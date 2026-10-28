Ακίνητα: Οι πιο ακριβές και οικονομικές περιοχές [πίνακες]

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Ράλι τιμών καταγράφεται στο ελληνικό real estate και το 2026 με τις πωλήσεις στα ακίνητα να αυξάνονται συνεχώς.

Οι τιμές στα ακίνητα συνέχισαν να κινούνται ανοδικά ενώ και η περιορισμένη διαθεσιμότητα νέων κατοικιών διατήρησε τις αυξητικές πιέσεις στις αξίες των οικιστικών ακινήτων.

Πηγές της αγοράς προειδοποιούν πώς το «ράλι» των τιμών δεν έχει πιάσει ακόμη ταβάνι.

Οι τιμές στα ακίνητα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos, ο οποίος σε πανελλαδικό επίπεδο, η Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) πώλησης κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνo του 2026 αυξήθηκε κατά 5,7% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2025, ρυθμός χαμηλότερος από την αντίστοιχη περσινή αύξηση, η οποία ανερχόταν στο 10,0%.

Στην Αττική, η ΜΖΤ πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 5,0% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 8,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στη Θεσσαλονίκη, η ΜΖΤ πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 6,7% σε ετήσια βάση, έναντι 11,0% το 3ο τρίμηνο του 2025.

Τα Νότια Προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες παραμένουν οι ακριβότερες περιοχές της χώρας για αγορά κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2026, με ΜΖΤ πώλησης 4.257 ευρώ/τ.μ. και 4.091

ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, η Π.Ε. Λευκάδας και η Π.Ε. Χανίων.

Η αγορά κατοικίας της Αττικής εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιοχών, με τα Νότια Προάστια να διατηρούν τις υψηλότερες ΜΖΤ τόσο στην αγορά όσο

και στην ενοικίαση κατοικιών.

Η Βουλιαγμένη παραμένει η ακριβότερη περιοχή της Αττικής για αγορά κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2026, με ΜΖΤ πώλησης 7.442 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Βούλα με 6.389 ευρώ/τ.μ., το Ελληνικό με 5.849 ευρώ/τ.μ., η Γλυφάδα και το Παλαιό Ψυχικό.

Στον αντίποδα, ο Βαρνάβας παραμένει η οικονομικότερη περιοχή της Αττικής για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ πώλησης 1.448 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν η Αγία Βαρβάρα, οι Αχαρνές, το Πέραμα και τα Πατήσια.

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στην Αττική κατά το 3ο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο του 2025, κατέγραψε η Νέα Φιλαδέλφεια, με 23,4%.

Ακολουθούν η Δροσιά και η Νέα Πεντέλη, με αυξήσεις 22,9% και 21,3% αντίστοιχα, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν η Δάφνη και η Νέα Ιωνία.

Η Καλαμαριά παραμένει η ακριβότερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για αγορά κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2026, με ΜΖΤ πώλησης 3.243 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν το Κέντρο Θεσσαλονίκης

με 3.075 ευρώ/τ.μ., η Χαριλάου με 3.000 ευρώ/τ.μ., η Πυλαία και η Τούμπα.

Στον αντίποδα, η Μυγδονία αποτελεί την οικονομικότερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ πώλησης 938 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν η Καλλιθέα με ΜΖΤ πώλησης 1.000

ευρώ/τ.μ., τα Βασιλικά, ο Χορτιάτης και ο Εχέδωρος.

Οι περιοχές που ξεχώρισαν κατά το 3ο τρίμηνο του 2026 για τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών ήταν το Ωραιόκαστρο με 27,2% και η Ξηροκρήνη – Παναγία Φανερωμένη με 26,6%, ενώ ακολουθούν τα Σφαγεία – Ιχθυόσκαλα με 24,8%.