Carrefour: Στροφή 180 μοιρών από την AVE – Πουλά τα εταιρικά καταστήματα και ποντάρει στο franchise

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Αλλαγή στρατηγικής στον τρόπο ανάπτυξης της Carrefour αποφάσισε η AVE, η οποία έχει τα δικαιώματα ανάπτυξης του σήματος της γαλλικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην ελληνική αγορά και σε διάφορες χώρες της περιοχής.

Ο αντιπρόεδρος της AVE, Θωμάς Ρούμπας μιλώντας στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας παραδέχθηκε ότι μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής το αρχικό μοντέλο ανάπτυξης του σήματος δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και τόνισε πως εγκαταλείπεται η λειτουργία εταιρικών καταστημάτων και πλέον όλες οι δυνάμεις στρέφονται στην ανάπτυξη του δικτύου franchise.

«Υποτιμήσαμε λίγο την αγορά», σημείωσε ο κ. Ρούμπας σχολιάζοντας την πορεία του εγχειρήματος. Όπως εξήγησε, η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία πώλησης των εταιρικών καταστημάτων που διατηρεί, με στόχο να ολοκληρωθεί η αποεπένδυση και να παραμείνει αποκλειστικά ένα δίκτυο συνεργατών.

Η νέα στρατηγική για τα Carrefour

Η επιλογή δεν αποτελεί, όπως ξεκαθάρισε, εγκατάλειψη της Carrefour. Αντιθέτως, πρόκειται για αλλαγή στρατηγικής. «Δεν κάνουμε write off. Θα μπορούσαμε να πούμε τέλος, αλλά δεν το θέλουμε. Εμμένουμε, κρατάμε το συμβόλαιο», σημείωσε ο κ. Ρούμπας, υπογραμμίζοντας ότι το master franchise της Carrefour παραμένει ο βασικός άξονας ανάπτυξης του ομίλου.

Η εικόνα του franchise, άλλωστε, είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη των εταιρικών καταστημάτων. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ζήτηση από ανεξάρτητους επιχειρηματίες είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με την AVE να επιδιώκει να προσελκύσει μικρά τοπικά σούπερ μάρκετ και πρώην ιδιωτικές αλυσίδες κάτω από την ομπρέλα της Carrefour. Ήδη μέσα στον Ιούλιο προγραμματίζεται η λειτουργία πέντε νέων καταστημάτων, ενώ ο στόχος είναι το δίκτυο να αριθμεί 50 σημεία franchise έως το τέλος του έτους.

Η διοίκηση δηλώνει ανοιχτή σε εξαγορές περιφερειακών αλυσίδων, εφόσον παρουσιαστούν ελκυστικές ευκαιρίες.

Ανοιχτή σε νέες εξαγορές και το εξωτερικό

Παράλληλα, η διοίκηση δηλώνει ανοιχτή σε εξαγορές περιφερειακών αλυσίδων, εφόσον παρουσιαστούν ελκυστικές ευκαιρίες. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο από το 2027, όταν η εταιρεία σχεδιάζει να επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στην επέκταση μέσω συνεργατών.

Σύμφωνα με τον κ. Ρούμπα, ενεργά διατηρούνται και τα σχέδιά της εκτός Ελλάδας. Στη Βουλγαρία, πάντως όπου επίσης η ΑVE διαθέτει το master franchise της Carrefour, το εγχείρημα δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες, καθώς –όπως ανέφερε ο κ. Ρούμπας– η επιλογή του τοπικού συνεργάτη αποδείχθηκε λανθασμένη. Η εταιρεία αναζητά πλέον νέο συνεργάτη, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο επέκτασης στην κυπριακή αγορά.

Το συμβόλαιο με τους Γάλλους της Carrefour

«Θέλουμε το 2027 να είναι μια σοβαρή κερδοφόρα χρονιά, τόσο για τα οικονομικά μεγέθη όσο και για το χρηματιστήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της AVE. Η συμφωνία master franchise με την Carrefour άλλωστε έχει διάρκεια έξι ακόμη ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον δέκα, δίνοντας στην AVE τον χρόνο να δοκιμάσει το νέο μοντέλο ανάπτυξης και να επιδιώξει μια πιο ουσιαστική επιστροφή του γαλλικού brand στην ελληνική αγορά.