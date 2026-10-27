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Microsoft: Ξεφορτώνεται υπαλλήλους, αλλά δεν μιλάει για απολύσεις

Η Microsoft προσφέρει πακέτα εθελούσιας αποχώρησης σε 60.000 υπαλλήλους, την ώρα που και η Skydance αναζητά επίσης εθελοντές για έξοδο

World 27.10.2026, 23:00
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Microsoft: Ξεφορτώνεται υπαλλήλους, αλλά δεν μιλάει για απολύσεις
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Η Microsoft και η Skydance ζητούν από μεγάλο αριθμό εργαζομένων τους να δηλώσουν εθελουσία έξοδο.

Τη Δευτέρα, οι δύο εταιρείες πρότειναν στους εργαζομένους τους προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης. Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την πίεση που δέχονται οι επιχειρήσεις να μειώσουν το προσωπικό τους, καθώς επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνης— παρόλο που δεν είναι ακόμη σαφές ποιες θέσεις εργασίας θα αντικαταστήσει τελικά αυτή η τεχνολογία.

Στη Microsoft, πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης στην ιστορία της, το οποίο απευθύνεται περίπου στο ένα τέταρτο του δυναμικού της, δηλαδή σε 60.000 άτομα, αναφέρει η Wall Street Journal.

Πρόκειται για μια τακτική που έχουν υιοθετήσει και άλλες μεγάλες εταιρείες, όπως η Google (της Alphabet), η Verizon και η Intel, στο πλαίσιο των περικοπών προσωπικού που πραγματοποίησαν τα τελευταία χρόνια. Η αναζήτηση εθελοντών επιτρέπει στις εταιρείες να αποφύγουν την αρνητική εικόνα που θα δημιουργούσαν μαζικές, αιφνιδιαστικές απολύσεις — ειδικά σε μια περίοδο που εντείνεται η δημόσια αντίδραση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Πολλές εταιρείες τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων οι Netflix, Oracle, Meta Platforms, PayPal και Amazon, έχουν ήδη προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις φέτος.

Microsoft

Προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης

Τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης μπορούν επίσης να περιορίσουν το πλήγμα στο ηθικό των εργαζομένων, καθώς τους δίνουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη λήψη της απόφασης για την αποχώρησή τους. «Καθιστά λίγο πιο εύκολη τη διαδικασία απομάκρυνσης προσωπικού, η οποία είναι εξαιρετικά περίπλοκη και συναισθηματικά φορτισμένη», δήλωσε στην WSJ ο Άντι Τσάλεντζερ, στέλεχος της εταιρείας συμβούλων επαγγελματικής μετάβασης Challenger, Gray & Christmas. Πρόσθεσε ότι τέτοιου είδους προτάσεις τείνουν να προσελκύουν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι βρίσκονται λίγα χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση.

Σε εσωτερικό σημείωμα προς τους εργαζομένους, η Έιμι Κόλμαν, επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού της Microsoft, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί νέα πρακτική για την εταιρεία. «Θα αντλήσουμε διδάγματα από αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Skydance —η μητρική εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση των Paramount Skydance και Warner Bros., μια συμφωνία ύψους 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων που μόλις ολοκληρώθηκε— δεν αποκάλυψε πόσοι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης. Η πρόταση αυτή κατατέθηκε την ίδια στιγμή που η εταιρεία επέβαλε νέα οδηγία, απαιτώντας από τους εργαζομένους να βρίσκονται στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Ο άμεσος και μαζικός χαρακτήρας αυτών των προγραμμάτων —καθώς απευθύνονται ταυτόχρονα σε πολλά τμήματα— καθιστά συχνά δύσκολη την πρόβλεψη της αντίδρασης των εργαζομένων. Ο κίνδυνος για τις εταιρείες είναι ότι συχνά αποχωρούν εργαζόμενοι με μεγάλη ζήτηση στην αγορά, οι οποίοι μπορούν ευκολότερα να βρουν εργασία αλλού.

Τόσο η Microsoft όσο και η Skydance επιχείρησαν, σε κάποιο βαθμό, να στοχεύσουν την πρότασή τους σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων. Η Microsoft δήλωσε ότι εξαιρεί ορισμένα τμήματα από το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης και ότι η συμμετοχή θα εξαρτηθεί από τις επιχειρηματικές προτεραιότητες και τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.

Αντίστοιχα, η διοίκηση της Skydance ενημέρωσε το προσωπικό ότι θα προσφέρει διαφορετικούς όρους σε διαφορετικούς εργαζομένους: όσοι πληρούν τα κριτήρια για εθελούσια αποχώρηση θα λάβουν «εξατομικευμένες λεπτομέρειες και όρους, καθώς και ένα χρονικό περιθώριο για να αποφασίσουν αν θα αποδεχθούν αυτή την εφάπαξ προσφορά».

Οι αποχωρήσεις στη Microsoft

Τον Απρίλιο, η Microsoft ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, το οποίο απευθυνόταν σε περίπου 8.600 εργαζομένους. Σύμφωνα με πηγή της WSJ, περισσότερο από το 30% αποδέχθηκε την πρόταση. Το ίδιο άτομο ανέφερε ότι η εταιρεία αναμένει πολύ μικρότερο ποσοστό αποδοχής για το τρέχον πρόγραμμα.

Στα τέλη Ιουνίου, η Microsoft απασχολούσε 223.000 εργαζομένους — αριθμός μειωμένος κατά 5.000 σε σχέση με το τέλος του 2025.

Πολλές εταιρείες τεχνολογίας διστάζουν να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς σχετικά με το μέγεθος του προσωπικού τους τα επόμενα χρόνια, εν μέρει επειδή τα στελέχη τους δηλώνουν ότι ακόμη προσπαθούν να καταλήξουν σε αυτό. «Δεν γνωρίζουμε πραγματικά ποιο θα είναι το ιδανικό μέγεθος της εταιρείας στο μέλλον», δήλωσε την άνοιξη στους επενδυτές η Σούζαν Λι, οικονομική διευθύντρια (CFO) της Meta Platforms.

O ρόλος της ΑΙ

Ωστόσο, οι ραγδαία αυξανόμενες δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αναγκάζουν τις εταιρείες να λάβουν τώρα δύσκολες αποφάσεις για τη μείωση του κόστους, επισημαίνουν ειδικοί σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

«Πρέπει να επαναξιολογήσουν το τρέχον εργατικό δυναμικό τους, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν το κόστος για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον», δήλωσε στη Journal ο Άντι Ντέκερ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας προσλήψεων Goodwin Recruiting. «Οι μέτοχοι θέλουν να δουν περικοπές δαπανών, θέλουν να δουν αποδοτικότητα».

Στα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια και όχι μόνο, η προσοχή στρέφεται πλέον σε μεγάλο βαθμό στην αναλογία εργαζομένων προς «πράκτορες» (agents) Τεχνητής Νοημοσύνης εντός των εταιρειών, εξηγεί ο Τζος Μπέρσιν, αναλυτής ανθρώπινου δυναμικού που διευθύνει τη δική του συμβουλευτική εταιρεία. Τα ανώτερα στελέχη δέχονται αυξανόμενες πιέσεις να επιδείξουν παραγωγικότητα και να βελτιώσουν δείκτες, όπως τα έσοδα ανά εργαζόμενο. Ένα πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, το οποίο μειώνει το συνολικό μέγεθος του εργατικού δυναμικού, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση αυτών των αριθμών, σημείωσε.

«Πρόκειται για την αναπόφευκτη αντίδραση στο εργατικό δυναμικό, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις οικονομικές πιέσεις», κατέληξε. Για τους εργαζομένους, οι προτάσεις για εθελούσια αποχώρηση θα πρέπει να εκληφθούν ως προειδοποιητικό σήμα, επισημαίνουν ειδικοί σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού — μια ένδειξη ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν περαιτέρω περικοπές δαπανών, εάν οι εταιρείες δεν καταφέρουν να επιτύχουν τους στόχους εξοικονόμησης κόστους τώρα.

«Αν δεν μπορέσουν να το επιτύχουν μέσω εθελούσιας αποχώρησης», δήλωσε ο Τσάλεντζερ της Challenger, Gray & Christmas, «τότε η κατάσταση μετατρέπεται αναπόφευκτα σε υποχρεωτική αποχώρηση».

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