - Περιουσίες που ζαλίζουν

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Forbes, η οικογένεια Γουόλτον παραμένει η πλουσιότερη δυναστεία της Αμερικής με εκτιμώμενη περιουσία που υπερβαίνει τα 430 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σούπερ μάρκετ: Η επόμενη ημέρα του πλαφόν – Τα προϊόντα που μπαίνουν στο «καλάθι» των μειώσεων
Economy

To πλαφόν έφυγε, οι μειώσεις έρχονται - Τι μπαίνει στο καλάθι

Τι ανέφερε στον ΟΤ και το Meganews, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς

Αθανασία Ακρίβου
Χρυσές λίρες: Μαζικές πωλήσεις με φόντο την έκρηξη της τιμής του χρυσού [πίνακες]
Economy

Ο πυρετός του χρυσού χτύπησε τους Έλληνες [πίνακες]

Πόσες χρυσές λίρες ρευστοποίησαν οι Έλληνες το πρώτο εξάμηνο του 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ

Ανδρομάχη Παύλου
Nike: Τι απορρόφησε τα κέρδη στην Ελλάδα και τον κόσμο
Business

Πού «χάθηκαν» τα κέρδη της Nike στην Ελλάδα

Ο ρόλος της L' Innominato Hellas, το flagship κατάστημα της Nike στη Σταδίου και η διεθνής εικόνα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ένδυση: Ισχυρό το αποτύπωμα των ισπανικών brands στην εγχώρια αγορά
Business

Ισπανικές εταιρείες «εισβάλουν» στο ελληνικό retail

Σερί κερδών καταγράφουν ισπανικές εταιρείες στην ένδυση - Πώς διαμορφώνεται το τοπίο σήμερα στην ελληνική αγορά - Στα ύψη οι εισαγωγές ρούχων από Ισπανία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Η μάχη του franchise και το παρασκήνιο με την Carrefour
Τρόφιμα – ποτά

Σκληρό ροκ για το franchise των σούπερ μάρκετ

Το ντόμινο των ανακατατάξεων μετά το deal Μασούτη - Κρητικού, το νέο στοίχημα της Carrefour και το επιθετικό πλάνο των ΑΒ Βασιλόπουλος και Metro

Δημήτρης Χαροντάκης
Πουλερικά: Εξαγορές, συνεργασίες και επενδύσεις διαμορφώνουν το «τρίπτυχο» του κλάδου – Η επόμενη μέρα
Business

Νιτσιάκος VS Πίνδος: Οι τρεις κινήσεις που αλλάζουν τον χάρτη

Στις νέες συνεργασίες βρίσκεται το «ιερό δισκοπότηρο» για ορισμένους παίκτες στα πουλερικά, την ίδια ώρα που άλλες εταιρείες συνεχίζουν επενδύσεις σε εξοπλισμό και παραγωγή

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Καύσωνας: Πώς αλλάζει τις πωλήσεις αλκοόλ και τη στρατηγική των ποτοποιιών στην Ευρώπη
Κλιματική αλλαγή

Όταν ο καύσωνας «στεγνώνει» το ποτήρι

Ο καύσωνας αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων, αναγκάζοντας τις μεγάλες εταιρείς ποτών να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους

Νατάσα Σινιώρη
Επιχειρήσεις: Οδηγούν δάνεια και καταθέσεις – Ανοιχτή η «ψαλίδα» επιτοκίων
Business

Οι επιχειρήσεις κρατούν το γκάζι σε δάνεια και καταθέσεις

Η συνολική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 7,4%, από 6,8% τον Απρίλιο

Αθανασία Ακρίβου
Όμιλος ΟΤΕ: Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης
Τηλεπικοινωνίες

Ξεκινά η 4ήμερη απασχόληση στον ΟΤΕ - Συμφωνία για ευέλικτο εργασιακό μοντέλο

Νέο εργασιακό μοντέλο με στόχο την καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ανακοίνωσε ο Όμιλος ΟΤΕ

Γιώργος Πολύζος
IRIS Payments: Τι αλλάζει με τη διασύνδεση στο EuroPA
Τράπεζες

Άμεσες πληρωμές χωρίς IBAN από την Ελλάδα προς την Ευρώπη

Νέα εποχή για τις άμεσες πληρωμές με μεταφορές χρημάτων μόνο με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου - Η ΔΙΑΣ εγκαινιάζει τη διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA

Nexi Ελλάδος: Ο νέος ρόλος των acquirers και η αξία των δεδομένων στις πληρωμές
Business

Ο νέος ρόλος των acquirers και η αξία των δεδομένων στις πληρωμές

Η Κάτια Σταθάκη, CEO της Nexi Ελλάδος, ανέδειξε στο Payments 360 Conference τη μετάβαση από τη διαχείριση συναλλαγών στη στρατηγική συνεργασία με τις επιχειρήσεις

Latest News
Νερό: Η νέα εθνική στρατηγική – Ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδάτων
Κλιματική αλλαγή

Εθνική προτεραιότητα το νερό - Οι 3 πυλώνες της στρατηγικής

Η Ελλάδα προχωρά σε μια στρατηγική αλλαγή προσέγγισης για το νερό την ώρα που η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες πιέσεις, με αυξανόμενα φαινόμενα λειψυδρίας

Σούπερ μάρκετ: Η μάχη του franchise και το παρασκήνιο με την Carrefour
Τρόφιμα – ποτά

Σκληρό ροκ για το franchise των σούπερ μάρκετ

Το ντόμινο των ανακατατάξεων μετά το deal Μασούτη - Κρητικού, το νέο στοίχημα της Carrefour και το επιθετικό πλάνο των ΑΒ Βασιλόπουλος και Metro

Δημήτρης Χαροντάκης
72 δόσεις: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για υπαγωγή στη ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις - Οι «κόφτες»

Τι πρέπει να γνωρίζετε για να μην χάσετε τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις - Τα σημεία «κλειδιά»

Διάστημα: Οι ενστάσεις για την ευρωπαϊκή απάντηση στη SpaceX
World

Πώς η Ευρώπη θα ανταγωνιστεί τη SpaceX - Οι προκλήσεις

Γιατί η συγχώνευση τριών ευρωπαϊκών διαστημικών εταιρειών θα βλάψει ανταγωνισμό και φορολογούμενους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΟΠΕΚ: Συμφώνησε σε νέα αύξηση της παραγωγής
Πετρέλαιο

ΟΠΕΚ: Συμφώνησε σε νέα αύξηση της παραγωγής

Ο ΟΠΕΚ συμφώνησε επί της αρχής να αυξήσει τις ποσοστώσεις κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα, ξεκινώντας από τον Αύγουστο

Ιράν: Η Τεχεράνη εξετάζει «ειδικό» δικαίωμα διέλευσης στα Στενα του Ορμούζ για «φίλες» χώρες
World

Στενά του Ορμούζ: Ειδική μεταχείριση για «φιλικές» χώρες εξετάζει το Ιράν

Ειδική μεταχείριση για τη διέλευση του θαλασσίου περάσματος προετοιμάζει το Ιράν σε φιλικές χώρες - Τι δήλωσε ο Ιρανός πρέσβης στο Πεκίνο

Δημοπρασία: Πορτρέτο του Δούκα του Ουέλινγκτον πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ 9,6 εκατ. λιρών
Tέχνη και Ζωή

Το πορτρέτο που πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ 9,6 εκατ. λιρών

Το πορτρέτο πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie's, σε τιμή που αποτελεί νέο ρεκόρ για έργο του Λόρενς

Uber: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα – Επιμένει για εξαγορά της Delivery Hero
World

Ανατροπή με την Uber Eats: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τους FT, η Uber Eats παγώνει την είσοδο σε πέντε ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - Εστιάζει στην εξαγορά της Delivery Hero, ιδιοκτήτριας της efood

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μητσοτάκης: Πανηγυρικός απολογισμός της εβδομάδας που πέρασε
Πολιτική

Πανηγυρικός εβδομαδιαίος απολογισμός Μητσοτάκη

Στις μειώσεις τιμών που θα γίνουν από Σεπτέμβριο, στις συντάξεις χηρείας και στο έκτακτο επίδομα αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του

Sony: Χωρίς φυσικά αντίτυπα βιντεοπαιχνιδιών οι κονσόλες Playstation από το 2028 – Οι αιτίες της απόφασης
World

Τέλος στα «δισκάκια» για τα νέα παιχνίδια σε κονσόλες Playstation από το 2028

Στην στροφή των καταναλωτικών επιλογών σε ψηφιακές αγορές αποδίδεται από αναλυτές της αγοράς η απόφαση-σταθμός της Sony

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Φορολογικές δηλώσεις: Υποβλήθηκε αριθμός ρεκόρ πριν την καταληκτική ημερομηνία
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ρεκόρ υποβολής φορολογικών δηλώσεων πριν την «αυλαία»

Με τα στοιχεία έως Παρασκευή 3 Ιουλίου, έχουν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις

Τραμπ: Προεκλογικό ύφος και αντικομμουνιστικό παραλήρημα – Η ομιλία του για τη 250η επέτειο των ΗΠΑ
Κόσμος

Σε προεκλογικό ύφος η ομιλία Τραμπ για τη 250η επέτειο των ΗΠΑ

Γενικόλογες εκκλήσεις για πατριωτισμό με ευθείες επιθέσεις εναντίον υποτιθέμενων ιδεολογικών απειλών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιλάμβανε η ομιλία Τραμπ

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 6 με 10 Iουλίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ μέχρι 10 Ιουλίου - Οι δικαιούχοι

Από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 69.856.913,67 ευρώ σε 81.273 δικαιούχους

Θερινές εκπτώσεις: Συκρατημένα αισιόδοξη η αγορά – Περιμένει αύξηση τζίρου 2% με 5% σε σχέση με το 2025
Economy

Θερινές εκπτώσεις: Προσδοκίες για τζίρο έως 7,4 δισ. ευρώ

Η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην κατανάλωση - Ζητούμενο οι θερινές εκπτώσεις να αυξήσουν την πραγματική κατανάλωση

Ιράν: Πώς ο πόλεμος άλλαξε την αγορά πετρελαίου – Προσιτές οι συναλλαγές σε ιδιώτες επενδυτές
Commodities

Πώς ο πόλεμος άλλαξε την αγορά πετρελαίου

Την έκθεση στην αγορά πετρελαίου επιδιώκουν ιδιώτες επενδυτές μετά τον πόλεμο στο Ιράν - Θα κρατήσει το ενδιαφέρον ότι «ξεθωριάσουν» τα πρωτοσέλιδα;

Πανελλαδικές 2026: Τα SOS για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Τα SOS για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

Οι Πανελλαδικές 2026 ολοκληρώνονται με την ανακοίνωση των βάσεων για τις σχολές - Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies