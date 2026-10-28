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Τράπεζες: Οι κρίσιμες ερωτήσεις των αναλυτών για κέρδη, δάνεια και μερίσματα

Οι CEOs των συστημικών τραπεζών θα έχουν μία πρώτης τάξης ευκαιρία να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα

Τράπεζες 28.10.2026, 07:00
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Τράπεζες: Οι κρίσιμες ερωτήσεις των αναλυτών για κέρδη, δάνεια και μερίσματα
Αγης Μάρκου

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Στις ανακοινώσεις από τις τράπεζες των αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου 2026 και στις τηλεδιασκέψεις των διοικήσεών τους με τους αναλυτές που θα τις συνοδεύσουν, στρέφονται πλέον τα βλέμματα της επενδυτικής κοινότητας.

Οι σχετικές παρουσιάσεις έρχονται σε μία ιδιαίτερα συγκυρία για τον κλάδο, καθώς συνεχίζεται η γεωπολιτική αστάθεια, το κόστος χρήματος στην Ευρώπη ενισχύεται, ενώ το πολιτικό ρίσκο αναδεικνύεται εκ νέου, καθώς οδεύουμε σε σειρά εκλογικών αναμετρήσεων, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι CEOs των συστημικών ομίλων θα έχουν μία πρώτης τάξης ευκαιρία να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και να διατυπώσουν τυχόν επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την εξέλιξη των μεγεθών τους.

Η ενημέρωση αυτή μάλιστα έρχεται λίγες ημέρες μετά το πράσινο φως του επόπτη για εφαρμογή μερισματικής πολιτικής χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη Φρανκφούρτη, από την ερχόμενη Πρωτοχρονιά.

Τα ερωτήματα

Τον κύκλο των παρουσιάσεων ανοίγει η Eurobank την Πέμπτη, για να ακολουθήσουν την Παρασκευή Alpha Bank – Πειραιώς και στις 5 Νοεμβρίου η Εθνική Τράπεζα.

Τα σημαντικότερα ζητήματα για τα οποία η αγορά αναμένει καθοδήγηση από τα στελέχη τους, είναι τα εξής:

Πιστωτική επέκταση:

Θα καταφέρει η ζήτηση για δάνεια να διατηρήσει τη δυναμική της υπό τις παρούσες συνθήκες;

Η άνοδος των επιτοκίων, η διεθνής αβεβαιότητα και το αυξημένο ενεργειακό κόστος αναμφίβολα έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε σχέση με τις αρχές του 2026.

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκτέλεση των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς η ολοκλήρωση της φάσης των αιτήσεων αλλάζει τα δεδομένα.

Από την άλλη, σταδιακά η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αναβολή επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι στο γ΄ τρίμηνο του 2026 η πιστωτική επέκταση εγχωρίως επιβραδύνθηκε, υποχωρώντας το Σεπτέμβριο στο 6% για πρώτη φορά από τις αρχές του 2024.

Η μείωση της ταχύτητας ανόδου των υπολοίπων προήλθε από την επιχειρηματική πίστη, με το ρυθμό ετήσιας αύξησης να πέφτει κάτω από 8% την ίδια περίοδο έναντι 10% – 11% νωρίτερα στη χρονιά.

Τα έσοδα:

Αναμφίβολα τα υψηλότερα επιτόκια ευνοούν τα έσοδα από τόκους, καθώς η ανατιμολόγηση στα δάνεια είναι ταχύτερη από την αντίστοιχη στις καταθέσεις, διευρύνοντας τα περιθώρια των τραπεζών.

Μένει να φανεί εάν θα υπάρξει αναθεώρηση των στόχων των επιχειρησιακών σχεδίων.

Κατά το προηγούμενο τρίμηνο άλλες τράπεζες ήταν πιο επιθετικές με τις αναβαθμίσεις που έκαναν, ενώ άλλες τήρησαν στάση αναμονής.

Επιπλέον, η αγορά αναμένει την παρουσίαση των προοπτικών για τις μη τοκοφόρες εργασίες, το εισόδημα από τις οποίες αυξάνεται με διψήφια ποσοστά τα τελευταία αρκετά τρίμηνα, καθώς ενισχύονται asset management και bancassuracnce.

Ειδικά πάντως για τα κέρδη του 2026 το τοπίο πλέον φαίνεται πως έχει ξεκαθαρίσει. Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται οι τελικές εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα της χρήσης.

Πιστωτικός κίνδυνος:

‘Οπως σημειώνουν αναλυτές, η άνοδο του κόστους δανεισμού μπορεί να ευνοεί τα έντοκα έσοδα, την ίδια στιγμή όμως ενδέχεται να ενισχύσει, σε συνδυασμό με την άνοδο του πληθωρισμού, τις πιέσεις σε ευάλωτους δανειολήπτες.

Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά το α΄ εξάμηνο τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, αν και παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, κατέγραψαν άνοδο από την αρχή του έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται οι εκτιμήσεις των τραπεζικών διοικήσεων για την εξέλιξη του πιστωτικού κινδύνου και την τυχόν επιβάρυνση στα κέρδη από πρόσθετες προβλέψεις.

Διανομή μερίσματος:

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με την ενημέρωση του SSM, οι συστημικές τράπεζες δεν θα χρειάζεται να εξασφαλίζουν την ειδική προηγούμενη εποπτική έγκριση για τις προτάσεις διανομής τους.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ευχέρεια στις διοικήσεις τους, χωρίς βέβαια να καταργεί τις κεφαλαιακές απαιτήσεις ή τις λοιπές εταιρικές διαδικασίες.

Στις τηλεδιασκέψεις λοιπόν με τους αναλυτές αναμένεται η παρουσίαση του πλάνου αναφορικά με το ποσοστό διανομής των εφετινών κερδών, ενώ μένει να φανεί αν θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την κατανομή του μερίσματος μεταξύ μετρητών και προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Σημειώνεται ότι και οι 4 μεγάλοι του κλάδου θα διανείμουν προμέρισμα μέχρι και το τέλος του έτος.

Εξάλλου, στη συζήτηση κατά τις τηλεδιασκέψεις αναμένεται να τεθεί και το θέμα της χρήσης των πλεοναζόντων κεφαλαίων για νέες εξαγορές.

Η εικόνα του α’ εξαμήνου

Σημειώνεται ότι οι ανακοινώσεις για το γ΄ τρίμηνο έρχονται μετά από ένα πολύ δυνατό πρώτο εξάμηνο για τις τράπεζες.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι εγχώριοι όμιλοι, συμπεριλαμβανομένων και των μη συστημικών, κατέγραψαν σε αυτό το διάστημα κέρδη μετά φόρων της τάξης των 2,6 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για επίπεδα αυξημένα κατά 3,8% σε ετήσια βάση.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εσόδων από τοκοφόρες και λοιπές εργασίες, καθώς και η μείωση των προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο, που υπερκάλυψαν την αύξηση των λειτουργικών εξόδων.

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