Microsoft: Ανώτερα των προσδοκιών τα κέρδη τριμήνου – Στα 92,3 δισ. δολ. τα έσοδα

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Τριμηνιαία έσοδα 92,3 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε η Mircosoft μετά το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης για 60.000 εργαζομένους.

Ο τεχνολογικός κολοσσός κατέγραψε κέρδη 36,6 δισ. δολαρίων, ανώτερα των προσδοκιών της Wall Street, καθώς ο τομέας υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους Azure αναπτύχθηκε κατά 48% το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου.

Η χρηματιστηριακή αξία της Microsoft αυξήθηκε σημαντικά το απόγευμα της Τετάρτης, μετά την ανακοίνωση εσόδων και κερδών υψηλότερων από τις προβλέψεις των αναλυτών, μόλις λίγες ημέρες αφότου η εταιρεία προσέφερε προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης σε περίπου 60.000 εργαζομένους.

«Προσφέρουμε στους πελάτες μας μεγαλύτερες δυνατότητες, περισσότερες επιλογές, καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα σε ολόκληρο το τεχνολογικό μας οικοσύστημα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα.

Ξεφορτώνεται εργαζόμενους

Η ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων έρχεται δύο ημέρες μετά την προσφορά προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης σε περίπου 60.000 εργαζομένους, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 25% του προσωπικού της εταιρείας, προκειμένου να υποστηρίξει τις τεράστιες δαπάνες για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο έτος που η Microsoft προσφέρει πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης. Τον Απρίλιο, είχε δώσει σε περίπου 7% του εργατικού δυναμικού της στις ΗΠΑ τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης.

Στα τέλη Ιουνίου, η Microsoft απασχολούσε 223.000 εργαζομένους παγκοσμίως, έναντι 228.000 στα τέλη του 2025, σύμφωνα με κανονιστικές καταθέσεις της εταιρείας.

Το Surface Ultra

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Microsoft ανακοίνωσε επίσης έναν νέο φορητό υπολογιστή, το Surface Ultra, ο οποίος λειτουργεί με επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia και θα κοστίζει πάνω από 2.500 δολάρια. Η Apple ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα έναν αντίστοιχο υπολογιστή MacBook με οθόνη αφής.

Η κυκλοφορία αυτών των συσκευών εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια των τεχνολογικών εταιρειών να παρουσιάσουν εξοπλισμό που μπορεί να εκτελεί εργασίες τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στη συσκευή, ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες δεν θα χρειάζεται να βασίζονται αποκλειστικά σε απομακρυσμένα κέντρα δεδομένων υπολογιστικού νέφους, όπου η εκτέλεση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης είναι πιο αργή και δαπανηρή.