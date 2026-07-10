SK Hynix: Τεράστια ζήτηση στον Νasdaq για τη δεύτερη σε αξία εταιρεία της Ν. Κορέας

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Στα 170 δολάρια διαμορφώθηκε η τιμή της μετοχής της SK Hynix κατά το άνοιγμα των συναλλαγών στον Nasdaq την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο περίπου 14%, καθώς οι Αμερικανοί επενδυτές άρπαξαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μερίδιο στη δεύτερη πιο αξιόλογη εταιρεία της Νότιας Κορέας.

Η SK Hynix ακολουθεί μόνο τη Samsung σε κεφαλαιοποίηση στην Νότια Κορέα

Τα αμερικανικά αποθετήρια πιστοποιητικά (ADR) της εταιρείας τιμολογήθηκαν στα 149 δολάρια, συγκεντρώνοντας 26,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τα επιθετικά σχέδια επέκτασής της, τα οποία περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέα εργοστάσια και εξοπλισμό.

«Είναι ένα είδος ονείρου, και τώρα είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», δήλωσε ο πρόεδρος της SK Hynix, Chey Tae-won, μιλώντας στο CNBC την Παρασκευή.

Η SK Hynix ακολουθεί μόνο τη Samsung σε κεφαλαιοποίηση στην πατρίδα της. Όπως και ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της, η εταιρεία κατασκευάζει μνήμες υπολογιστών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές για την αποθήκευση βραχυπρόθεσμων δεδομένων. Ο κατάλογος των πελατών της SK Hynix περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στον τομέα της τεχνολογίας, όπως η Nvidia και η Apple.

Η μνήμη, για δεκαετίες, βρισκόταν παραγκωνισμένη σε μια ήσυχη γωνιά του κόσμου των ημιαγωγών, αλλά η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης την έχει μετατρέψει σε μια αγορά με τεράστια ανάπτυξη.

Ο Tae-won δήλωσε στο CNBC ότι, όταν συναντάται με πελάτες και συνεργάτες, όλοι περιμένουν περισσότερα τσιπ. Ανέφερε ότι, ακόμη και όταν η SK Hynix ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα μέσα σε πέντε χρόνια, οι πελάτες δήλωσαν ότι εξακολουθούν να χρειάζονται περισσότερα.

«Όλοι οι πελάτες μου έλεγαν: “Λοιπόν, αυτό δεν είναι αρκετό, φίλε, και, λοιπόν, χρειαζόμαστε περισσότερα”», δήλωσε ο Tae-won την Παρασκευή.

Επταπλασιασμός αξίας της SK Hynix σε ένα έτος

Η αξία της SK Hynix έχει αυξηθεί περισσότερο από επτά φορές κατά το τελευταίο έτος, καθώς η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει προκαλέσει έλλειψη μνήμης υπολογιστών και έχει οδηγήσει τις τιμές στα ύψη.

Η SK Hynix είναι ηγέτης στον τομέα της μνήμης υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιείται στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο. Σε σύγκριση με τη μνήμη RAM για κινητά τηλέφωνα ή φορητούς υπολογιστές, τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν μνήμη υψηλού εύρους ζώνης (HBM), η οποία δημιουργείται μέσω μιας πολύπλοκης διαδικασίας που περιλαμβάνει τη στοίβαξη πολλών στρωμάτων παραδοσιακής μνήμης.

«Η ζήτηση είναι τεράστια, αυξάνεται εκθετικά, οπότε δεν βλέπω πραγματικά» σημάδια ότι η ζήτηση για HBM μειώνεται, δήλωσε ο Tae-won.

Το να ποντάρει κανείς στην άνθηση της αγοράς μνήμης έχει αποδειχθεί επικίνδυνο λόγω της κυκλικής φύσης του κλάδου. Μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, όπως η φρενίτιδα των dot-com, η ανάπτυξη των smartphone ή η μετάβαση από το συσκευασμένο software στο cloud, έχουν δημιουργήσει τεράστια ζήτηση για μνήμες προκειμένου να τροφοδοτηθούν οι νέες συσκευές. Αυτό συχνά οδήγησε σε υπερπροσφορά, ακολουθούμενη από κατάρρευση των τιμών.

Η ανησυχία αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη σήμερα, δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, ο Tae-won δήλωσε ότι η SK Hynix είναι πεπεισμένη ότι η ζήτηση για μνήμες έχει αλλάξει μόνιμα σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους άνθησης και ύφεσης.

«Ο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης, το φυσικό ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, χρειάζεται πράγματι πολλά τσιπ μνήμης», ανέφερε ο Tae-won.

Μέρος αυτής της μνήμης HBM θα συσκευαστεί στις ΗΠΑ, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε την κατασκευή ενός εργοστασίου προηγμένης συσκευασίας αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ιντιάνα. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία της προγραμματισμένης επέκτασης της SK Hynix τα επόμενα χρόνια θα πραγματοποιηθεί στη Νότια Κορέα. Αυτό περιλαμβάνει ένα συγκρότημα εργοστασίων κατασκευής τσιπ στο Yongin, το κόστος του οποίου θα ανέλθει σε 390 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εισαγωγή της SK Hynix στο χρηματιστήριο έρχεται περίπου ένα μήνα μετά την εισαγωγή της SpaceX του Ίλον Μασκ στο χρηματιστήριο, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) που έχει καταγραφεί ποτέ.