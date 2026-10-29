ΗΠΑ: Μπορεί ο Τραμπ να «κλέψει» τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ;

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«Εάν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, [οι Δημοκρατικοί] θα βρουν ένα λόγο για να με παραπέμψουν» σε δίκη στη Γερουσία με το ερώτημα της καθαίρεσης, προειδοποίησε τον περασμένο Ιανουάριο στελέχη των Ρεμπουμπλικανών ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια…

Έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να αλλάξει τους εκλογικούς κανόνες.

Τον Φεβρουάριο, μίλησε για «εθνικοποίηση» των εκλογών σε τουλάχιστον 15 περιοχές των ΗΠΑ, παρότι το αμερικανικό Σύνταγμα αναθέτει στις πολιτείες την κύρια αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή των εκλογών, όχι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Αν και δεν τις κατονόμασε, υπονόησε σαφώς ότι αφορούσαν εκλογικά αμφίρροπες περιοχές, όπου ο ίδιος είχε αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Αναμασά συνεχώς την αναπόδεικτη θεωρία περί «κλεμμένης ψήφου» τότε, υποστηρίζοντας ότι, τώρα, υπάρχει κίνδυνος νοθείας στις ενδιάμεσες εκλογές.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπέγραψε τον Μάρτιο αμφιλεγόμενο εκτελεστικό διάταγμα για αυστηροποίηση των εκλογικών διαδικασιών ενόψει της κρίσιμης κάλπης της 3ης Νοεμβρίου.

Έδωσε εντολή στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να συντάξει -βάσει δεδομένων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης- λίστες πολιτών με δικαίωμα ψήφου ανά πολιτεία, στα αμερικανικά Ταχυδρομεία (USPS) να εφαρμόσουν αυστηρούς κανονισμούς στην επιστολική ψήφο και στο υπουργείο Δικαιοσύνης να διώκει ποινικά εκλογικούς υπαλλήλους που δίνουν ψηφοδέλτια σε όσους δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Απηύθυνε μέχρι και τηλεοπτικό διάγγελμα τον Ιούλιο για να περιγράψει το αμερικανικό εκλογικό σύστημα ως «σοκαριστικά ευάλωτο» σε νοθεία και ξένες παρεμβάσεις, «δείχνοντας» την Κίνα.

Πλέον, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε -παρά τη συντηρητική πλειοψηφία του- τις προσπάθειες του Τραμπ να περιορίσει την επιστολική ψήφο που παραδοσιακά χρησιμοποιούν κυρίως οι ψηφοφόροι των Δημοκρατικών, ο Τραμπ υπόσχεται αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων για καταγγελίες περί εκλογικής νοθείας, σε προηγούμενες εκλογές και στις επερχόμενες ενδιάμεσες, μετά τη σύλληψη και καταδίκη των υπευθύνων.

Δείχνει σαν να προλειαίνει το έδαφος για αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος, σε περίπτωση οδυνηρής ήττας.

Σενάρια εκλογικού και μετεκλογικού χάους

Πέρα από τα μέτρα που λαμβάνονται πριν από την ημέρα των εκλογών -κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόωρη ψηφοφορία και αυτή της επιστολικής ψήφου- οι φόβοι στις ΗΠΑ περισσεύουν για κινήσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ψηφοφορία και ή, μετεκλογικά, την καταμέτρηση των ψήφων.

Σε μια τροχιοδεικτική κίνηση, αποκαλυπτική του προεκλογικού πανικού των Ρεπουμπλικανών, το υπουργείο Δικαιοσύνης -που τυπικά λειτουργεί ανεξάρτητα από τον Λευκό Οίκο, αλλά έχει πλέον ως επικεφαλής τον πρώην δικηγόρο του Τραμπ, Τοντ Μπλανς- κατέθεσε τις προάλλες αγωγή για… προληπτική αμφισβήτηση του εκλογικού στην παγωμένη Αλάσκα, σε περίπτωση ήττας του προεδρικού κόμματος στο παγιωμένο προπύπργιό του.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ανοιχτά ότι η αγωγή ήταν προσωπικό του αίτημα.

Το επιχείρημα του ομοσπονδιακού υπουργείου είναι ότι δύο αντίπαλοι υποψήφιοι για την έδρα στη Γερουσία, ο Ρεπουμπλικάνος εν ενεργεία γερουσιαστής Νταν Σ. Σάλιβαν και ο ανεξάρτητος Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ, έχουν σχεδόν πανομοιότυπα ονόματα, που θα μπορούσαν να μπερδέψουν τους ψηφοφόρους, παρότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλάσκας έχει ήδη επιλύσει αυτό το ζήτημα.

Τούτων λεχθέντων, η περίπτωση της Αλάσκας εκτιμάται ότι δεν θα είναι η μόνη.

Οι ανησυχίες εντείνονται ότι, μετεκλογικά, η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να επιδιώξει σε εκλογικά αμφισβητούμενες περιφέρειες την κατάσχεση εκλογικού υλικού, όπως έκανε τον περασμένο Ιανουάριο το FBI τον Ιανουάριο στην κομητεία Φούλτον της Τζόρτζια.

Ήτοι το «σημείο μηδέν» της προσπάθειας Τραμπ να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Δέκα μήνες μετά την έφοδο, δεν έχει προκύψει κάποιο αποδεικτό στοιχείο.

Παρά ταύτα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επενδύει στο αντιμεταναστευτικό μένος της ως «όχημα» εκφοβισμού των ψηφοφόρων από τις τάξεις μειονοτήτων, αφήνοντας άνοιχτο το ενδεχόμενο ανάπτυξης πρακτόρων της διαβόητητης Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ή του FBI κοντά στα εκλογικά τμήματα στις 3 Νοεμβρίου.

Τραμπ και αμερικανική δημοκρατία σε «στενωπό»

Προετοιμαζόμενοι για τα χειρότερα, Δημοκρατικοί γενικοί εισαγγελείς πολιτειών έχουν συγκροτήσει κοινό μέτωπο νομικής άμυνας, στο φόντο των μεθοδεύσεων της κυβέρνησης Τραμπ για πιθανή αμφισβήτηση του αποτελέσματος της κάλπης της 3ης Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ, από την πλευρά της, επιμένει ότι στόχος της είναι η διαφύλαξη της εκλογικής ακεραιότητας και η ασφάλεια της δημοκρατικής διαδικασίας.

Φαντάζει οξύμωρο, εάν αναλογιστεί κανείς ότι από τις πρώτες ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επανεκλογή του, ήταν να δώσει χάρη ή να μειώσει τις ποινές σε περισσότερους από 1.600 εμπλεκόμενους υποστηρικτές του στην εισβολή στο Καπιτώλιο, λίγο πριν από την λήξη της πρώτης προεδρικής θητείας του, τον Ιανουάριο του 2021.

Σήμερα, καίρια πόστα στη δεύτερη κυβέρνησή του κατέχουν δεδηλωμένοι αρνητές του εκλογικού αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020, μεταξύ αυτών οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφάλειας, Τοντ Μπλανς και Μαρκγουέιν Μάλιν, καθώς και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Με τις «ευλογίες» του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν επαναχαράξει με μικροκομματικά κριτήρια και σε βάρος μειονοτήτων τις εκλογικές περιφέρειες σε κρίσιμες πολιτείες, μεταξύ αυτών στο Τέξας.

Αντιμέτωπος ωστόσο και με εσωκομματικό μέτωπο, ενόσω ο αδιέξοδος πόλεμος στο Ιράν έχει αυξήσει το κόστος ζωής και τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών ψηφοφόρων, o Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει καταφέρει να περάσει στο -ελεγχόμενο ακόμη από το κόμμα του- Κογκρέσο τον επίμαχο νόμο «SAVE America Act» για αυστηρή ταυτοποίηση ψηφοφόρων και περαιτέρω ομοσπονδιακή παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία.

Αντιμέτωπος πλέον με την προοπτική της ήττας, δήλωσε νέτα-σκέτα στο περιοδικό Time «δεν αποκλείω τίποτα», ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να κηρύξει τις ΗΠΑ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση κοινωνικής αναταραχής.

Μετέπειτα, δήλωσε ότι θα αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα αν είναι «τίμιο».

Σταδιακά, παγιώνεται η αίσθηση μεθοδευμένης υπονόμευσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στην εκλογική διαδικασία, της συμμετοχής τους σε αυτήν και εν τέλει της Δημοκρατίας.

Πηγή: in.gr