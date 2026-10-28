 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(8) "Politics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

ΗΠΑ: Η «τραμπάλα» του πληθωρισμού, ο «πονοκέφαλος» των καυσίμων και η κρίση του real estate

Τι δείχνουν τα δεδομένα για τη 2η θητεία Τραμπ - Οι έξι παράγοντες που αποκαλύπτουν τις επιδόσεις της οικονομίς των ΗΠΑ

World 28.10.2026, 19:00
Σχολιάστε
ΗΠΑ: Η «τραμπάλα» του πληθωρισμού, ο «πονοκέφαλος» των καυσίμων και η κρίση του real estate
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να είναι προ των πυλών, πολλοί Αμερικανοί σκέφτονται την οικονομία και μόνο την οικονομία, καθό εξαντλημένοι από τις υψηλές τιμες.

Βέβαια,ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τη δεύτερη προεδρία υποσχόμενος να μειώσει τον πληθωρισμό και να αποκαταστήσει τη ζημιά που, όπως υποστήριζε, είχε προκαλέσει η κυβέρνηση Μπάιντεν στην οικονομία.

Ο ίδιος θεωρεί ότι το σχέδιό του αποδίδει. Σε πρόσφατη προεκλογική συγκέντρωση στη Μοντάνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ καυχήθηκε για την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας, παρουσιάζοντάς την ως μια περίοδο πρωτοφανούς άνθησης για τους Αμερικανούς. «Είμαστε πλουσιότεροι τώρα», δήλωσε. «Δεν έχουμε πληθωρισμό».

Τι δείχνουν όμως τα οικονομικά δεδομένα για τη δεύτερη θητεία του Τραμπ μέχρι στιγμής;

Αρχικά, ο πληθωρισμός, και ιδιαίτερα οι τιμές των καυσίμων, έχουν σημειώσει κατακόρυφη άνοδο κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Έπειτα, η αγορά εργασίας βρίσκεται σε κατάσταση στασιμότητας, ενώ τα υψηλότερα επιτόκια σημαίνουν ότι είναι πλέον πιο δαπανηρό για τους Αμερικανούς να δανείζονται χρήματα για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια.

Μάλιστα, μια πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας Harris για λογαριασμό του Guardian διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων Ρεπουμπλικανών, διαφωνεί με τις δηλώσεις του Προέδρου. Σχεδόν τα δύο τρίτα δήλωσαν ότι πιστεύουν πως η χώρα βιώνει οικονομική ύφεση, και πολλοί ανέφεραν τις υψηλές τιμές ως το κυριότερο πρόβλημα.

Η «τραμπάλα» του πληθωρισμού

Ο ρυθμός αύξησης των τιμών έχει επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με την κορύφωσή του το 2022, όταν τα οικονομικά πακέτα στήριξης της πανδημίας διοχετεύθηκαν στις τιμές καταναλωτή. Ο πληθωρισμός είχε φτάσει τότε στο 9,1%, υψηλό 40 ετών, τον Ιούνιο του 2022.

Τον Ιανουάριο του 2025, τον μήνα που ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του, ο πληθωρισμός είχε υποχωρήσει στο 3%. Μέχρι τον Απρίλιο του 2025, διαμορφώθηκε στο 2,3% – το χαμηλότερο ποσοστό από το 2021.

Αφότου ο Τραμπ επέβαλε δασμούς σε σχεδόν όλα τα εισαγόμενα προϊόντα των ΗΠΑ, ο πληθωρισμός άρχισε να αναθερμαίνεται ξανά, σκαρφαλώνοντας στο 3% τον Σεπτέμβριο του 2025.

ΗΠΑ

Όταν πολλοί από τους δασμούς του ανεστάλησαν και τελικά κρίθηκαν παράνομοι, οι τιμές άρχισαν να υποχωρούν εκ νέου. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026, ο πληθωρισμός είχε πέσει πάλι στο 2,4%.

Ωστόσο, ο πόλεμος στο Ιράν, και συγκεκριμένα ο αντίκτυπός του στις τιμές του πετρελαίου, επανέφερε τον πληθωρισμό σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2023. Τον Μάιο, ο πληθωρισμός άγγιξε το 4,2% και έκτοτε παραμένει σταθερά πάνω από το 3,4%, όπως αναφέρει ο The Guardian.

ΗΠΑ: Οι τιμές καυσίμων ο μεγάλος πονοκέφαλος

Στην πρόσφατη δημοσκόπηση του Guardian και της Harris Poll, οι τιμές της βενζίνης αποτέλεσαν το συχνότερο πρόβλημα για τους Αμερικανούς.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ώθησε τις τιμές προς τα πάνω σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν και οι ίδιες οι ΗΠΑ αποτελούν μεγάλο πετρελαιοπαραγωγό κράτος, οι τιμές σημείωσαν άλμα μετά τον πόλεμο.

ΗΠΑ

Η μέση τιμή της βενζίνης ανήλθε στα 4,32 δολάρια ανά γαλόνι στα μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με την AAA, όντας σχεδόν 1,30 δολάρια υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τον Guardian.

Στο Τέξας, που παράγεται πετρέλαιο, το γαλόνι κοστίζει 3,81 δολάρια σε σύγκριση με τα 2,64 δολάρια πριν από έναν χρόνο. Την ίδια στιγμή, οι οδηγοί στην Καλιφόρνια, μια πολιτεία που εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων της από το εξωτερικό, πληρώνουν 6,21 δολάρια ανά γαλόνι.

Σε «θολά νερά» η απασχόληση

Αν και η αμερικανική αγορά εργασίας παρουσίασε μια κάποια ανάπτυξη από τότε που ανέλαβε εκ νέου καθήκοντα ο Τραμπ, τα μεγέθη παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις κατά το περασμένο έτος.

Το 2025 προστέθηκαν συνολικά 181.000 νέες θέσεις εργασίας στην οικονομία, έναντι 2,2 εκατομμυρίων θέσεων το 2024. Οι εργοδότες ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μικτό τοπίο προσλήψεων: οι αυστηρότερες μεταναστευτικές πολιτικές, η αβεβαιότητα από τους δασμούς και οι υψηλότερες τιμές των πρώτων υλών οδήγησαν σε επιβράδυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

ΗΠΑ

Το ποσοστό ανεργίας, ωστόσο, παρέμεινε χαμηλό, λίγο πάνω από το 4%. Οι οικονομολόγοι χαρακτηρίζουν την κατάσταση αυτή ως μια οικονομία «χαμηλών προσλήψεων, χαμηλών απολύσεων», όπου οι εργοδότες ούτε προχωρούν σε νέες προσλήψεις ούτε απολύουν προσωπικό.

Το χρηματιστήριο που «τρέχει»

Η χρηματιστηριακή αγορά συνέχισε να καταγράφει υψηλές επιδόσεις από τότε που ανέλαβε ο Τραμπ, ανακάμπτοντας από τις βουτιές που σημειώθηκαν κατά την αρχική ανακοίνωση των δασμών και τις πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν.

Οι οικονομολόγοι θεωρούν σε μεγάλο βαθμό τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ως τον κύριο παράγοντα για την επιτάχυνση του χρηματιστηρίου. Οι εταιρείες τεχνολογίας δαπανούν δισεκατομμύρια δολάρια επενδύοντας σε κέντρα δεδομένων και σε μικροτσίπ που απαιτούνται για την τροφοδοσία των μοντέλων AI.

ΗΠΑ

Ενώ οι αποταμιεύσεις πολλών Αμερικανών βρίσκονται στο χρηματιστήριο μέσα από τα συνταξιοδοτικά τους ταμεία, η ανάπτυξη ευνόησε το κορυφαίο 1% των πλουσιότερων Αμερικανών, οι οποίοι κατέχουν σχεδόν το μισό των συνολικών χρηματιστηριακών επενδύσεων.

Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι οι υψηλές τιμές σε συνδυασμό με μια δυναμική χρηματιστηριακή αγορά οδήγησαν σε μια οικονομία «σχήματος Κ» όπου οι πλουσιότεροι νιώθουν πιο εύποροι από ποτέ, ενώ οι καθημερινοί Αμερικανοί συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωποι με στενούς οικογενειακούς προϋπολογισμούς εξαιτίας της ακρίβειας.

Η «αόρατη» επιρροή των επιτοκίων

Τα επιτόκια καθορίζουν πόσα πληρώνουν οι Αμερικανοί για να δανειστούν χρήματα, προκειμένου να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους, να αποπληρώσουν δάνεια αυτοκινήτων και να αγοράσουν τα σπίτια τους.

Για την Federal Reserve, η μεταβολή των επιτοκίων αποτελεί το βασικό εργαλείο εξισορρόπησης της οικονομίας.

Η αύξηση των επιτοκίων μπορεί να αναχαιτίσει την «υπερθέρμανση» της οικονομίας, μειώνοντας τις τιμές, αν και με τον κίνδυνο να πληγεί η αγορά εργασίας. Η μείωση των επιτοκίων μπορεί να τονώσει την οικονομία, ενέχει όμως τον κίνδυνο πρόκλησης υψηλότερου πληθωρισμού.

Όταν ο Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2025, η Fed βρισκόταν εν μέσω μιας σειράς μειώσεων των επιτοκίων. Οι αξιωματούχοι δήλωναν ότι έβλεπαν αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης στην αγορά εργασίας. Τα επιτόκια κυμαίνονταν σε ένα εύρος από 4,25% έως 4,5% – 1% χαμηλότερα από ό,τι έναν χρόνο πριν, τονίζει ο Guardian.

Η αβεβαιότητα γύρω από τους νέους δασμούς του Τραμπ ανάγκασε τελικά τους αξιωματούχους να παύσουν τις μειώσεις, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος απαιτούσε χαμηλότερα επιτόκια. Καθώς οι δασμοί αποδείχτηκε ότι είχαν μικρότερη μακροπρόθεσμη επίδραση στις τιμές, η Fed άρχισε να μειώνει ξανά τα επιτόκια το φθινόπωρο του 2025.

Για μήνες, η Fed απέφευγε να μεταβάλει τα επιτόκια, καθώς αξιολογούσε τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, η Fed προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων για πρώτη φορά από το 2023, κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας.

ΗΠΑ

Ο διορισμένος από τον Τραμπ πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, δήλωσε ότι «ο πληθωρισμός είναι υπερβολικά υψηλός και παραμένει έτσι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

Σε πίεση η αγορά κατοικών στις ΗΠΑ

Τα υψηλότερα επιτόκια έχουν ήδη επηρεάσει τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, τα οποία είχαν υποχωρήσει κάτω από το 6% (για ένα 30ετές στεγαστικό δάνειο) τον Φεβρουάριο, για πρώτη φορά από το 2022, αλλά πλέον έχουν ξεπεράσει το 7%.

Ενώ η απόκτηση στέγης γίνεται άπιαστο όνειρο για πολλούς Αμερικανούς, οι πωλητές έρχονται αντιμέτωποι με μια αγορά σε στασιμότητα. Δύο φαίνεται πως είναι οι επιλογές: Είτε να γίνουν πιο επιθετικοί με τις μειώσεις τιμών και τις παραχωρήσεις για να προσελκύσουν αγοραστές είτε να κάνουν υπομονή για μεγαλύτερο διάστημα.

Μάλιστα, δεν είναι ασυνήθιστο για τους υποψήφιους αγοραστές κατοικιών να ζητούν (και να λαμβάνουν) χρήματα από τους πωλητές προκειμένου να τα διαθέσουν για τα έξοδα κλεισίματος της συμφωνίας, όπως αναφέρει το Associated Press.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Google: Μικρότερες των προσδοκιών οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου
World

Εσοδα 127,6 δισ. δολ. στο τριτο τρίμηνο για τη Google
Sanofi: Η νέα CEO αναζητά το επόμενο blockbuster πριν από τη λήξη της πατέντας του Dupixent
World

Sanofi: Η μάχη για νέα φάρμακα
Αεροπορικές εταιρείες: Ακριβότερα εισιτήρια καθώς τελειώνουν οι αντισταθμίσεις κινδύνου καυσίμων
World

Γιατί έρχονται ακριβότερα αεροπορικά καύσιμα
Πόλεμος στο Ιράν: Στρέφει τους Ευρωπαίους τουρίστες στη Νότια Αμερική
World

Πόλεμος στο Ιράν: Στρέφει τους Ευρωπαίους τουρίστες στη Νότια Αμερική
Ρωσία: Επιλέγει διαδρομή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Αρκτική για την εξαγωγή σιτηρών
World

Μέσω διαδρομής του Β΄ ΠΠ στην Αρκτική η Ρωσία εξάγει σιτηρά
Airbus: Διατηρεί τον στόχο – ρεκόρ για παράδοση 870 αεροσκαφών το 2026
World

Επιμένει η Airbus για το ρεκόρ παράδοσης 870 αεροσκαφών το 2026

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Google: Ανατροπή στρατηγικής στο cloud – Πώς θα πουλήσει περισσότερα τσιπ ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Ανατροπές Google στο cloud για να πουλήσει περισσότερα τσιπ ΑΙ

Η Alphabet, ανακοίνωσε ότι η Oracle θα προσφέρει τις μονάδες επεξεργασίας Tensor (TPU) της Google, τα ειδικά σχεδιασμένα τσιπ που αναπτύσσει από το 2013

Δημήτρης Σταμούλης
Smartphones: Πτώση ρεκόρ 22% καθώς η κρίση μνήμης «αποσταθεροποιεί» την αγορά
Τεχνολογία

Η κρίση μνήμης «παγώνει» την αγορά smartphones

Samsung και Apple κερδίζουν έδαφος σε μια αγορά smartphones που χάνει το 22% του όγκου της - Η IDC εκτιμά ότι το κόστος μνήμης έχει αυξηθεί κατά 350% σε ετήσια βάση

Γιώργος Πολύζος
Σούπερ μάρκετ: Πάνω από 700 κωδικοί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 2 Νοεμβρίου
Economy

Μειώσεις τιμών με το βλέμμα στο καλάθι των Χριστουγέννων

Περισσότερες από 60 εταιρείες συμμετέχουν έως τώρα στη νέα πρωτοβουλία, με στόχο οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ να ξεπεράσουν τους 1.000

Δημήτρης Χαροντάκης
Ελληνικός τουρισμός: Οι μύθοι που καταρρίπτονται και οι αδυναμίες που παραμένουν
Τουρισμός

Οι μύθοι καταρρίπτονται, αλλά οι αδυναμίες παραμένουν

Τι αποκαλύπτει η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τις αντιφάσεις του ελληνικού τουριστικού μοντέλου

Λάμπρος Καραγεώργος
Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή: Από την παραγωγική κατάρρευση στον υπερπληθωρισμό
World

Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή

Η περίοδος που η Ελλάδα έζησε ατην Κατοχή από τις δυνάμεις του Άξονα υπήρξε καταστροφική για την ελληνική οικονομία και το νόμισμά της

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρώπη: Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού πιέζει τις επιχειρήσεις
World

Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού πιέζει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η πίεση από το χρέος στην Ευρώπη επηρεάζει το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων - Η Goldman επισημαίνει ποιες είναι ευάλωτες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γερμανία: Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος – Ανησυχία για τον πληθωρισμό
World

Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία

Οι πολίτες στη Γερμανία παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά το πορτοφόλι τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Οι κρίσιμες ερωτήσεις των αναλυτών για κέρδη, δάνεια και μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζες: Η ώρα των απαντήσεων για δάνεια, κέρδη και μερίσματα

Οι CEOs των συστημικών τραπεζών θα έχουν μία πρώτης τάξης ευκαιρία να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από World
Google: Μικρότερες των προσδοκιών οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου
World

Εσοδα 127,6 δισ. δολ. στο τριτο τρίμηνο για τη Google

Εσοδα 127,58 δισ. δολάρια για τη Google στο τρίτο τρίμηνο - Η εταιρεία σημείωσε κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 2,12 δολαρίων όταν οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη ανά μετοχή ύψους 3,01 δολαρίων

Αεροπορικές εταιρείες: Ακριβότερα εισιτήρια καθώς τελειώνουν οι αντισταθμίσεις κινδύνου καυσίμων
World

Γιατί έρχονται ακριβότερα αεροπορικά καύσιμα

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών διπλάσιες σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα,, ενώ οι αντισταθμιστικές συμβάσεις (hedging) που είχαν οι αεροπορικές αρχίζουν να εξαντλούνται, μετά από 8 μήνες πολέμου με το Ιράν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πόλεμος στο Ιράν: Στρέφει τους Ευρωπαίους τουρίστες στη Νότια Αμερική
World

Πόλεμος στο Ιράν: Στρέφει τους Ευρωπαίους τουρίστες στη Νότια Αμερική

Ο επικεφαλής της Latam Airlines υπογραμμίζει την «εξαιρετικά ισχυρή» ζήτηση από την Ευρώπη για την Νότια Αμρική, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς μακριά από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ρωσία: Επιλέγει διαδρομή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Αρκτική για την εξαγωγή σιτηρών
World

Μέσω διαδρομής του Β΄ ΠΠ στην Αρκτική η Ρωσία εξάγει σιτηρά

Η Ρωσία ανακατευθύνει το εμπόριο σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα

Airbus: Διατηρεί τον στόχο – ρεκόρ για παράδοση 870 αεροσκαφών το 2026
World

Επιμένει η Airbus για το ρεκόρ παράδοσης 870 αεροσκαφών το 2026

Η Airbus χρειάζεται ένα ρεκόρ στο τέταρτο τρίμηνο για να επιτύχει τον στόχο των περίπου 870 παραδόσεων

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια παρά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό
World

Αμετάβλητα τα επιτόκια της Fed παρά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Η ομοσπονδιακή επιτροπή FOMC διατηρεί τα επιτόκια αμετάβλητα μετά την αύξηση του Σεπτεμβρίου

Δημήτρης Σταμούλης
GM: Η πρώτη παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία που μετακομίζει στον… Nasdaq
World

Η GM... μετακόμισε στο Nasdaq

Η GM έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 64,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Latest News
Google: Μικρότερες των προσδοκιών οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου
World

Εσοδα 127,6 δισ. δολ. στο τριτο τρίμηνο για τη Google

Εσοδα 127,58 δισ. δολάρια για τη Google στο τρίτο τρίμηνο - Η εταιρεία σημείωσε κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 2,12 δολαρίων όταν οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη ανά μετοχή ύψους 3,01 δολαρίων

Sanofi: Η νέα CEO αναζητά το επόμενο blockbuster πριν από τη λήξη της πατέντας του Dupixent
World

Sanofi: Η μάχη για νέα φάρμακα

Η Μπελέν Γκαρίχο αναδιοργανώνει την έρευνα και ανάπτυξη, περιορίζει το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων και στρέφεται σε εξαγορές, με στόχο να καλύψει το κενό που απειλεί τα μελλοντικά έσοδα της Sanofi

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ανοδικά οι μετοχές με φόντο την απόφαση της Fed να κρατήσει σταθερά τα επιτόκια
Wall Street

Κέρδη στη Wall Street στη σκιά των αποφάσεων της Fed

Τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση με κέρδη για τους βασικούς δείκτες της Wall Street -

Αεροπορικές εταιρείες: Ακριβότερα εισιτήρια καθώς τελειώνουν οι αντισταθμίσεις κινδύνου καυσίμων
World

Γιατί έρχονται ακριβότερα αεροπορικά καύσιμα

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών διπλάσιες σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα,, ενώ οι αντισταθμιστικές συμβάσεις (hedging) που είχαν οι αεροπορικές αρχίζουν να εξαντλούνται, μετά από 8 μήνες πολέμου με το Ιράν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πόλεμος στο Ιράν: Στρέφει τους Ευρωπαίους τουρίστες στη Νότια Αμερική
World

Πόλεμος στο Ιράν: Στρέφει τους Ευρωπαίους τουρίστες στη Νότια Αμερική

Ο επικεφαλής της Latam Airlines υπογραμμίζει την «εξαιρετικά ισχυρή» ζήτηση από την Ευρώπη για την Νότια Αμρική, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς μακριά από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ρωσία: Επιλέγει διαδρομή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Αρκτική για την εξαγωγή σιτηρών
World

Μέσω διαδρομής του Β΄ ΠΠ στην Αρκτική η Ρωσία εξάγει σιτηρά

Η Ρωσία ανακατευθύνει το εμπόριο σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα

Ευρώπη εναντίον Μασκ: 5 τρόποι με τους οποίους η ΕΕ προσπαθεί να εκτοπίσει το Starlink
Τεχνολογία

Οι 5 τρόποι της ΕΕ για να εκτοπίσει τη Starlink του Μασκ

Η Ευρώπη επεξεργάζεται διάφορα σχέδια με στόχο να ανατρέψει την κυριαρχία της υπηρεσίας δορυφορικών επικοινωνιών του δισεκατομμυριούχου του τομέα της τεχνολογίας

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Tραμπ – Ερντογάν: Τηλεφωνική συνομιλία για Συμμαχία της Μέκκας και διμερείς σχέσεις
Κόσμος

Συνομιλία Tραμπ - Ερντογάν - Τι είπαν για Συμμαχία Μέκκας και διμερείς σχέσεις

Ο Ερντογάν ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Airbus: Διατηρεί τον στόχο – ρεκόρ για παράδοση 870 αεροσκαφών το 2026
World

Επιμένει η Airbus για το ρεκόρ παράδοσης 870 αεροσκαφών το 2026

Η Airbus χρειάζεται ένα ρεκόρ στο τέταρτο τρίμηνο για να επιτύχει τον στόχο των περίπου 870 παραδόσεων

Costamare: Συμβολαιοποιημένα έσοδα 6 δισ. δολαρίων και χρηματοδοτήσεις 1,4 δισ. δολαρίων
Λιμάνια

Εσοδα 6 δισ. δολ. για την Costamare

Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, 88,5 εκατ. δολαρίων, έναντι 92,6 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο ανακοινωσε η Costamare

Λάμπρος Καραγεώργος
Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια παρά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό
World

Αμετάβλητα τα επιτόκια της Fed παρά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Η ομοσπονδιακή επιτροπή FOMC διατηρεί τα επιτόκια αμετάβλητα μετά την αύξηση του Σεπτεμβρίου

Δημήτρης Σταμούλης
Ισπανία: Βλάβη στα συστήματα ασφαλείας και ανθρώπινο λάθος – Τα πρώτα σενάρια για την τραγωδία
Κόσμος

Ισπανία: Βλάβη στα συστήματα ασφαλείας και ανθρώπινο λάθος – Τα πρώτα σενάρια για την τραγωδία

Ο ισπανός υπουργός Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι, προς το παρόν, δεν θα παραιτηθεί, προκειμένου να επικεντρωθεί στη διαχείριση της καταστροφής

Φυσικό αέριο: Πάνω από 100 ευρώ στην Ευρώπη – Φοβίζει η πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν
Φυσικό αέριο

Πάνω από 100 ευρώ το αέριο στην Ευρώπη - Ανησυχία για κλιμάκωση στο Ιράν

Ανησυχία προκαλούν οι προβλέψεις για κρύο χειμώνα σε μια περίοδο που τα επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου είναι χαμηλά

Δημήτρης Σταμούλης
EBRD: Χρηματοδότηση επιχειρήσεων στη Σερβία σε συνεργασία με τη Raiffeisen Bank Serbia
Επικαιρότητα

Εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση ΜμΕ στη Σερβία απο την EBRD

Μηχανισμός για τη στήριξη έως και 70 εκατομμυρίων ευρώ σε νέα χρηματοδότηση για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Ευρωπαικά Χρηματιστήρια: Σε πτώση ο δείκτης STOXX 600
Markets

Σε πτώση οι ευρωπαικές μετοχές, με απώλειες Deutsche Bank και Santader

Η Deutsche Bank ανεβαίνει μετά την αύξηση των κερδών του τρίτου τριμήνου - Απώλειες για την ισπανική Santader αλλά και τηη UBS

FTSE
GM: Η πρώτη παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία που μετακομίζει στον… Nasdaq
World

Η GM... μετακόμισε στο Nasdaq

Η GM έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 64,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies