Παπασταύρου από Βρυξέλλες: Ευελιξία τώρα για μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων

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Την ανάγκη για ευελιξία στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής για να μπορέσουν οι πρωτεύουσες των χωρών της ΕΕ να πάρουν μέτρα ανακούφισγης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος σήμερα το πρωί στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, δήλωσε τα εξής:

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Η θέση της Ελλάδας

Οπως δήλωσε, «σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας συζητούμε για την ενεργειακή ασφάλεια τον χειμώνα που έρχεται, τις χρεώσεις δικτύων και τους ευρωπαϊκούς στόχους μετά το 2030. Η θέση της Ελλάδας είναι σαφής. Χρειαζόμαστε την αναγκαία ευελιξία μέσα στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής για να λάβουμε τώρα στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης. Μέτρα που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και έτσι θα στηρίξουν ουσιαστικά τους πολίτες».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι «ο μακροχρόνιος ενεργειακός συνδυασμός είναι απαραίτητος, πρέπει όμως σε περιόδους κρίσεως, όπως τώρα, να συνοδεύεται από άμεσες παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα στους λογαριασμούς ενέργειας».

Ο GSI προχωράει με αποφασιστικότητα

Είπε ακόμη ότι στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις: «Θα ενημερώσω τους ομολόγους μου για την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς επίσης και για τα επόμενα βήματα. Ένα έργο ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας που προχωράει με σχέδιο, με αποφασιστικότητα, σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ένα έργο που θα άρει τον ενεργειακό αποκλεισμό της Κύπρου. Οφείλουμε να οικοδομήσουμε μία ενεργειακή ένωση που θα περιλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη και θα αποφέρει απτά οφέλη σε όλους τους πολίτες».