Αγροτικά προϊόντα: Σταθερές παραμένουν οι εξαγωγές – Μείωση για τις εισαγωγές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σταθερές παραμένουν οι εξαγωγές για τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ. Κατά τους πρώτους οχτώ μήνες του 2026 ο τομέας των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ αύξησε το θετικό του εμπορικό ισοζύγιο, καταγράφοντας σωρευτικό πλεόνασμα 34,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι υψηλότερο κατά 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου ανήλθαν σε 157,7 δισεκατομμύρια ευρώ, παραμένοντας γενικά σταθερές σε ετήσια βάση, καθώς οι αυξήσεις της αξίας σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων αντιστάθμισαν τις χαμηλότερες εξαγωγές ελαιολάδου, χοιρινού κρέατος και προϊόντων κακάο.

Οι εξαγωγές προς την Τουρκία αυξήθηκαν κατά 320 εκατομμύρια ευρώ (+8%), κυρίως λόγω των αποστολών βοείου κρέατος

Οι εξαγωγές

Οι εξαγωγές προς την Τουρκία αυξήθηκαν κατά 320 εκατομμύρια ευρώ (+8%), κυρίως λόγω των αποστολών βοείου κρέατος, ενώ οι εξαγωγές προς την Ινδία αυξήθηκαν κατά 253 εκατομμύρια ευρώ (+29%), με βασικό μοχλό το ηλιέλαιο.

Οι εξαγωγές προς τις χώρες του Κόλπου επανήλθαν στα συνήθη επίπεδα τον Αύγουστο, έπειτα από προηγούμενες αναταραχές.

Μεταξύ των κατηγοριών προϊόντων, οι παγκόσμιες εξαγωγές οινοπνευματωδών ποτών και λικέρ αυξήθηκαν κατά 583 εκατομμύρια ευρώ (+11%). Αντίθετα, οι εξαγωγές καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών μειώθηκαν κατά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ (-16%).

Οι εισαγωγές στα αγροτικά προϊόντα

Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 122,9 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μείωση 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (4%) σε ετήσια βάση.

Η μείωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πτώση των αξιών εισαγωγών από χώρες βασικούς παραγωγούς κακάο, καθώς οι τιμές του κακάο συνεχίζουν να υποχωρούν.

Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές από την Ακτή Ελεφαντοστού μειώθηκαν κατά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ (-22%), ενώ από το Καμερούν και τη Νιγηρία υποχώρησαν κατά 46% και 47% αντίστοιχα.

Μεταξύ των κατηγοριών προϊόντων, οι εισαγωγές καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών μειώθηκαν κατά 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ (-19%).

Αντίθετα, οι εισαγωγές φρούτων και ξηρών καρπών αυξήθηκαν κατά 825 εκατομμύρια ευρώ (+4%), ενώ αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στις εισαγωγές μη βρώσιμων προϊόντων για τεχνική χρήση, καθώς και στις μαργαρίνες και άλλα έλαια και λίπη.