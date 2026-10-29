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Booking: Κληρώνει στις 28 Δεκεμβρίου για τις πρακτικές στην ελληνική αγορά

Τι αναφέρει η εισήγηση της Επιτροπής ανταγωνισμού για τις δεσμεύσεις της Booking σχετικά με την ελληνική αγορά

Τουρισμός 29.10.2026, 11:32
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Booking: Κληρώνει στις 28 Δεκεμβρίου για τις πρακτικές στην ελληνική αγορά
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Στις 28 Δεκεμβρίου 2026 θα κριθούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού οι πρακτικές της Booking.com στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά, καθώς και οι δεσμεύσεις που προτείνει η εταιρεία για την αντιμετώπιση πιθανής κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο τρόπος κατάταξης και προνομιακής προβολής των καταλυμάτων και οι εκπτώσεις στις τιμές των δωματίων, πρακτικές που, σύμφωνα με την Αρχή, ενδέχεται να περιορίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των πλατφορμών διαδικτυακών κρατήσεων.

Η σχετική εισήγηση κρίνει ότι οι δεσμεύσεις της Booking μπορούν να αποκαταστήσουν τις συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού, χωρίς ωστόσο να προδικάζεται η τελική απόφαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την Booking

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η υπόθεση αφορά στη διερεύνηση, κατόπιν καταγγελίας, πρακτικών της Booking, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πραγματοποίηση κρατήσεων σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα μέσω Online Travel Agencies (OTAs), προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν παράβαση των άρθρων 2 του Ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης υλοποιήθηκαν μέτρα έρευνας σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις ΟΤΑsκαι σε ξενοδοχειακά καταλύματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Από τη διενεργηθείσα έρευνα προέκυψαν σοβαρές ανησυχίες ότι η Booking εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της στην ως άνω σχετική αγορά, εφαρμόζοντας μια σειρά πρακτικών που, συνδυαστικά, έχουν τη δυνατότητα να αποκλείουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις OTA από την είσοδο ή την επέκτασή τους στην Ελλάδα.

Οι πρακτικές αυτές συνίστανται στον συνδυασμό του προεπιλεγμένου μηχανισμού κατάταξης («Default Ranking Mechanism»), του «Προγράμματος Προτεινόμενων Καταλυμάτων» και του «Προγράμματος Προτεινόμενα Plus» (εφεξής από κοινού «Προγράμματα Προτεινόμενων Καταλυμάτων») και του εκπτωτικού προγράμματος «Booking Sponsored Benefit» («BSB»). Εκτιμάται προκαταρκτικά ότι μέσω του μηχανισμού της προεπιλεγμένης κατάταξης και των Προγραμμάτων Προτεινόμενων Καταλυμάτων, τα ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα έχουν κίνητρα να προσφέρουν ευνοϊκότερες τιμές και όρους μέσω της πλατφόρμας της Booking σε σχέση με τις πλατφόρμες τρίτων επιχειρήσεων OTA.

Περαιτέρω, μέσω του BSB, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς το σύστημα προεπιλεγμένης κατάταξης και τα Προγράμματα Προτεινόμενων Καταλυμάτων, η Booking μειώνει μονομερώς τις τιμές των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου για να διασφαλίσει ότι τα δωμάτια των εν λόγω καταλυμάτων θα διατίθενται μέσω της πλατφόρμας της υπό τους πιο ευνοϊκούς όρους. Οι πρακτικές αυτές, συνολικά θεωρούμενες, εκτιμήθηκε ότι λειτουργούν εις βάρος τρίτων επιχειρήσεων ΟΤΑ, εμπίπτουν δε στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 2 του Ν. 3959/2011, ως ισχύει, και 102 ΣΛΕΕ.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και σε συνέχεια εκτεταμένων προπαρασκευαστικών συσκέψεων με αρμόδια στελέχη της ΕΑ, η εταιρεία Booking πρότεινε την ανάληψη δεσμεύσεων προς το σκοπό παύσης της πιθανολογούμενης παράβασης. Η ΕΑ έθεσε τις προτεινόμενες δεσμεύσεις σε διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2026.

Σύμφωνα με την Εισήγηση, οι προτεινόμενες από την Booking δεσμεύσεις κρίνονται ως ικανές και πρόσφορες να οδηγήσουν σε αποκατάσταση των συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά και στην παύση της πιθανολογούμενης παράβασης, διασφαλίζοντας την άρση των ανησυχιών για τον ανταγωνισμό με μόνιμο τρόπο.

Η ΕΑ θα εξετάσει εάν η υποβληθείσα πρόταση δεσμεύσεων της Booking είναι σύμφωνη με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αποδοχής δεσμεύσεων επί των πιθανολογούμενων κατά την Εισήγηση προβλημάτων ανταγωνισμού.

Η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

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