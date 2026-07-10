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SK Hynix: Συγκεντρώνει 26,5 δισ. δολάρια στο ντεμπούτο της στην αγορά των ΗΠΑ

Η νοτιοκορεατική εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης SK Hynix ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη εισαγωγή που έγινε ποτέ στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ από ξένη εταιρεία

World 10.07.2026, 11:02
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SK Hynix: Συγκεντρώνει 26,5 δισ. δολάρια στο ντεμπούτο της στην αγορά των ΗΠΑ
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Στο ντεμπούτο της στο Nasdaq η SK Hynix συγκέντρωσε 26,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή που έχει γίνει ποτέ στις ΗΠΑ από ξένη εταιρεία, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε ραγδαία αύξηση της ζήτησης για τα τσιπ μνήμης του νοτιοκορεατικού ομίλου.

Η τιμή των μετοχών αμερικανικού αποθετηρίου της εταιρείας ήταν 149 δολάρια η καθεμία, ένα μικρό premium σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της SK Hynix στη Σεούλ την Πέμπτη. Η προσφορά υπερκαλύφθηκε επτά φορές, με περισσότερες από 500 επενδυτικές εταιρείες να διεκδικούν μετοχές, σύμφωνα με τους Financial Times.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι επενδυτικές εταιρείες Situational Awareness — με επικεφαλής τον πρώην ερευνητή της OpenAI Λίοπολντ Ασενμπρένερ — καθώς και οι Baillie Gifford και Coatue υπέδειξαν ότι θα μπορούσαν να λάβουν έως και 7 δισεκατομμύρια δολάρια από την προσφορά. Πηγή δήλωσε στους FT ότι η τελική κατανομή των εταιρειών μειώθηκε λόγω της υψηλής ζήτησης.

Η πώληση μετοχών έρχεται να προστεθεί σε ένα πολύ δραστήριο καλοκαίρι για τη Wall Street, η οποία έχει επιστρέψει δυναμικά μετά από μια σειρά τεράστιων τεχνολογικών deals. Η SpaceX του Μασκ συγκέντρωσε περίπου 86 δισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα, ενώ η μητρική εταιρεία της Google, η Alphabet, κινήθηκε για να αντλήσει παρόμοιο ποσό.

Οι Bank of America, JPMorgan, Citi και Goldman Sachs ήταν οι κύριοι ασφαλιστές της συμφωνίας με την SK Hynix και θα μπορούσαν να αποκομίσουν αμοιβές άνω των 140 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ζήτηση για τσιπ μνήμης εκτόξευσε την SK Hynix

Οι αυξανόμενες τιμές για τα τσιπ μνήμης της SK Hynix βοήθησαν τα έσοδα του πρώτου τριμήνου σχεδόν να τριπλασιαστούν σε ετήσια βάση, στα 52,6 τρισεκατομμύρια γουόν (34,5 δισεκατομμύρια δολάρια). Οι μετοχές της έχουν αυξηθεί περισσότερο από 600% τον τελευταίο χρόνο στο Kospi στη Σεούλ, την κύρια εισαγωγή της, φέρνοντας την κεφαλαιοποίησή της πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Οι μετοχές της στη Νότια Κορέα έκλεισαν με πτώση 0,3% την Παρασκευή ενόψει της εισαγωγής στις ΗΠΑ.

Η SK Hynix θα διοχετεύσει τα έσοδα από την εισαγωγή στις ΗΠΑ στην επέκταση της παραγωγικής της ικανότητας, καθώς αγωνίζεται να συμβαδίσει με τη ζήτηση που προκαλείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία κατασκευάζει νέα εργοστάσια κατασκευής τσιπ στην Κορέα και αγοράζει σαρωτές λιθογραφίας ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας από την ASML της Ολλανδίας.

Ως ο κορυφαίος προμηθευτής τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM) για την Nvidia, ο όμιλος έχει αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ωφελημένους από την άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ξεπερνώντας τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της Samsung Electronics και κατακτώντας περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας αγοράς HBM. Τα τσιπ HBM επιτρέπουν την υψηλής ταχύτητας μεταφορά των τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων που απαιτούνται για τα φόρτα εργασίας της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η εισαγωγή στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ θα ενισχύσει την αποτίμηση της SK Hynix και θα περιορίσει την έκπτωσή της σε παγκόσμιους ανταγωνιστές όπως η Micron. Ο Κιμ Ντονγκ-γουόν, επικεφαλής έρευνας στην KB Securities, δήλωσε στους FT ότι οι μετοχές της SK Hynix που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Κορέας είναι έτοιμες για επαναξιολόγηση και επί του παρόντος διαπραγματεύονται με 4,5 φορές τα μελλοντικά κέρδη.

Ο Κιμ προβλέπει ότι ο όμιλος θα αποκομίσει λειτουργικά κέρδη 290 τρισεκατομμυρίων γουόν φέτος, τα οποία θα αυξηθούν στα 468 τρισεκατομμύρια γουόν το επόμενο έτος.

«Υπάρχουν ακόμη σημαντικές δυνατότητες ανόδου», δήλωσε ο Κιμ. «Το ράλι των τσιπ δεν έχει τελειώσει ακόμα».

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