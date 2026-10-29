Πετρέλαιο: Πτωτική τάση με ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή

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Μικρή υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς οι ελπίδες για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μετρίασαν τις ανησυχίες για διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μ. Ανατολή.

Τα futures του Brent υποχώρησαν κατά 1,22 δολάρια ή 1,1%, στα 114,10 δολάρια το βαρέλι, στις 05:51 ώρα Ελλάδος. Τα αντίστοιχα συμβόλαια του αμερικανικού αργού σημείωσαν πτώση 1,33 δολαρίων ή 1,3%, στα 101,45 δολάρια το βαρέλι.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έστειλε επιστολή στον επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Τετάρτη, αναζητώντας σημεία σύγκλισης ώστε να πειστεί» ο Τραμπ «να μη δώσει τη διαταγή» να εξαπολυθεί «σύντομη» αλλά «εντατική» νέα επίθεση εναντίον του Ιράν.

Πτώση μεν, περιορισμένη δε

«Οι πιέσεις για πωλήσεις κυριαρχούν, εν μέσω προσδοκιών ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες ενδέχεται να επαναληφθούν», δήλωσε στο Reuters ο Γιούκι Τακασίμα, οικονομολόγος της Nomura Securities. «Ωστόσο, η πτώση παραμένει περιορισμένη».

Αυτό οφείλεται στις ανησυχίες για εντατικοποίηση των επιθέσεων των Χούθι, καθώς και στους φόβους ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσε η οργάνωση προς την ανατολική περιοχή του βασιλείου τις πρώτες ώρες της Πέμπτης, καθώς οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών δεν δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης.

Οι δυνάμεις της κυβέρνησης της Υεμένης ανέφεραν ότι οι Χούθι επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο του Άντεν την Τετάρτη. Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα αφότου οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με πύραυλο το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας τις επιθέσεις εναντίον του δεύτερου μεγαλύτερου παραγωγού αργού πετρελαίου στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεσολαβητές από το Κατάρ παρουσίασαν στο Ιράν ένα νέο προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε το σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το ως μη αποδεκτές σκέψεις που δεν συνιστούν συγκεκριμένη πρόταση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να δίνει μια ευκαιρία στη διπλωματία να αποδώσει καρπούς και επισήμανε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί το επταήμερο σχέδιό της σε λιγότερο από μία εβδομάδα, εφόσον αυτό υιοθετηθεί.

Ορισμένες προσδοκίες για αύξηση της παραγωγής αργού πετρελαίου και ντίζελ από τη Ρωσία άσκησαν πρόσθετες πτωτικές πιέσεις στις τιμές.